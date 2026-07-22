A feltűnően nagy fagylaltgombóc nem feltétlenül jelent jobb ár-érték arányt.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 30. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 30. héten:
2; 4; 5; 12; 13; 31; 35.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 30. héten:
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
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2; 6; 11; 12; 16; 23; 25.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, 2026. 31. játékhetén már 530 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények
- 6 találat: egyenként 360 770 forint
- 5 találat: egyenként 7 160 forint
- 4 találat: egyenként 2 460 forint
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