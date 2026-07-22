Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán

2026 első hat hónapjában is özönlöttek az országba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók: a bő ötvenmilliós Porsche 911-estől a majdnem négyszázmilliós Aston Martin Valhalláig. A legnépszerűbb szegmenst idén a vadonatúj generációjú Audi Q7 vitte el elsöprő fölénnyel, de a sportautók és az exkluzív szuperautók piaca is tovább pörgött - sőt, olyan vadonatúj modellek is feltűntek magyar rendszámmal, mint a Ferrari 849 Testarossa vagy a mindössze 250 példányban készülő Mercedes-AMG PureSpeed.

2026 első félévében a sportautók kategóriájában továbbra is a Porsche 911-es a listavezető, 81 forgalomba helyezéssel - derült ki a Datahouse adataiból. A klasszikus sportkupét jelenleg legkevesebb 53 millió forintért lehet megrendelni, míg a csúcsot jelentő GT3-as alapára már jóval 80 millió forint fölött van.

Második helyen a BMW Z4 áll 55 darabbal - ezt újonnan nem lehet megrendelni, de az importőri készletről még 26-31 millió forint közötti összegért meg lehet vásárolni. Dobogós a Ford Mustang is 26 forgalomba helyezéssel, a kétajtós amerikai izomautóért kb. 20 millió forinttól kell fizetni újonnan.

Emellett 14 Honda Prelude (kb. 13-14 millió forinttól), 13 Mercedes-AMG GT (55-60 millió forint körül) és 12 Mazda MX-5 (11-12 millió forinttól) kapott magyar rendszámot. Feltűnt a listán 9 BMW 8-as sorozat (35-40 millió forint körül) és 9 Mercedes SL-Class AMG is (55-65 millió forint körül), illetve 4 darab MG Cyberster, a márka új, teljesen elektromos roadstere, amelynek induló ára kb. 27 millió forint, a nagyobb teljesítményű GT-változatért pedig már 28,8 milliót kérnek.

Egzotikus darabok

A luxuskategória csúcsán idén is a legritkább szuperautók állnak. Hat darab Bentley Continental talált gazdára (legkevesebb 90 millió forint körüli áron), és érkezett három Aston Martin DB12 is, amelynek ára megközelíti a 100 millió forintot. Ennél is exkluzívabb az egyetlen Aston Martin Vanquish (kb. 150 millió forint), valamint az egyetlen Aston Martin Vantage (a belépő szintű Vantage S-ből, kb. 68 millió forinttól).

A csúcskategóriát az Aston Martin Valhalla képviseli a legdrágábban: a három darab, magyar rendszámot kapott, 1079 lóerős plug-in hibrid szupersportautó ára 400 millió forint körül alakul - a mindössze 999 példányban készülő modellből a másodpiacon ennél is többet kérhetnek. Öt Lamborghini Revuelto (alapára 180 millió forinttól), és három darab Lamborghini Temerario is landolt itthon, legalább 130 millió forint körüli összegért.

Igazi ritkaság a két darab, magyar rendszámmal ellátott Mercedes-AMG PureSpeed: a márka vadonatúj, limitált Mythos-szériájának nyitódarabjából világszerte mindössze 250 készül, tető és szélvédő nélküli, Forma-1-es biztonsági hurokkal szerelt kivitelben - az ára kb. 360 millió forint. Szintén különlegesség az egyetlen Ferrari 849 Testarossa, a márka új, 1050 lóerős hibrid csúcsmodellje, amely kb. 200 millió forintba kerül, illetve az egyetlen McLaren 750S, a brit márka szupersportkupéja (110-120 millió forint körül).

A Ferrarik szerelmesei idén is bevásároltak - az alábbi szupersportkocsik kaptak magyar rendszámot az év első félévében:

Ferrari 12Cilindri (11 db) - A márka legújabb, szívó V12-es motorral szerelt zászlóshajója, amely a 812 Superfast nyomdokait követi retró-modern dizájnnal, ára kb. 185-230 millió Ft.

Ferrari 296 Speciale (5 db) - A 296 GTB radikálisan könnyített és versenypályára kihegyezett változata még élesebb futóművel, ára kb. 200-240 millió Ft.

Ferrari Roma (5 db) - A Ferrari elegáns, mindennapi használatra szánt túraautója, amely az 50-es és 60-as évek olasz életérzését ötvözi a modern turbós V8-as erővel, ára kb. 95-115 millió Ft.

Ferrari 296 GTB (4 db) - A Ferrari első valódi V6-os hibrid szuperautója, amely elektromos rásegítéssel kínál brutális gyorsulást és gokartos kezelhetőséget, ára kb. 130-160 millió Ft.

