Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak

A nyári hőség nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem a gyógyszerek biztonságos tárolását is megnehezítheti. A tűző napon, a felforrósodott autóban vagy a strandtáskában hagyott készítményeknél felborulhat a kémiai egyensúly, ezért akkor is alkalmatlanná válhatnak a használatra, ha a feltüntetett lejárati idejük még nem telt el. Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójának segítségével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni a nyári gyógyszertárolásnál és -használatnál.

Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy nyáron az otthoni és az utazásra összeállított házipatika tartalmát is érdemes átnézni, beszerezni azokat a szükséges dolgokat, amik hiányoznak, hogy ne érjen senkit meglepetés. Viszont nem elegendő csak azt ellenőrizni, hogy minden szükséges készítmény rendelkezésre áll-e: a lejárati idő, a csomagoláson feltüntetett tárolási előírások és a szállítás körülményei ugyanolyan fontosak.

Az újabb hőhullám és a 27-29 fokos napi középhőmérsékletek előtt összegyűjtöttük Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójának segítségével, hogy mire érdemes figyelni a nyári melegben, hogy biztonságosan fogyaszthassuk gyógyszereinket és ne menjenek tönkre.

A betegnek kell gondoskodnia a megfelelő tárolásról

A gyógyszerek a gyártástól egészen a beteghez kerülésig szigorúan ellenőrzött körülmények között készülnek, majd az előírt hőmérsékleten szállítják és tárolják őket. A kiváltást követően azonban már a betegnek kell gondoskodnia arról, hogy ezek a feltételek továbbra is biztosítottak legyenek – hangsúlyozta Dr. Szalóki Katalin. „A legjobb, ha olyan helyen tároljuk a gyógyszereket, amely viszonylag védett a hőingadozástól, például a kamrában, és fokozottan figyelünk arra, hogy a hűtendő gyógyszerek a hűtőben kapjanak helyet” - emelte ki.

Az egyik leggyakoribb nyári hiba, hogy a gyógyszereket a tűző napon, a felforrósodott autóban vagy megfelelő védelem nélkül egy strandtáskában hagyják. Ilyen körülmények között a készítmények rövid idő alatt jelentős hőterhelésnek lehetnek kitéve, így pedig megbomolhat a kémiai egyensúlyuk. Nem szabad azonban minden készítményt automatikusan a hűtőszekrénybe tenni. Hűtött tárolásra kizárólag azoknál a gyógyszereknél van szükség, amelyeknél ezt külön előírják. Így mindig a csomagoláson, a betegtájékoztatóban, valamint az orvostól vagy gyógyszerésztől kapott útmutatást kell követni.

Ezeknél a készítményeknél különösen fontos lehet a hűtés

Általánosságban a szemcseppek, a fülcseppek, a kúpok és az injekcióval beadandó gyógyszerek között lehetnek olyanok, amelyek esetében különösen fontos a megfelelő hőmérséklet biztosítása. „A gyógyszerész vagy az orvos, akitől a beteg megkapja a gyógyszert, minden esetben felhívja a figyelmet arra, ha egy gyógyszer külön hűtést igényel.” Az egyes gyógyszerek tárolási feltételei azonban eltérhetnek, ezért mindig az adott termékre vonatkozó előírás az irányadó.

Utazás előtt érdemes külön ellenőrizni, mely készítmények igényelnek hűtést, és hogyan biztosítható számukra az előírt hőmérséklet az út, illetve a nyaralás teljes ideje alatt. Nem elég, ha az út során megfelelő körülmények között tartjuk a gyógyszert, mondjuk egy hűtőtáskában, ha később hosszabb időre a napon vagy a felforrósodott autóban marad.

A lejárati idő előtt is használhatatlanná válhat a gyógyszer

A szakember hangsúlyozta, hogy a gyógyszereken feltüntetett lejárati időt minden esetben szigorúan be kell tartani. A lejárt készítményeket nem szabad felhasználni, és a háztartási szemétbe sem célszerű kidobni. „Amennyiben a gyógyszer lejárt, a patikába kell visszavinni, ahol biztonságosan gyűjtik és megsemmisítik a fel nem használt készítményeket” - figyelmeztetett.

A csomagoláson feltüntetett dátum azonban csak akkor jelent megfelelő támpontot, ha a gyógyszert az előírt körülmények között tárolták. A nagy meleg vagy a hűtési előírások figyelmen kívül hagyása miatt egy készítmény már a lejárati idő előtt is alkalmatlanná válhat a biztonságos használatra. Ilyenkor gyógyszerésztől vagy orvostól kell tanácsot kérni arról, hogy a készítmény továbbra is alkalmazható-e.

