2026. július 24. péntek Kinga, Kincső
22 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szelektív fókusz a színpadon lévő megvilágított mikrofonra a színes reflektorok fényében.
Szórakozás

Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: végleg vége a megasztáros korszaknak, teljesen új útra lép az énekesnő

Pénzcentrum
2026. július 24. 17:33

Tóth Gabi nem szerepel majd a Megasztár 2026 őszén induló új évadának zsűrijében, helyette szeptembertől saját előadó-művészeti mentorstúdiót indít. Az új intézmény nemcsak a zenei pályára készülőket várja, hanem azokat is, akik az önbizalmukat és a kommunikációs készségeiket szeretnék fejleszteni - jelentette a Blikk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az énekesnő az elmúlt évtizedben a legnagyobb hazai tehetségkutató műsorokban dolgozott mentorként. 2013 és 2016 között az X-Faktor egyetlen női mentoraként tevékenykedett, ráadásul 2016-ban versenyzőjével, Opitz Barbival győzelmet is aratott. Később, 2019-től éveken át a Sztárban sztár leszek! mestereként láthatta a közönség, 2025-ben pedig pályafutása különleges mérföldköveként abba a Megasztárba tért vissza zsűritagként, amelyben húsz évvel korábban ő maga is feltűnt. A televíziós csatorna azonban időközben teljesen átalakította a műsort, így a 2026-os folytatásban az előadó már nem kap szerepet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A televíziós szereplés helyett ősztől egy régi álmát váltja valóra a saját mentorstúdió elindításával. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében hangsúlyozta, hogy húszéves színpadi tapasztalata során megtanulta, hogy az előadó-művészet jóval több a puszta éneklésnél. Szerinte a sikerhez elengedhetetlen a megfelelő jelenlét, az önbizalom és a hiteles kommunikáció, valamint az, hogy az ember meg merje mutatni a valódi önmagát. Éppen ezért nem hagyományos énekiskolát hoz létre, hanem egy olyan támogató közösséget, ahol a jelentkezők a hangjuk és előadásmódjuk csiszolása mellett azon is dolgozhatnak, hogy bátrabban merjenek kiállni magukért. A képzés nyitott, így nemcsak a leendő énekesek jelentkezését várja, hanem bárkiét, aki felszabadultabban szeretne emberek előtt megszólalni, vagy a zene segítségével kerülne közelebb önmagához.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#celeb #televízió #képzés #szórakozás #bejelentés #műsor #politika #énekesnő #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:33
17:15
17:08
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 24.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
2026. július 24.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
2026. július 24.
Súlyos csapás érkezik Brüsszelből: fájó milliárdoknak inthet búcsút a magyar vidék?
NAPTÁR
Tovább
2026. július 24. péntek
Kinga, Kincső
30. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
4 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
4
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
5
3 napja
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 17:08
Nem lesz menekvés a kíméletlen hőségtől: jönnek a trópusi éjszakák - ekkor tér vissza a 40 fokos kánikula
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 16:22
Kiadták a riasztást a szomszédunkban: óriási robbanás rázta meg a környéket, orosz drónt lőttek ki
Agrárszektor  |  2026. július 24. 17:34
Olyan időjárás jöhet, amire nem vagyunk felkészülve: ez durva lesz