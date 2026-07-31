Ezt okvetlenül tudnia kell mindenkinek, aki Budapestről repül: a hőség itt is mindent átír

A Budapest Airport a következő tíz napban átmenetileg csökkenti energiafogyasztását, ezért a 2. Terminál hőmérséklete eltérhet a megszokottól. A repülőtér közlése szerint a biztonságos működés és a kritikus infrastruktúra üzemeltetése ezalatt is zavartalanul biztosított marad.

A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban.

A repülőtér-üzemeltető több intézkedést is bevezet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez, miközben a biztonságos és folyamatos működés változatlanul biztosított marad. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti- és elektromos rendszereket. Ennek következtében az utasforgalmi területeken is mérsékli a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2. Terminálon 17:00 és 22:00 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható.

A repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan továbbra is zavartalanul biztosított.

A Budapest Airport emellett munkavállalóit és partnereit is arra ösztönzi, hogy lehetőségeikhez mérten tudatos és takarékos energiahasználattal járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. A repülőtér folyamatos kapcsolatban áll az energiaszolgáltatóval és az illetékes szervezetekkel, figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

Ezzel párhuzamosan a hőség elleni intézkedések és protokollok továbbra is érvényben vannak. A Budapest Airport arra kéri utasait, munkavállalóit és partnereit, hogy a rendkívüli hőségben fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére, és szükség esetén kérjenek segítséget a repülőtér munkatársaitól.