Nem várt igazság a méregdrága magyar fagyiról: ez áll a 900 forintos ár hátterében

A feltűnően nagy fagylaltgombóc nem feltétlenül jelent jobb ár-érték arányt. A látványos térfogat mögött sok esetben több levegő, cukor, aroma, növényi zsír vagy olcsóbb helyettesítő alapanyag állhat. A fagylalt valódi értékét ezért nem a mérete, hanem az összetétele, az íze és az állaga mutatja meg.

A hazai fagylaltpiac az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A magas infláció különösen érzékenyen érintette az ágazatot: egyszerre drágultak az alapanyagok, az energia, a munkaerő, a csomagolás és a szállítás. Mindez tartósan magasabb költségszintet alakított ki, amelyhez a gyártóknak és a vendéglátóhelyeknek is alkalmazkodniuk kellett. Egy gombóc fagylalt ára országszerte jelenleg többnyire 550–700 forint, míg a Balatonnál és Budapest frekventált részein akár 800–900 forintot is elkérhetnek érte. Az árak ugyanakkor az előző évek jelentős emelkedése után most inkább stagnálnak. A piac változását ezért már nem elsősorban az áremelkedés, hanem a fogyasztási szokások, az adagméretek, a kínálat és az előállítás módjának átalakulása határozza meg.

Pataki János, a Manna Ice szakértője szerint az elmúlt évek inflációs környezete különösen nagy terhet rótt a fagylaltgyártókra. A tejtermékek, a gyümölcsök, a cukor és más alapanyagok mellett jelentősen emelkedtek az energia-, a bér- és a logisztikai költségek is.

A fagylaltpiacot különösen érzékenyen érintette az infláció, hiszen szinte minden olyan költségelem drágult, amely a gyártáshoz és az értékesítéshez szükséges. Az árak mára többé-kevésbé stabilizálódtak, de a korábbi költségszint már nem tért vissza

– mondta Pataki János.

Mi van egy 600–900 forintos gombóc árában?

Egy gombóc fagylalt árát nem kizárólag a felhasznált alapanyagok határozzák meg. A végösszegben megjelenik a folyamatos hűtést igénylő gépek energiafogyasztása, a munkabérek, a gyártás, a szállítás és az értékesítés költsége, valamint az adók és egyéb közterhek is.

Egy gombóc árában benne van a munkaerő, a rezsi, a NETA, az áfa, a logisztika és természetesen az alapanyagok költsége. Ezek együtt alakítják ki azt az árat, amellyel a vásárló a pultnál találkozik

– magyarázta Pataki János.

A magasabb ár ugyan nem jelent minden esetben automatikusan jobb minőséget, az esetek jelentős részében azonban valóban jobb alapanyagokat, magasabb gyümölcs- vagy magtartalmat, gondosabb elkészítést és összességében magasabb minőségű terméket takar. Ezért nemcsak a gombóc méretét, hanem annak tényleges összetételét és élvezeti értékét is érdemes figyelembe venni.

Milyen a jó fagyi?

A hazai piacot közben még mindig jelentősen befolyásolja a köznyelvben „albán fagylaltozóként” emlegetett, látványosan nagy gombócokra és alacsonyabb árakra épülő üzleti modell is. Ez a gyakorlat sok vásárlóban azt az elvárást alakította ki, hogy elsősorban a mennyiség alapján ítélje meg a fagylalt ár-érték arányát.

A feltűnően nagy adagokat azonban érdemes fenntartással kezelni. A jó minőségű alapanyagok, a magas gyümölcs-, csokoládé- vagy magtartalom, valamint a szakszerű előállítás költséges, ezért nehezen egyeztethető össze a tartósan alacsony árakkal és a kirívóan nagy gombócokkal. A látványos térfogat mögött sok esetben magasabb levegőtartalom, több cukor, aroma, növényi zsír vagy olcsóbb helyettesítő alapanyag állhat.

A nagy gombóc tehát önmagában nem jelent jobb ár-érték arányt. Előfordulhat, hogy a vásárló látszólag többet kap, valójában azonban a termék kevesebb értékes alapanyagot és több levegőt tartalmaz. Az ilyen fagylalt gyakran túlságosan habos, gyorsan összeesik, hamar olvad, illata alig van, íze pedig nem adja vissza egyértelműen azt az alapanyagot, amelyről elnevezték.

Egy jó fagylaltnál már az illatból és az első falatból felismerhető a választott íz. A pisztácia valóban pisztáciára, a gyümölcsfagylalt az adott gyümölcsre, a csokoládé pedig kakaóra és csokoládéra emlékeztet, nem csupán cukros vagy aromás. Íze tiszta, természetes és tartós, de nem túlzó, az édesség pedig nem nyomja el az alapanyag saját karakterét.

Az állaga krémes, sima és egységes, nem jeges, nem gumiszerű, nem túl habos, és nem hagy zsíros vagy mesterséges érzetet a szájban. A színe sem feltétlenül élénk vagy harsány. A valódi pisztácia például inkább visszafogott zöldes-barnás, a gyümölcsfagylaltok színe pedig az alapanyagtól függően természetes és változó lehet, hiszen a gyártók nagy többsége törekszik arra, hogy minél kevesebb mesterséges színezőanyag kerüljön a fagylaltba.

