A Hanon Systems dolgozói készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra.
Kész, ennyi volt? Brutális akadályba ütközött a Warner felvásárlása, elhúzódhat az ügy
A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat. A halasztás hátterében az egyesülés ellen indított perek állnak, amelyeket több amerikai állam főügyésze, valamint az Amerikai Forgatókönyvírók Szakszervezete (Writers Guild of America) nyújtott be - közölte a CNN.
A társaság pénteki bírósági beadványában kötelezettséget vállalt arra, hogy nem zárja le a nagyszabású fúziót a versenyjogi per befejezéséig, vagy legkésőbb 2027. június 1-jéig, attól függően, melyik időpont következik be korábban. Bár a jelenlegi egyesülési megállapodás március 4-én lejárna, az automatikusan meghosszabbodik 2027. június 4-ig.
Ez a lépés teljesen felülírta a Paramount eredeti terveit, amelyek szerint már tavaly ősszel átvették volna az irányítást a Warner felett. A bejelentés hatására mindkét vállalat részvényárfolyama meredeken zuhant, miközben a megállapodás ellenzői üdvözölték a fejleményeket. A megegyezés következtében elmarad az államok által kezdeményezett, ideiglenes intézkedésről szóló tárgyalás, és a forgatókönyvírók szakszervezete is visszavonta az erre irányuló indítványát.
A Paramount jogi képviselői arra a következtetésre jutottak, hogy a felperesek nagy valószínűséggel sikert értek volna el az ideiglenes intézkedés iránti szakaszban. A cég ezért inkább elkerüli ezt a fázist, és közvetlenül a gyorsított ütemű esküdtszéki tárgyalásra törekszik. Az ügyben eljáró bíró gyorsan jóváhagyta a megállapodást, így a felek már a tárgyalás időpontjáról egyeztetnek. A Paramount szeretné, ha az eljárás már novemberben megkezdődne, míg Rob Bonta kaliforniai főügyész szerint a bonyolult szakértői bizonyítás miatt reálisabb lenne a tárgyalást 2027-re ütemezni.
A halasztás jelentős pénzügyi terhet róhat a Paramountra. A megállapodás értelmében ugyanis a cégnek szeptember 30. után negyedévente részvényenként 25 centes, úgynevezett várakozási díjat (ticking fee) kell fizetnie a Warner részvényeseinek a tranzakció lezárásáig. Piaci elemzők szerint ez a fejlemény komoly visszalépést jelent, és tovább fokozza a vitatott ügylet körüli bizonytalanságot.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár az amerikai igazságügyi minisztérium korábban már jóváhagyta a fúziót, az Európai Bizottság pedig feltételekhez kötve engedélyezte – előírva például, hogy a Paramount lépjen ki a Universallel közös európai filmforgalmazási vegyesvállalatából –, az ügylet előtt még komoly akadályok állnak. A fúzió legfőbb gátját jelenleg a kaliforniai perek jelentik, a tizenkét állam főügyésze alkotta koalíció szerint ugyanis az egyesülés jelentősen korlátozná a piaci versenyt és hátrányosan érintené a fogyasztókat.
Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: végleg vége a megasztáros korszaknak, teljesen új útra lép az énekesnő
Tóth Gabi nem szerepel majd a Megasztár 2026 őszén induló új évadának zsűrijében, új bevételiforrás után kell néznie.
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.
A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető
Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt
Az Odüsszeián túl gyerekfilmek és horrorok uralják a friss mozis toplistát.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a csaknem félmilliárdos főnyereményt!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.
A feltűnően nagy fagylaltgombóc nem feltétlenül jelent jobb ár-érték arányt.
Szerdán ünnepli nyolcvanadik születésnapját Markos György.
Az incidens kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a jogsértés.
Helyi produkciós nehézségekre hivatkozva elmarad Rita Ora július 29-re tervezett fellépése a Budapest Parkban.
Nyáreste, fürdő és buli – ez a Strandok Éjszakája, melyet a Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal hirdetett meg.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
Bár valóban kaptak büntetést, a nemzeti lottótársaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz.
Komoly bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker is érintett
10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: hibát találtak a lottósorsolások körül, de az eredményeket nem érintette a probléma.
Tizenhat év kihagyás után tért vissza a Las Vegas-i póker-világbajnokságra Majka.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az X millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/29. heti sorsolásán.
Hihetetlen összegért kelt el Pelé történelmi meze: évtizedekig rejtegették, most rekordáron csaptak le rá
Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros vb-győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze.
Szívszorító: nyugdíjas hétköznapjairól vallott a magyar színészlegenda - “megtanultam együtt élni a magánnyal”
Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend.