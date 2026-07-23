Rendkívüli felhívást tett közzé az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt.
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
Nyáron sokaknak jelent megkönnyebbülést a légkondicionáló, a nem megfelelően használt vagy karbantartott készülék azonban kellemetlen panaszokat is okozhat. A száraz levegő irritálhatja a bőrt, a szemet és a légutakat, a szennyezett szűrők pedig ronthatják a beltéri levegő minőségét - a légkondicionálók megfelelő használata és karbantartása mellett azonban a kellemetlen tünetek többsége szerencsére megelőzhető.
A nyári hőhullámok idején sok lakásban, irodában, üzletben és autóban szinte folyamatosan működik a légkondicionáló. Ez ugyan hatékony védelmet jelenthet a nyári forróság ellen, a hűtött helyiségekben eltöltött hosszú idő azonban kellemetlen panaszokat is okozhat. A száraz levegő irritálhatja a bőrt, a szemet és a légutakat, a rosszul karbantartott klímaberendezések pedig port, pollent és penészrészecskéket keringethetnek a helyiségben.
A „klímabetegség” nem egyetlen, pontosan meghatározható probléma. A kifejezést általában gyűjtőfogalomként használják a légkondicionált környezetben kialakuló bőr-, szem- és légúti irritációra, fejfájásra, fáradtságra vagy mozgásszervi panaszokra. Ezek hátterében többféle tényező állhat, ezért nem minden, klímahasználat után megjelenő torokfájás vagy köhögés jelent egyértelműen fertőzést.
Kiszáríthatja a bőrt és a nyálkahártyát
A légkondicionáló nemcsak lehűti, hanem párátlanítja is a levegőt. A hűtött helyiségben eltöltött hosszabb idő emiatt fokozhatja a bőr nedvességvesztését. Szárazság, feszülő érzés, hámlás, érzékenység és kicserepesedett ajkak jelentkezhetnek, a már meglévő száraz bőr vagy ekcéma tünetei pedig felerősödhetnek. A száraz levegő a szemfelszínt is irritálhatja, ami égő, szúró érzést, ritkábban átmeneti homályos látást okozhat. A kontaktlencsét viselők különösen érzékenyek lehetnek erre, ezért számukra kellemetlenebb lehet a tartósan légkondicionált környezet.
Az orr és a torok nyálkahártyájának kiszáradása torokfájást, orrdugulást, rekedtséget, köhögést, esetenként pedig orrvérzést válthat ki. A kiszáradt nyálkahártya a váladék eltávolítását is megnehezítheti, holott ez a légutak természetes védekezésének része – hívták fel a figyelmet a The Independent által megkérdezett háziorvosok.
Hosszabb klímahasználat után egyesek fejfájást, izomfeszülést és testszerte jelentkező fájdalmat is tapasztalhatnak. A közvetlenül a fejre, a nyakra vagy a vállra irányított hideg légáram fokozhatja az izmok feszülését, a fejfájás és a rossz közérzet hátterében azonban gyakran a folyadékhiány áll.
A légkondicionált helyiségben ugyanis kevésbé érezhető a hőség és az izzadás, emiatt könnyebb megfeledkezni a rendszeres hidratálásról. A klíma tehát közvetve hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki nem pótolja megfelelően a folyadékot, miközben a kültéri forróság miatt a szervezet folyadékigénye változatlanul magas.
A beteg épület szindrómával is összefügg a klímahasználat
Egy 2023-ban megjelent kutatás azt vizsgálta, milyen kapcsolat lehet a légkondicionált környezet, az úgynevezett beteg épület szindróma és a betegség miatti munkahelyi hiányzás között. A kutatásba 200 olyan egészséges, nem dohányzó, 18–45 év közötti felnőttet vontak be, akik legalább két éve napi hat-nyolc órát töltöttek légkondicionált helyen. Eredményeiket 200 hasonló munkarendben dolgozó, de klímát nem használó résztvevő adataival vetették össze.
