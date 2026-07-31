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Meglépte a városvezetés: ingyenessé válik a városi strand a kánikula legforróbb óráiban a helyiek számára

Pénzcentrum
2026. július 31. 09:44

Alulról jövő kezdeményezés hatására a nyári hőségre való tekintettel bizonyos órákban ingyenessé válik a Székesfehérvár strandja a helyiek számára. A polgármester jelentette be, hogy augusztus 3-tól augusztus 14-ig minden hétköznap 17 és 20 óra között ingyenesen lesz látogatható a Csitáry strand székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal a strand befogadóképességéig.

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A nyári hőségre reagálva ingyenessé teszi a Csitáry strandot a székesfehérvári lakosok számára a városvezetés a nap legmelegebb időszakának végén. A döntés egy lakossági kezdeményezés nyomán született meg – erről a polgármester számolt be közösségi oldalán. Augusztus 3. és augusztus 14. között minden hétköznap 17 és 20 óra között a székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen látogathatják a Csitáry strandot, a lehetőség azonban a fürdő befogadóképességéig vehető igénybe.

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"A hétvégeken azonban fenntartjuk a belépődíjakat a strandra, ugyanis így is teljes teltház szokott kialakulni, az ingyenes elérhetőség pedig olyan sorban állást és káoszt okozhat, amit felelős üzemeltetőként nem engedhetünk" - írta a posztban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A bejegyzésből kiderül, hogy a múltban nem szerettek volna teret engedni ennek a gyakorlatnak, mert a Velencei-tó és a Balaton közelsége miatt akadt bőven ingyenes, nagyon gyorsan elérhető fürdőhely.

A Velencei-tó azonban sajnos idén nem igazán opció

- állapítja meg.

A kezdeményezés nem példa nélküli: a gödi strand a legutóbbi, júniusi hőséghullám idején vált ingyenessé a helyiek számára. Tősér Tibor a strand vezetője a helyi lapnak elmondta: a gödiek örülnek a felfrissülési lehetőségnek. A tapasztalatok szerint egyes várakozásokkal ellentétben nem alakult ki tömeg a fürdőben az ingyenesség hatására. 

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Más helyeken pedig, ha nem is teszik ingyenessé a strandot, a hőségre való tekintettel meghosszabbítják a nyitvatartást. Mint például Badatomaj strandján is:

A magyar strandokon ettől függetlenül még nem számít bevett gyakorlatnak, hogy a városvezetés változtatna a nyitvatartáson, esetleg ingyenessé tenné a belépést az extrém hőségre való tekintettel. Viszont a székesfehérvári példa jól mutatja, hogy lehet helye lakossági kezdeményezéseknek ilyen fronton, a helyi igényekre pedig reagálhat a helyi vezetés, vagy a strand üzemeltetője. 

Egy jó példát még érdemes említeni: a következő napokban Bécsben is hasonló forróság várható, mint Magyarországon, ezért a város meghosszabbítja több népszerű szabadtéri strand nyitvatartását. Július 30. és augusztus 2. között 21:00 óráig, augusztus 9-ig pedig 20:30-ig tart nyitva az Alte Donau Strandbad, a Kongreßbad, a Sommerbad Laaerberg és a Brigittenauer Bad. Így a látogatószám is jobban eloszlik, és a fürdőzők is tovább maradnak a strandon a legforróbb napokban. 
Címlapkép: Getty Images
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