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Megtakarítás

Elképesztő csúcson a magyar tőzsde: ezekkel a papírokkal lehetett most nagyokat kaszálni

MTI
2026. július 31. 20:13

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,2 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 146 688,57 ponton zárt pénteken.

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A részvénypiac forgalma 36,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, pénteken a reggeli órákban még kifejezetten jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, majd később sokkal csapongóbb lett, iránykeresés volt látható a piacon.

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A vezető részvények közül a Richterben kifejezetten magas volt a forgalom, az OTP esetében profitrealizálás indulhatott meg. Hozzátette, a nemzetközi tőzsdéket jó hangulat jellemezte, ehhez képest a magyar piac enyhén alulteljesített.

A Mol 30 forinttal, 0,67 százalékkal 4530 forintra erősödött, 8,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,15 százalékkal 46 820 forintra csökkent, forgalmuk 14,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2746 forintra esett, forgalma 907,6 millió forint volt.

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A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 800 forintra nőtt, a részvények forgalma 11,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9433,29 ponton zárt pénteken, ez 42,91 pontos, 0,46 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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