A beteg épület szindróma zárt térben lévő rossz levegőminőség miatt jelentkezik. Nem újkeletű probléma, a WHO 1984-es becslése szerint az épületek akár 30 százalékánál tapasztalhatnak a dolgozók a betegséghez tartozó tüneteket. Többek között fejfájás, fáradtság, szem-, orr- és torokirritáció, bőrpanaszok, valamint légúti tünetek tartozhatnak ide, amelyek egy adott épületben vagy helyiségben felerősödnek. A páratartalom és a penész mellett a belső levegő minőségét befolyásolja többek közt az épületen használt vegyi anyagok, fal- és bútorfestékek, oldószerek párolgása, a dohányzás, a nyílászárók, a szellőztetés módja, nem megfelelően tisztított légkondicionáló használata.
A kutatásban kifejezetten a légkondicionált környezetben dolgozókat vizsgálták és az eredményeik több épülethez köthető panaszt mutattak, a tünetek pedig a betegség miatti hiányzásokkal is összefüggtek. Az eredményeket ugyanakkor óvatosan kell kezelni, hiszen a vizsgálat nem bizonyítja, hogy minden esetben a légkondicionáló okozta a panaszokat, elképzelhető, hogy több befolyásoló tényező egyidejűleg okozta a panaszokat.
A piszkos szűrő ronthatja a levegő minőségét
A rosszul karbantartott légkondicionálók növelhetik a helyiségben keringő por, pollen és penész mennyiségét. Ezek irritálhatják a légutakat, és felerősíthetik az allergiás vagy asztmás panaszokat. Köhögés, sípoló légzés, mellkasi szorítás és nehézlégzés is jelentkezhet, különösen azoknál, akik eleve valamilyen krónikus légúti betegséggel élnek.
A légkondicionáló önmagában nem hoz létre vírusos vagy bakteriális fertőzést, a rosszul karbantartott rendszer és a nem megfelelő szellőzés azonban kedvezőtlen beltéri környezetet teremthet. A zárt térben keringő irritáló anyagok fokozhatják a panaszokat, az alapbetegséggel élők számára pedig egy légúti fertőzés is nagyobb megterhelést jelenthet. A The Independent által idézett orvosok ezért a szűrők rendszeres tisztítását, cseréjét és a készülék szakszerű karbantartását javasolják.
Valóban nagyobb a veszélye a Legionella fertőzésnek?
A légkondicionálással kapcsolatban gyakran felmerül a légionárius betegség veszélye, fontos azonban különbséget tenni az egyes rendszerek között. A Legionella olyan baktérium, amely a természetes édesvizekben is megtalálható, egészségügyi kockázatot azonban elsősorban akkor jelent, ha mesterséges vízrendszerekbe kerül, ott elszaporodik, majd apró vízcseppekkel a levegőbe jut.
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A baktérium leginkább zuhanyfejekben, csapokban, pezsgőfürdőkben, szökőkutakban, nagy és összetett épületgépészeti vízrendszerekben, valamint vízzel működő hűtőtornyokban szaporodhat el. Fokozott veszélyt jelentenek a wellnessközpontok pezsgőfürdői, a ritkán használt szállodai szobák és irodaházak csővezetékei, valamint a nagyüzemek közös zuhanyzói. Ezeken a helyeken egyszerre sok ember fertőződhet meg. A fertőzés leggyakrabban a baktériumot tartalmazó permet vagy pára belélegzésével történik.
A hagyományos otthoni és autós légkondicionálókban, amelyek nem használnak vizet a levegő hűtéséhez, az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) tájékoztatása szerint nem tud elszaporodni a Legionella. A baktérium szaporodását azonban elősegítheti a pangó vagy lassan mozgó víz, az elégtelen fertőtlenítés, a lerakódott biofilm, valamint a 25 és 45 Celsius-fok közötti vízhőmérséklet.