Ferrari Amalfi (3 db) - A Roma utódmodellje, amely modernebb hibrid technológiával és frissített formavilággal viszi tovább a márka belépő kategóriáját, ára kb. 130-150 millió Ft.

Ferrari 296 GTS (2 db) - A 296 GTB nyitható tetős változata, ára kb. 150-180 millió Ft.

Ferrari SF90 (2 db) - A márka korábbi hibrid csúcsmodellje, ára kb. 230-280 millió Ft.

Ezek mellett érkezett még hét darab Ferrari Purosangue is, amelynek új ára nagyjából 150 millió forint.

Ezek a legkelendőbb luxuslimuzinok

A luxuslimuzin-kategóriában az első félév legnépszerűbb modellje is a 7-es BMW, amelyből 50 darab állt forgalomba - ez alsó hangon 42 millió forintba kerül. Emellett 14 darab M-es változat is talált gazdára, ennek alapára 56 millió forinttól indul. Második helyen a Mercedes S-osztály áll 60 forgalomba helyezéssel, jelenleg legkevesebb 43 millió forintért lehet megrendelni.

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Kilenc darab Porsche Panamera is magyar rendszámot kapott (45 millió forint felett), illetve nyolc darab Audi A8 S (kb. 50-55 millió forint körüli áron). Az elektromos limuzinok táborát 3 Mercedes EQS (45 millió forinttól) és 2 BMW i7 (43 millió forinttól) erősítette, illetve regisztráltak egy "sima" Audi A8-at is (kb. 35 millió forinttól).

A legexkluzívabb tételek között szerepel egy-egy Mercedes S-osztály AMG (kb. 75-80 millió forint) és Mercedes S-osztály Maybach (100 millió forint felett), valamint az első magyar rendszámos Rolls-Royce Spectre is: a márka teljesen elektromos luxuskupéja alapáron is 150 millió forintba kerül.

Négykerekű hotelszobák róják az utakat

A luxusterepjárók kategóriájában élen az Audi Q7 áll, fél év alatt 168 darab kapott magyar rendszámot. Második helyen a BMW X7, az első félévben 116 darab érkezett Magyarországra, a gigászi terepjáró alapára 42 millió forint - a listán szerepel 7 darab X7 M is, amiért legkevesebb 52 milliót kell fizetni.

Harmadik helyen a Mercedes G-osztály AMG sportváltozata áll, a 84 milliós alapárú, legendás modellből 86 darabot helyeztek forgalomba az első félévben. A "sima" G-osztály is jól fogyott 62 forgalomba helyezéssel, ez "csak" 57 millió forinttól indul. A GLS-ből 59 darab érkezett, ez 42,3 milliótól rendelhető meg, emellett 8 darab GLS AMG (legkevesebb 79 millió) és 2 szuperluxus GLS Maybach-verzió is szerepel a listán (80 millió forint felett).

Feltűnt a mezőnyben 20 darab BMW XM is - az M részleg V8-as vagy hathengeres plug-in hibrid szuper-SUV-ja 52,7 millió forinttól indul, a csúcsváltozat, az XM Label pedig már 82,2 milliónál kezdődik. A Kia hazalmas elektromos terepjárójából, az EV9-ből 18 kapott magyar rendszámot (alapára 25 millió forint), és 18 darab Land Rover Range Rover is érkezett az országba, 80 millió körüli alapáron. Szintén 12-12 darabbal szerepel a listán a Hyundai Ioniq 9 (hasonló áron, mint az EV9) és a Lamborghini Urus - az olasz luxusterepjáró alsó hangon 90 millió forintba kerül, de ennek duplájára is lehet extrázni.

Az elektromos luxus-szegmensben feltűnt 8 darab Mercedes EQS SUV (kb. 50 millió forinttól) és 6 darab Volvo EX90 is – a svéd márka hétüléses villanyterepjárója 32,8-38,5 millió forint között mozog attól függően, milyen hajtáslánccal és felszereltséggel rendelik. Az egzotikusabb modellek között szerepel 6-6 darabbal az Aston Martin DBX (kb. 90-100 millió forint alapáron) és az Audi Q7 S (vélhetően az SQ7, kb. 50-55 millió forinttól), 4 darabbal a Bentley Bentayga (55-65 millió forint alapáron), illetve egy-egy darab a Lucid Gravity amerikai elektromos SUV-ból (kb. 37 millió forint) és a Rolls-Royce Cullinanből - utóbbi a brit márka luxusterepjárója, amelyért 160-180 millió forintot kérnek.