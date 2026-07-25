2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy retro fekete televízióról, amely jellegzetes fehér statikus zajt mutat, fafelületre helyezve, díszes vintage tapéta és dekoratív, szárított növényekkel díszített elrendezés előtt.
Szórakozás

Kész, ennyi volt? Brutális akadályba ütközött a Warner felvásárlása, elhúzódhat az ügy

Pénzcentrum
2026. július 25. 17:05

A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat. A halasztás hátterében az egyesülés ellen indított perek állnak, amelyeket több amerikai állam főügyésze, valamint az Amerikai Forgatókönyvírók Szakszervezete (Writers Guild of America) nyújtott be - közölte a CNN.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A társaság pénteki bírósági beadványában kötelezettséget vállalt arra, hogy nem zárja le a nagyszabású fúziót a versenyjogi per befejezéséig, vagy legkésőbb 2027. június 1-jéig, attól függően, melyik időpont következik be korábban. Bár a jelenlegi egyesülési megállapodás március 4-én lejárna, az automatikusan meghosszabbodik 2027. június 4-ig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a lépés teljesen felülírta a Paramount eredeti terveit, amelyek szerint már tavaly ősszel átvették volna az irányítást a Warner felett. A bejelentés hatására mindkét vállalat részvényárfolyama meredeken zuhant, miközben a megállapodás ellenzői üdvözölték a fejleményeket. A megegyezés következtében elmarad az államok által kezdeményezett, ideiglenes intézkedésről szóló tárgyalás, és a forgatókönyvírók szakszervezete is visszavonta az erre irányuló indítványát.

Kapcsolódó cikkeink:

A Paramount jogi képviselői arra a következtetésre jutottak, hogy a felperesek nagy valószínűséggel sikert értek volna el az ideiglenes intézkedés iránti szakaszban. A cég ezért inkább elkerüli ezt a fázist, és közvetlenül a gyorsított ütemű esküdtszéki tárgyalásra törekszik. Az ügyben eljáró bíró gyorsan jóváhagyta a megállapodást, így a felek már a tárgyalás időpontjáról egyeztetnek. A Paramount szeretné, ha az eljárás már novemberben megkezdődne, míg Rob Bonta kaliforniai főügyész szerint a bonyolult szakértői bizonyítás miatt reálisabb lenne a tárgyalást 2027-re ütemezni.

A halasztás jelentős pénzügyi terhet róhat a Paramountra. A megállapodás értelmében ugyanis a cégnek szeptember 30. után negyedévente részvényenként 25 centes, úgynevezett várakozási díjat (ticking fee) kell fizetnie a Warner részvényeseinek a tranzakció lezárásáig. Piaci elemzők szerint ez a fejlemény komoly visszalépést jelent, és tovább fokozza a vitatott ügylet körüli bizonytalanságot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az amerikai igazságügyi minisztérium korábban már jóváhagyta a fúziót, az Európai Bizottság pedig feltételekhez kötve engedélyezte – előírva például, hogy a Paramount lépjen ki a Universallel közös európai filmforgalmazási vegyesvállalatából –, az ügylet előtt még komoly akadályok állnak. A fúzió legfőbb gátját jelenleg a kaliforniai perek jelentik, a tizenkét állam főügyésze alkotta koalíció szerint ugyanis az egyesülés jelentősen korlátozná a piaci versenyt és hátrányosan érintené a fogyasztókat.
Címlapkép: Getty Images
#per #európai bizottság #bíróság #film #felvásárlás #szórakozás #megállapodás #streaming #amerikai egyesült államok #részvényárfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:10
17:05
16:29
16:16
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
1 napja
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
3
4 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
5
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 17:10
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 16:02
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
Agrárszektor  |  2026. július 25. 16:32
Ami szombaton történt Magyarországon, olyan 40 éve egyszer sem volt