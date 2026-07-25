Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 26 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/30. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 26 milliárd forintot nyert!

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 30. játékhéten, pénteken:

4; 6; 8; 17; 22, 7; 10

Ezen a héten volt telitalálat! Egy külföldi játékos 71 262 143 eurót, azaz majdnem 26 milliárd forintot nyert!

Hárman is bosszankodhatnak, mert egy számra voltak a jackpottól, nekik a fenti összeg kb. tizedével kell beérni. A külföldiekkel ellentétben a magyaroknak annyira nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 85 ezer forint volt 4+1 találatért - ezt viszont 17 játékosnak is sikerült elérnie. Rajtuk kívül még több mint 15 ezer magyarnak volt szerencséje.

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5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 378 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden a 3,6 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

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