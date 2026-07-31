Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest.
Magyarországra is kivetette hálóját Donald Trump: komoly új terhek jöhetnek, ebbe sokan rokkanhatnak bele
Donald Trump új vámoffenzívája Magyarországot is elérheti. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselete 59 ország mellett az Európai Unió gyakorlatát is vizsgálja, így újabb terhek jöhetnek az uniós, köztük a magyar exportőrökre. Közben több ágazatban már most is érvényben vannak amerikai vámok, amelyek közvetlenül vagy a beszállítói láncokon keresztül a hazai vállalatokat is érinthetik.
Július 31-én lejár az a 10 százalékos ideiglenes vám, amelyet a Trump-adminisztráció a globális importra vetett ki. Az amerikai vezetés közben már dolgozik az új szabályokon: Brazília egyes termékeire 25, bizonyos kanadai árukra pedig 50 százalékos vámot jelentettek be.
Az új amerikai vámoffenzíva azonban ennél jóval több országot érinthet. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselete 59 ország és az Európai Unió gyakorlatait vizsgálja, így Magyarország is bekerült a lehetséges célpontok közé.
A vizsgálatok egyik része arra fókuszál, hogy az érintett országok megfelelően fellépnek-e a kényszermunkával előállított termékek ellen. A másik kérdés az, hogy a túlzott ipari termelési kapacitások sértik-e az Egyesült Államok kereskedelmi érdekeit.
Az amerikai hatóság 10-12,5 százalékos vámot javasolt azokkal az országokkal szemben, amelyek nem tartják be a kényszermunkával készült termékek behozatalára vonatkozó amerikai tilalmat. A túlzott gyártási kapacitások miatt indított vizsgálatoknál egyelőre nem jelentettek be konkrét vámtételt.
Magyarországot is elérheti az új vámkör
Magyarország önállóan nem szerepel a vizsgálatban, az Európai Unió tagjaként azonban közvetlenül érintett lehet az új amerikai intézkedésekben. Amennyiben Washington az EU egészére kiterjedő vámokat vezet be, azok a magyar vállalatok amerikai exportját is terhelhetik.
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A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint gyakorlatilag az egész Európai Unió célkeresztbe került. A lehetséges új vámok így nemcsak a nagy exportőröket, hanem az európai beszállítói láncokba bekapcsolódó magyar cégeket is érinthetik a jövőben.
Magyarország szempontjából ugyanakkor nemcsak az új vizsgálat lehet fontos. Az Egyesült Államokban már most is érvényben vannak egyes acél-, alumínium-, réz-, járműipari, faipari és félvezető-termékeket érintő ágazati vámok, amelyek közvetlenül vagy a beszállítói láncokon keresztül magyar cégekre is hatással lehetnek. Július 31-én emellett új gyógyszervám lép életbe, ennek alkalmazása azonban országonként és termékkörönként eltérhet, mivel több kivételt és átmeneti könnyítést is meghatároztak.
(Címlapkép - Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)
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