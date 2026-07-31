Óriási változás élesedik a legnagyobb magyarországi boltláncok életében: mindenki lépett, erre érdemes odafigyelni

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Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzetre tekintettel önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését. Éppen ezért a legnagyobb hazai láncok több lépést is foganatosítanak a cél érdekében.
A kiskereskedelmi szektor szereplői felelős vállalatként folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és az élelmiszerellátás biztonságának garantálása mellett további lépéseket tesznek villamosenergia-felhasználásuk csökkentése érdekében - írja közleményében az OKSZ.
Az OKSZ tagvállalatai többek között:
- zárvatartási időben tovább mérséklik a nem feltétlenül szükséges villamosenergia-felhasználást, így különösen a világítás kikapcsolását, mérséklését;
- megvizsgálják, hogy a kritikus időszakban a működésük során hol lehetséges még tovább csökkenti az áruházak működtetéséhez szükséges rendszerek villamosenergia felhasználását;
- felülvizsgálják központi irodai működési rendjeiket és energiafelhasználási gyakorlataikat, így különösen az irodai klíma kikapcsolását a kritikus időszakban, és támogatják az otthoni munkavégzést;
- megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági intézkedést, amely nem veszélyezteti a vásárlók kiszolgálását és az üzletmenet folytonosságát, így különösen az áruk hűtését, a nagy teljesítményű berendezések használatát.
Az OKSZ hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi szektor elsődleges feladata továbbra is a családok és vásárlók folyamatos, biztonságos és zavartalan ellátásának biztosítása, különös tekintettel az élelmiszer termékekre.
„Tagvállalataink a jelenlegi helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy a lakosság ellátása zavartalan legyen. Ezzel párhuzamosan felelős piaci szereplőként készek arra is, hogy önkéntes intézkedésekkel hozzájáruljanak az ország energiaellátásának stabilitásához. A szektor egységesen és együttműködve támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a rendszer biztonságos működését szolgálják” – közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség.
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A szövetség tagvállalatai a helyzet alakulását továbbra is figyelemmel kísérik, folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal és szükség esetén további, felelős energiahatékonysági intézkedéseket is mérlegelnek.
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