A kiszáradás az egész szervezet működésére hatással lehet

A kánikula nem csak a gyógyszerek állapotát, hanem a gyógyszert szedő ember szervezetének működését is befolyásolja. A fokozott izzadás miatt elveszített folyadékot pótolni kell, a rendszeres ivásról pedig utazás, strandolás vagy hosszabb szabadtéri program alatt sem szabad megfeledkezni. Ahogy a szakember mondta: „A kiszáradás és a nem elegendő folyadékfogyasztás általában a teljes test működését befolyásolhatja, így természetesen a testünkben végbemenő gyógyulási folyamatokat is.”

Dr. Szalóki Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberi szervezet mintegy 60–70 százaléka víz, ezért különösen fontos az elveszített folyadék pótlása. „Nagy melegben fogyasszunk több vizet, és kerüljük az alkoholos, valamint a cukros italokat.” Az igazgató figyelmeztetett arra is, hogy a gyógyszereket nyáron is az orvostól vagy gyógyszerésztől kapott utasítás, illetve a betegtájékoztatóban szereplő adagolás szerint kell alkalmazni, a hőség önmagában nem indokolja a gyógyszeres kezelés önálló megváltoztatását.

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Arról, hogy milyen veszélyek lesnek még az emberekre a nyári hónapokban és hogy az orvosok milyen kivizsgálásokat javasolnak a nyaralás előtt, ebben a cikkünkben írtunk:

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Utazás előtt át kell nézni az egész házipatikát

A nyári szabadság előtt célszerű ellenőrizni az otthoni és az úti patika teljes tartalmát. Nemcsak azt kell megnézni, hogy mely készítmények fogytak el, hanem a lejárati időt, a csomagolás épségét és a tárolási feltételeket is. A rendszeresen gyógyszert szedőknek előre gondoskodniuk kell a teljes utazásra elegendő mennyiségről, repülős út előtt azt is ellenőrizni kell, szükség van-e orvosi igazolásra valamely speciális gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz szállításához.

Az úti patikát olyan helyen kell tartani, ahol nem éri közvetlen napfény, és nem melegszik fel tartósan. A gyógyszereket lehetőleg az eredeti csomagolásukban, a betegtájékoztatóval együtt érdemes magunkkal vinni. Ez megkönnyíti a hatóanyag, az adagolás, a lejárati idő és a tárolási előírások ellenőrzését.

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Ezek nélkül nem érdemes elindulni

Az úti patika pontos tartalmát az úti célhoz, az utazók életkorához, egészségi állapotához és rendszeresen szedett gyógyszereihez kell igazítani. Mindenképpen kerüljön bele a teljes nyaralás idejére elegendő rendszeres gyógyszer, valamint fájdalom- és lázcsillapító, gyulladáscsökkentő és torokfertőtlenítő. Érdemes készülni a nyaralások során gyakran előforduló gyomor- és bélrendszeri panaszokra is. Hasznos lehet a hasmenés elleni készítmény, az aktív szén, a probiotikum, a folyadék és az elektrolitok pótlására alkalmas szer, továbbá a hasi görcsök, puffadás és gyomorégés enyhítésére szolgáló gyógyszer is.

Az utazási rosszullét és az allergiás panaszok kezelésére szolgáló készítmények mellett rovarriasztót, valamint a csípések után jelentkező viszketést enyhítő szert is érdemes magunkkal vinni. A nyári házipatika része a megfelelő fényvédő, a napozás utáni bőrápoló és az égési sérülésekre használható gél is.

A kisebb sérülések ellátásához sebfertőtlenítőre, sebtapaszra, steril kötszerre, hámosító készítményre, csipeszre és kisollóra is szükség lehet. Gyermekkel történő utazásnál minden gyógyszernél ellenőrizni kell, hogy alkalmazható-e az adott életkorban, és milyen adagolásban adható.

Három szabály, amelyet minden nyaralónak érdemes megjegyeznie

Dr. Szalóki Katalin három alapvető tanácsot emelt ki a biztonságos nyári gyógyszerhasználathoz:

Gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről.

A gyógyszereket hőingadozástól és közvetlen napfénytől védett helyen tartsuk.

A hűtést igénylő készítményeknél minden esetben tartsuk be az orvostól vagy gyógyszerésztől kapott tárolási utasítást.

A nyári úti patika tehát akkor jelent valódi biztonságot, ha nemcsak megfelelően összeállítottuk, hanem a benne lévő készítményeket az egész utazás alatt az előírások szerint tároljuk és alkalmazzuk.