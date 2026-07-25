Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 31. héten már 1 milliárd 400 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 30. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
2; 11; 31; 34; 47.
Ezen a játékhéten (30.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 400 millió forint lesz a következő, 31. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 30. héten:
- 4 találat: egyenként 2 252 550 Ft
- 3 találat: egyenként 24 425 Ft
- 2 találat: egyenként 2 975 Ft
Jokerszám: 538116
Ezen a héten volt telitalálat a Jokeren! Egyvalaki majdnem 118 millió forintot nyert.
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Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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