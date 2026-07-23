Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs

A globális hatalmi viszonyok napjainkban folyamatos átalakuláson mennek keresztül. A rangsort jelenleg stabilan az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezeti, azonban a középmezőnyben jelentős átrendeződés figyelhető meg. A hagyományos nyugati nagyhatalmak befolyása fokozatosan csökken, miközben a dinamikusan fejlődő ázsiai és közel-keleti államok egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be a nemzetközi hierarchiában.

Hogyan mérhetjük meg egy nemzet valódi súlyát a huszonegyedik században? Ha a történelemkönyveket lapozzuk, a válasz sokáig pofonegyszerűnek tűnt: nézzük meg egy ország haderejét, mérjük fel a területét, vagy vessünk számot az aranytartalékokról.

A modern korban ezt felváltotta a bruttó hazai termék, a GDP, mintha a gazdasági teljesítmény önmagában mindent elárulna egy ország befolyásáról. A VisualCapitalist egyik friss elemzése annak apropóján született, hogy napjainkban a haderő ismét az egyik legfontosabb tőkévé vált az országok számára.

A világ legbefolyásosabb, legerősebb hatalmainak listája a Pennsylvaniai Egyetemhez tartozó neves Wharton School 2026-os adatsorain alapul. A kutatás során nem közgazdászokat vagy katonai szakértőket kérdeztek, hanem több mint tizenötezer hétköznapi felnőttet a világ harminchárom különböző országából. A kérdés egyszerű volt, mégis mélyreható: hogyan érzékelik a különböző nemzetek globális befolyását?

Az eredmények alapjaiban kérdőjelezik meg azt, amit a hatalomról hagyományosan gondolunk. A globális rangsor legtetején egy olyan szűk, mindössze három szereplőből álló elitklub helyezkedik el, amely szinte egy teljesen külön ligát alkot a világ többi részéhez képest.

Mint látható, az első helyet, és ezzel a százpontos viszonyítási alapot az Egyesült Államok szerezte meg. Bár sokan beszélnek az amerikai hegemónia hanyatlásáról, a világ közvéleménye még mindig úgy látja, hogy a globális gazdaság központjában Amerika áll. Legyen szó a dollár egyeduralmáról, a Szilícium-völgy technológiai vívmányairól vagy a világ óceánjait járó repülőgép-hordozókról, az amerikai befolyás továbbra is bebetonozott a mindennapi emberek tudatában.

Kína azonban már olyan szorosan a nyomában van, hogy az amerikai döntéshozóknak minden okuk megvan az aggodalomra. A távol-keleti óriás ereje a közvélemény szemében ma már régen nem abban rejlik, hogy ők a világ összeszerelő üzeme. A modern kori nagyhatalmi versengésben Kína olyan stratégiai előnyökre tett szert, amelyeket lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Szilárdan markukban tartják a ritkaföldfémek piacát, ami azt jelenti, hogy az elektromos autóktól kezdve az okostelefonokon át a legmodernebb fegyverrendszerekig szinte mindenhez szükség van rájuk. Ezt egészíti ki a bolygót behálózó kiterjedt kereskedelmi rendszerük és a folyamatosan modernizált, mintegy kétmillió fős aktív hadseregük.

A legbeszédesebb adat azonban egy másik, még ennél is szélesebb körű, nyolcvanöt országra és több mint negyvenhatezer emberre kiterjedő felmérésből származik: a világ szinte minden régiójában a válaszadók ma már rokonszenvesebbnek, kedvezőbb megítélésűnek tartják Kínát, mint az Egyesült Államokat. Ez a fajta „puha hatalom”, a szimpátia elnyerése hihetetlenül megkönnyíti a kínai gazdasági és diplomáciai terjeszkedést.

A hármas fogat utolsó tagja Oroszország, amelynek dobogós helyezése a legkiválóbb példája annak, hogy a vélt hatalom és a valós gazdasági teljesítmény mennyire elszakadhat egymástól. Ha csak a GDP-t néznénk, Oroszország gazdasága eltörpül számos nyugat-európai vagy ázsiai országé mellett, a globális közvélemény mégis a világ harmadik legbefolyásosabb nemzeteként tekint rájuk. Miért? Mert a történelmi örökség, a hatalmas nukleáris fegyverarzenál, az energiahordozó feletti uralom, valamint az a fajta agresszív geopolitikai jelenlét, amelyet az elmúlt években mutattak, mély nyomot hagy a világpolgárok tudatában.

Oroszország esete bizonyítja a legtisztábban, hogy a nyers katonai erő és a hajlandóság annak használatára olyan félelmet és tiszteletet parancsol, amely bőven ellensúlyozza a gyengébb gazdasági mutatókat.

A régi világrend átalakulása és az új kihívók

A csúcson lévő három szuperhatalom után a befolyás megítélése hirtelen, szinte szakadékszerűen zuhan. Az Egyesült Királyság és Németország még valahogy tartja magát a negyedik és ötödik helyen, de a pontszámaik már jelentősen elmaradnak az élmezőnytől. Ami azonban igazán izgalmassá és tanulságossá teszi a VisualCapitalist által bemutatott adatokat, az a hagyományos hatalmak lassú, de biztosnak tűnő visszaszorulása. A világ emberei úgy érzékelik, hogy a nagy múltú nyugati és távol-keleti nemzetek fokozatosan elveszítik a lendületüket.

