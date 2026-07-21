Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant

Svájc, Luxemburg és az Egyesült Államok is a világ leggazdagabb országai között szerepel, de attól függően, hogy átlagos vagy medián vagyont vizsgálunk, teljesen átrendeződik a rangsor. A Visual Capitalist az UBS Global Wealth Report 2026 adatai alapján mutatta be, mely országok állnak az élen, és az is kiderül, miért esik vissza az Egyesült Államok a 28. helyre, ha azt nézzük, mekkora vagyonnal rendelkezik egy átlagos felnőtt.

Első pillantásra egyszerűnek tűnik a kérdés, hogy melyek a világ leggazdagabb országai. A válasz azonban attól függ, milyen mutató alapján mérjük a vagyont. A Visual Capitalist az UBS Global Wealth Report 2026 adatai alapján készített összeállítása azt mutatja, hogy egészen más eredmény születik, ha az egy felnőttre jutó átlagos vagyont vizsgáljuk, mint amikor a medián vagyont vesszük alapul.

A két mutató közötti különbség azért fontos, mert az átlagos vagyon könnyen torzulhat a leggazdagabbak hatására, míg a medián azt mutatja meg, hogy a lakosság közepén álló, vagyis a tipikus felnőtt mekkora vagyonnal rendelkezik. Az egy felnőttre jutó átlagos vagyon alapján Svájc a világ leggazdagabb országa. Az UBS adatai szerint egy svájci felnőttre átlagosan 910 ezer dollárnyi vagyon jut.

A második helyen az Egyesült Államok áll 696 ezer dollárral, a harmadikon Luxemburg 655 ezer dollárral. Az élmezőnyben található Hongkong, Ausztrália, Szingapúr és Dánia is, míg a legjobb tízbe Új-Zéland, Norvégia és Hollandia fér még be. A rangsort Portugália, Katar, Málta, az Egyesült Arab Emírségek és Görögország zárja.

A Visual Capitalist szerint ez jól mutatja, hogy az átlagos vagyon nem feltétlenül tükrözi a lakosság egészének anyagi helyzetét. Néhány rendkívül gazdag háztartás ugyanis jelentősen megemelheti egy ország átlagát.

A medián vagyon alapján teljesen más a sorrend

Amikor azt vizsgálják, hogy egy tipikus felnőtt mekkora vagyonnal rendelkezik, Luxemburg kerül az első helyre. A medián vagyon itt 394 ezer dollár, amivel jelentősen megelőzi a többi országot.

A második Belgium, a harmadik Ausztrália, majd Új-Zéland és Dánia következik. Hongkong a hatodik, Kanada a hetedik, Svájc pedig már csak a nyolcadik helyen áll. Az első tízbe Norvégia és Japán is bekerül. A középmezőnyben Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Franciaország található, míg Málta, Tajvan, Spanyolország, Dél-Korea, Írország és Szingapúr is megelőzi az Egyesült Államokat.

Az Egyesült Államok a legnagyobb vesztese a rangsorváltásnak

A leglátványosabb változás az Egyesült Államoknál figyelhető meg. Míg az átlagos vagyon alapján a világ második leggazdagabb országa, a medián vagyon szerint már csak a 28. helyen áll.

Ez arra utal, hogy az országban felhalmozott vagyon jelentős része viszonylag szűk réteg kezében összpontosul, ezért az átlagos érték jóval magasabb képet mutat, mint amekkora vagyonnal egy tipikus amerikai rendelkezik.

Németország szintén jelentősen visszaesik. Az átlagos vagyon alapján még a 14. helyen szerepel, a medián rangsorban azonban már az utolsó, 30. helyet foglalja el.

Ezzel szemben Belgium a 11. helyről a másodikra, Kanada a 13. helyről a hetedikre, Japán pedig a 24. helyről a tizedikre lép elő. Ezekben az országokban a vagyon a Visual Capitalist értékelése szerint szélesebb körben oszlik meg a lakosság között.

Mit árul el a két mutató?

Az átlagos vagyon azt mutatja meg, hogy mekkora a háztartások teljes vagyona egy országban, egy felnőttre vetítve. A medián vagyon viszont azt jelzi, hogy a lakosság közepén álló ember mekkora vagyonnal rendelkezik.

Ezért fordulhat elő, hogy egy ország az átlagos vagyon alapján a világ élvonalába tartozik, miközben a medián rangsorban jóval hátrébb végez. A két mutató együtt ad pontosabb képet arról, hogy egy országban mekkora a felhalmozott vagyon, és abból mennyi jut el a lakosság szélesebb rétegeihez.

A Visual Capitalist elemzése szerint Luxemburg, Belgium, Ausztrália és Új-Zéland jó példái annak, hogy a magas vagyon és annak szélesebb eloszlása együtt is megvalósulhat, míg az Egyesült Államok esetében a rendkívül magas összvagyon mellett sokkal nagyobb a vagyon koncentrációja.

Mi a helyzet hazánkkal?

A 2026-os UBS Global Wealth Report adatait jobban megnézve, Magyarország nem tartozik a világ leggazdagabb országai közé sem az átlagos, sem a medián vagyon alapján, ugyanakkor több mutató szerint kedvező folyamatok zajlottak az elmúlt években.

Mint az látható, Magyarország továbbra sem szerepel a világ 30 legnagyobb átlagos vagy medián vagyonnal rendelkező országa között. Ez azt jelenti, hogy a magyar háztartások vagyoni helyzete még mindig jelentősen elmarad Nyugat-Európa, Észak-Amerika vagy Ausztrália szintjétől.

Ugyanakkor az elmúlt öt évben a magyar háztartások vagyona érezhetően nőtt. Az UBS összehasonlítása szerint 2020 és 2025 között Magyarországon 5 százalék feletti reálnövekedést mértek az egy felnőttre jutó átlagos vagyonban. Ez ugyan elmarad a dél-koreai, horvát vagy norvég növekedéstől, de meghaladja több nyugat-európai ország teljesítményét, miközben az Egyesült Királyságban például jelentős visszaesés következett be.

Szintén fontos megállapítás, hogy a vagyon nemcsak átlagosan, hanem a medián alapján is emelkedett Magyarországon. Ez azért lényeges, mert a medián azt mutatja meg, hogy egy tipikus háztartás vagyona hogyan változott. Az UBS 2025-ös és 2026-os jelentése alapján Magyarország azon kevés európai országok közé tartozik, ahol a medián vagyon reálértéken is számottevően nőtt. A 2025-ös jelentés több mint 18 százalékos éves reálnövekedést mutatott a medián vagyonban, ami arra utal, hogy a vagyongyarapodás nem kizárólag a leggazdagabb réteget érintette.

Újabb fontos tényező, hogy Magyarország az úgynevezett felzárkózó országok közé sorolható. A kelet-közép-európai régióban az elmúlt években gyorsabb volt a vagyonnövekedés, mint a fejlett nyugat-európai gazdaságok többségében. Ennek hátterében az ingatlanárak emelkedése, a bérek növekedése, valamint a pénzügyi eszközök értékének emelkedése állhat. Ugyanakkor az abszolút vagyonszint továbbra is jelentős távolságra van a nyugat-európai országokétól.

A jelentésből az is látszik, hogy globálisan 2025-ben 10,8 százalékkal nőtt a személyes vagyon dollárban számolva, Európában pedig 17,5 százalékos volt a bővülés. Az európai növekedést részben a dollár gyengülése is felerősítette, ezért a nemzetközi összehasonlításoknál az árfolyamhatásokat is figyelembe kell venni.