A megbetegedésnél nagyobb kockázatnak vannak kitéve az 50 év felettiek, a jelenlegi és korábbi dohányosok, valamint a krónikus tüdőbetegséggel, daganatos betegséggel, cukorbetegséggel, vese- vagy májelégtelenséggel élők. Szintén veszélyeztetettebbek a legyengült immunrendszerű betegek, például azok, akik kemoterápiát vagy szervátültetés után alkalmazott immunszuppresszív kezelést kapnak.
A Legionella kétféle betegséget okozhat. A légionárius betegség súlyos tüdőgyulladás, a Pontiac-láz ezzel szemben enyhébb, influenzaszerű megbetegedés. Magas láz, erős köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom vagy gyorsan romló általános állapot esetén ezért nem elegendő a panaszokat egyszerűen a légkondicionáló száraz levegőjének tulajdonítani, hanem orvosi vizsgálatra van szükség.
Nyáron a magyar rendelőkben is megszaporodnak a klímához köthető panaszok
A Pénzcentrum nyári egészségügyi körképében megkérdezett hazai magánegészségügyi szolgáltatók szintén arról számoltak be, hogy a meleg hónapokban gyakrabban találkoznak a nem megfelelően használt légkondicionálókhoz kapcsolódó panaszokkal.
A Dr. Rose Magánkórház tapasztalatai szerint a vírusfertőzések és a gyomor-bélrendszeri problémák mellett a légkondicionálás is sok panaszt okoz nyáron. A szolgáltató arra figyelmeztetett, hogy az extrém hőingadozást érdemes kerülni, mivel a kinti forróság és az erősen lehűtött helyiségek közötti váltás megterhelheti a szervezetet. Ezek megfázásos tünetekhez, arcüreggyulladáshoz, szélsőséges esetben pedig akár tüdőgyulladást is okozhatnak.
A SYNLAB ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a légkondicionáló megfelelő használata segíthet elviselni a hőséget, a túl alacsonyra állított hőmérséklet és a nem megfelelően karbantartott készülék légúti tüneteket idézhet elő, torokirritáció, köhögés, nyálkahártya-szárazság és visszatérő felső légúti panaszok jelentkezhetnek. A hőség, a párás levegő, a légszennyezettség és a klímahasználat az asztmás és COPD-s betegek állapotát is ronthatja, náluk köhögés, sípoló légzés, mellkasi szorítás és nehézlégzés válhat gyakoribbá.
Az Affidea Magyarország azonban arra figyelmeztetett, hogy a nyáron jelentkező torokfájást, tüsszögést és köhögést sokan automatikusan a klíma okozta egyszerű megfázásnak tulajdonítják. Ha azonban a száraz köhögés rohamokban jelentkezik, egy hétnél tovább tart, és mellkasi fájdalom vagy légszomj kíséri, kivizsgálásra van szükség. A háttérben ugyanis kezelést igénylő légúti betegség vagy fel nem ismert nyári allergia is állhat.
Így csökkenthető a klíma okozta panaszok esélye
A kellemetlen tünetek jelentős része néhány egyszerű óvintézkedéssel mérsékelhető:
- A légáramot ne közvetlenül az arcra, a szemre, a nyakra vagy a felsőtestre irányítsuk.
- A készülék szűrőit rendszeresen tisztítsuk vagy cseréljük, a berendezést pedig időszakosan ellenőriztessük szakemberrel.
- A légkondicionált helyiségben is figyeljünk a rendszeres folyadékfogyasztásra.
- Tartós szárazság esetén segíthet a megfelelő páratartalom biztosítása.
- A száraz bőrt hidratáló krémmel, az ajkakat ajakápolóval lehet védeni.
- A kontaktlencsét viselők szükség esetén rövidebb ideig használják a lencsét, szemcseppet pedig szakember tanácsa alapján alkalmazzanak.
- Ne működtessük indokolatlanul egész nap a klímát, ha a helyiség más módon is kellemes hőmérsékletű.
- Tartós köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, magas láz vagy romló asztmás tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
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