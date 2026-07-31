2026. július 31. péntek Oszkár
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Vik
Világ

Magyarországra is kivetette hálóját Donald Trump: komoly új terhek jöhetnek, ebbe sokan rokkanhatnak bele

Biró Attila
2026. július 31. 19:05

Donald Trump új vámoffenzívája Magyarországot is elérheti. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselete 59 ország mellett az Európai Unió gyakorlatát is vizsgálja, így újabb terhek jöhetnek az uniós, köztük a magyar exportőrökre. Közben több ágazatban már most is érvényben vannak amerikai vámok, amelyek közvetlenül vagy a beszállítói láncokon keresztül a hazai vállalatokat is érinthetik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Július 31-én lejár az a 10 százalékos ideiglenes vám, amelyet a Trump-adminisztráció a globális importra vetett ki. Az amerikai vezetés közben már dolgozik az új szabályokon: Brazília egyes termékeire 25, bizonyos kanadai árukra pedig 50 százalékos vámot jelentettek be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új amerikai vámoffenzíva azonban ennél jóval több országot érinthet. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselete 59 ország és az Európai Unió gyakorlatait vizsgálja, így Magyarország is bekerült a lehetséges célpontok közé.

A vizsgálatok egyik része arra fókuszál, hogy az érintett országok megfelelően fellépnek-e a kényszermunkával előállított termékek ellen. A másik kérdés az, hogy a túlzott ipari termelési kapacitások sértik-e az Egyesült Államok kereskedelmi érdekeit.

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai hatóság 10-12,5 százalékos vámot javasolt azokkal az országokkal szemben, amelyek nem tartják be a kényszermunkával készült termékek behozatalára vonatkozó amerikai tilalmat. A túlzott gyártási kapacitások miatt indított vizsgálatoknál egyelőre nem jelentettek be konkrét vámtételt.

Magyarországot is elérheti az új vámkör

Magyarország önállóan nem szerepel a vizsgálatban, az Európai Unió tagjaként azonban közvetlenül érintett lehet az új amerikai intézkedésekben. Amennyiben Washington az EU egészére kiterjedő vámokat vezet be, azok a magyar vállalatok amerikai exportját is terhelhetik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint gyakorlatilag az egész Európai Unió célkeresztbe került. A lehetséges új vámok így nemcsak a nagy exportőröket, hanem az európai beszállítói láncokba bekapcsolódó magyar cégeket is érinthetik a jövőben.

Magyarország szempontjából ugyanakkor nemcsak az új vizsgálat lehet fontos. Az Egyesült Államokban már most is érvényben vannak egyes acél-, alumínium-, réz-, járműipari, faipari és félvezető-termékeket érintő ágazati vámok, amelyek közvetlenül vagy a beszállítói láncokon keresztül magyar cégekre is hatással lehetnek. Július 31-én emellett új gyógyszervám lép életbe, ennek alkalmazása azonban országonként és termékkörönként eltérhet, mivel több kivételt és átmeneti könnyítést is meghatároztak.

(Címlapkép - Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)
#magyarország #európai unió #egyesült államok #gazdaság #import #export #világ #donald trump #védővámok #kereskedelmi háború #vámok

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Holnapra majd meggondolja magát, ahogy a Patriot-licenc Ukajnának átadása ügyében is.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:42
20:24
20:13
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 31.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 31.
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
2026. július 31.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus
2026. július 31.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
NAPTÁR
Tovább
2026. július 31. péntek
Oszkár
31. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
2 hete
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
3
5 napja
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
4
6 napja
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
5
4 napja
Nyolcvan éve elsüllyedt hajó került elő a Dunából: ilyen kincseket hozott felszínre az alacsony vízállás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 17:59
Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!
Pénzcentrum  |  2026. július 31. 16:05
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
Agrárszektor  |  2026. július 31. 19:31
Megvan a pusztító állatbetegség ellenszere: ez sok termelőn segíthet