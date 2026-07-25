Kész, ennyi volt? Brutális akadályba ütközött a Warner felvásárlása, elhúzódhat az ügy

A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat. A halasztás hátterében az egyesülés ellen indított perek állnak, amelyeket több amerikai állam főügyésze, valamint az Amerikai Forgatókönyvírók Szakszervezete (Writers Guild of America) nyújtott be - közölte a CNN.

A társaság pénteki bírósági beadványában kötelezettséget vállalt arra, hogy nem zárja le a nagyszabású fúziót a versenyjogi per befejezéséig, vagy legkésőbb 2027. június 1-jéig, attól függően, melyik időpont következik be korábban. Bár a jelenlegi egyesülési megállapodás március 4-én lejárna, az automatikusan meghosszabbodik 2027. június 4-ig.

Ez a lépés teljesen felülírta a Paramount eredeti terveit, amelyek szerint már tavaly ősszel átvették volna az irányítást a Warner felett. A bejelentés hatására mindkét vállalat részvényárfolyama meredeken zuhant, miközben a megállapodás ellenzői üdvözölték a fejleményeket. A megegyezés következtében elmarad az államok által kezdeményezett, ideiglenes intézkedésről szóló tárgyalás, és a forgatókönyvírók szakszervezete is visszavonta az erre irányuló indítványát.

A Paramount jogi képviselői arra a következtetésre jutottak, hogy a felperesek nagy valószínűséggel sikert értek volna el az ideiglenes intézkedés iránti szakaszban. A cég ezért inkább elkerüli ezt a fázist, és közvetlenül a gyorsított ütemű esküdtszéki tárgyalásra törekszik. Az ügyben eljáró bíró gyorsan jóváhagyta a megállapodást, így a felek már a tárgyalás időpontjáról egyeztetnek. A Paramount szeretné, ha az eljárás már novemberben megkezdődne, míg Rob Bonta kaliforniai főügyész szerint a bonyolult szakértői bizonyítás miatt reálisabb lenne a tárgyalást 2027-re ütemezni.

A halasztás jelentős pénzügyi terhet róhat a Paramountra. A megállapodás értelmében ugyanis a cégnek szeptember 30. után negyedévente részvényenként 25 centes, úgynevezett várakozási díjat (ticking fee) kell fizetnie a Warner részvényeseinek a tranzakció lezárásáig. Piaci elemzők szerint ez a fejlemény komoly visszalépést jelent, és tovább fokozza a vitatott ügylet körüli bizonytalanságot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az amerikai igazságügyi minisztérium korábban már jóváhagyta a fúziót, az Európai Bizottság pedig feltételekhez kötve engedélyezte – előírva például, hogy a Paramount lépjen ki a Universallel közös európai filmforgalmazási vegyesvállalatából –, az ügylet előtt még komoly akadályok állnak. A fúzió legfőbb gátját jelenleg a kaliforniai perek jelentik, a tizenkét állam főügyésze alkotta koalíció szerint ugyanis az egyesülés jelentősen korlátozná a piaci versenyt és hátrányosan érintené a fogyasztókat.