A valódi értéket nem az mutatja meg, hogy mekkora a gombóc, hanem az, hogy milyen minőségű fagylaltot kapunk benne. Mivel egy családi fagyizás ma már jelentős kiadást jelenthet, különösen fontos, hogy a vásárlók valóban jó minőségű terméket kapjanak a pénzükért.

Átalakul a vendéglátóhelyek működése is

A megváltozott költség környezet miatt egyre több étterem, kávézó és kisebb vendéglátóhely gondolja újra, hogyan alakítsa ki fagylaltkínálatát. Sok vállalkozás számára már nem gazdaságos saját fagylaltüzemet fenntartani, külön gépeket, szakképzett munkaerőt és folyamatos gyártási kapacitást biztosítani, ezért egyre többen külső gyártótól szerzik be a termékeket.

Míg öt-hat évvel ezelőtt a vendéglátóhelyeket kiszolgáló fagylaltgyártói piacon mindössze néhány meghatározó szereplő működött, mára jelentősen megnőtt a kínálat. Egyre több olyan fagylaltozó is megjelent, amely a saját üzlete kiszolgálásán felül más éttermeknek, kávézóknak és viszonteladóknak is gyárt fagylaltot.

Ez a megoldás azonban kockázatokat jelenthet azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek egész szezonban folyamatos és kiszámítható ellátásra építenek. Egy saját fagylaltozó elsősorban a saját üzletének igényeire rendezkedik be. A gyártási kapacitása, a raktárkészlete, a munkatársak száma és a gépparkja sok esetben nem arra készült, hogy egyszerre több partner rendszeres, nagyobb volumenű megrendelését is biztonságosan teljesítse. A nyári csúcsidőszakban ezért könnyebben alakulhat ki készlethiány, késedelmes kiszállítás vagy ingadozó termékminőség. Egy géphiba, munkaerőhiány vagy váratlanul megugró kereslet akár a teljes ellátást is veszélyeztetheti, ha nincs tartalék gyártókapacitás.

Egy szakosodott fagylaltgyártó üzem ezzel szemben nemcsak magát a terméket állítja elő, hanem egy teljes ellátási rendszert működtet. Ide tartozik a beszerzés tervezése, az alapanyagok ellenőrzése, a megfelelő raktározás, a gyártási tételek dokumentálása, a készletek nyomon követése, valamint a folyamatos hűtési láncot biztosító szállítás is. A gyártás és a kiszállítás összehangolása különösen fontos, hiszen a fagylalt érzékeny termék: a nem megfelelő tárolási vagy szállítási hőmérséklet nemcsak az állagát és az ízét ronthatja, hanem élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Az élelmiszerbiztonság területén is jelentős különbség lehet a két működési modell között. Egy megfelelően kialakított gyártóüzemben szabályozott folyamatok alapján történik a gyártás, elkülönítik és dokumentálják az allergéneket, követhető az alapanyagok eredete, ellenőrizhetők az egyes gyártási tételek, és probléma esetén pontosan azonosítható, mely termékek és partnerek érintettek. A rendszeres higiéniai ellenőrzések, a laborvizsgálatok, a visszahívási folyamatok és a nyomon követhetőség olyan háttérfeladatok, amelyeket a vásárló nem lát, de alapvetően meghatározzák a termék biztonságát.

Ráadásul egy széles fagylaltkínálat fenntartása jelentős beruházást igényel. A gépek, az energia és a munkaerő mellett több tucat receptet kell kezelni, miközben a vendégek egyre több laktózmentes, hozzáadott cukor nélküli vagy más speciális terméket keresnek. A különböző mentes változatok előállítása elkülönített munkafolyamatokat is igényelhetnek. Ez különösen egy kisebb cukrászda vagy vendéglátóhely számára jelenthet nehezen kigazdálkodható plusz költséget. Emiatt egyre többen tartják meg a saját fagylaltpultjukat, de a terméket már külső gyártótól szerzik be. „Idén sok olyan új partnerünk lett, akinek saját fagylaltpultja van. Egy széles, akár több tucat ízből álló kínálat elkészítése komoly befektetés és rengeteg munka, különösen akkor, ha mentes fagylaltokat is szeretnének tartani, amelyekhez nálunk elkülönített gyártás kapcsolódik” - mondta Pataki János.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy kisebb fagylaltozó ne tudna kiváló minőségű terméket készíteni. Mások folyamatos kiszolgálása azonban már külön üzemi, logisztikai és élelmiszerbiztonsági felkészültséget kíván. Egy étterem vagy kávézó számára ezért nemcsak az a kérdés, hogy kitől tud kedvező áron fagylaltot vásárolni, hanem az is, hogy a beszállító képes-e egész szezonban azonos minőségben, megfelelő dokumentációval, biztonságosan és kiszámíthatóan teljesíteni.

Miket nyalunk idén?

A klasszikus ízek továbbra is meghatározóak a fagylaltpiacon. Idén egyelőre nem jelent meg olyan mindent elsöprő trend, mint amilyet korábban a dubai csokoládé ihlette fagylaltok hoztak, meglepő módon azonban ez az íz továbbra is stabilan tartja a helyét az öt legkeresettebb fagylalt között.

A vásárlók ugyanakkor egyre nyitottabbak az egyedi, karakteres ízekre. Nem csupán az aktuális divatokat keresik, hanem azokat a különlegességeket is, amelyek egy-egy fagylaltozó saját stílusát és filozófiáját tükrözik.