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Vegyük például Franciaországot, amely atomhatalom és az európai politika egyik motorja, vagy Japánt, amely évtizedekig a globális technológia vitathatatlan császára volt. Ezek az országok a felmérés szerint ma már hátrébb szorulnak a rangsorban, miközben helyüket dinamikusan fejlődő, feltörekvő államok veszik át. Dél-Korea és Szaúd-Arábia például mindkét említett hagyományos hatalmat megelőzte a vélt befolyás tekintetében. Szintén beszédes az Egyesült Arab Emírségek előretörése, amely beverekedte magát a legbefolyásosabb tíz ország közé, magamögé utasítva olyan jelentős nemzeteket, mint India, Kanada vagy Izrael.

Ezek a feltörekvő országok felismerték a huszonegyedik század új játékszabályait. Szaúd-Arábia és az Emírségek már nem pusztán olajkutakból álló sivatagi királyságok akarnak lenni. Hatalmas vagyonukat tudatosan fektetik be a jövő technológiáiba, a globális sportba, a turizmusba és a nemzetközi diplomáciába. Közvetítőként lépnek fel nagyhatalmi konfliktusokban, és elképesztő ütemben modernizálják a társadalmukat és a gazdaságukat. A közvélemény pedig ezt a hihetetlen tempójú átalakulást, ezt a proaktív, határozott jelenlétet a növekvő hatalom és befolyás egyértelmű jeleként értelmezi. Ugyanez igaz Dél-Koreára is, amely nemcsak a technológiai exportjával, hanem a szinte az egész bolygót meghódító popkultúrájával is soha nem látott mértékű globális figyelmet vívott ki magának.

Így válik szét a gazdasági méret és a valódi befolyás

A hatalom percepciója tehát nem írható le egyetlen egyszerű egyenlettel. Bár a katonai erő továbbra is a legfontosabb alappillér marad, az összképet olyan tényezők finomítják, mint a diplomáciai manőverezési képesség, a technológiai fejlettség és a stratégiai nyersanyagok birtoklása. A lista egyik legmeglepőbb és egyben legtanulságosabb szereplője ebből a szempontból a közel-keleti régió sűrűjében található.

Irán esete tökéletesen rávilágít arra, hogy a befolyást néha a puszta túlélési képesség és a rendszerszintű zavarkeltés lehetősége adja. Az ország gazdasága a hosszú évtizedek óta tartó nemzetközi szankciók miatt viszonylag kicsi és sebezhető, a globális rangsorban mégis előkelő helyet foglal el, megelőzve nálánál jóval gazdagabb európai államokat is. A világ közvéleménye itt egyértelműen a regionális katonai befolyást díjazza. Irán az elmúlt időszakban kiépített egy elképesztően kiterjedt, határokon átnyúló szövetségi hálózatot, és komoly sikereket ért el a rakétatechnológia fejlesztésében.

Amikor a hétköznapi hírfogyasztó azt látja, hogy egy ország hónapokon keresztül képes elviselni az Egyesült Államok és Izrael folyamatos támadásait, miközben nemcsak, hogy nem omlik össze, de negyed év múltán is fenntartja jelentős ipari és katonai kapacitásait, az az erő egy nagyon sajátos formáját sugározza. Ez a fajta aszimmetrikus hatalom, amely nem a dollármilliárdokban, hanem a szívósságban, az ellenállóképességben és a regionális események formálásának képességében mérhető, félelemmel vegyes tiszteletet ébreszt a külső szemlélőkben.

Egy másik tanulságos lista

Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk. A bizonytalanság ma már nem csak a távoli „lőporos hordók” sajátja, hanem a gazdasági döntésekben, a politikai vitákban és a közbeszéd hangulatában is visszaköszön. Pár hónappal ezelőtt a Total War Index adatait mutattuk be, amely rávilágított arra, hogy ez az érzés nem alaptalan: több meghatározó mutató is kritikus szintre emelkedett:

EZ IS ÉRDEKELHET Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.

Összegzés

A Wharton School 2026-os adatai egy olyan világ képét festik le, amely soha nem látott mértékben alakul át. A nagyhatalmak közötti verseny egyre kiélezettebb, és ebben a küzdelemben az, hogy mit gondolnak rólunk mások, legalább annyira fontossá vált, mint az, hogy valójában mink van. Azok az államok, amelyek hatalmas gazdasággal rendelkeznek, de csendben, passzívan szemlélik a világ eseményeit, szép lassan hátraszorulnak a történelem színpadán.

Velük szemben azok a nemzetek, amelyek képesek innovatívan gondolkodni, kezükben tartják a jövő kulcsfontosságú nyersanyagait, és nem félnek határozottan fellépni az érdekeik védelmében, egyre nagyobb szeletet követelnek maguknak a globális tortából. A hatalom természete megváltozott, és ahogy a geopolitikai tájkép tovább formálódik, a világpolgárok értékítélete és percepciója fogja megrajzolni a jövő új, sokpólusú világrendjének végleges térképét.