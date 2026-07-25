2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy halom euróérme részletes, felülről lefelé irányuló nézete. A középpontban egy két eurós érme áll, amelyet más aranyszínű érmék vesznek körül. Ez a kép az európai gazdaságot, pénzügyeket, valutát és gazdagságot ábrázolha
Szórakozás

Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 26 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat

Pénzcentrum
2026. július 25. 08:30

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/30. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 26 milliárd forintot nyert!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 30. játékhéten, pénteken:

4; 6; 8; 17; 22, 7; 10

Ezen a héten volt telitalálat! Egy külföldi játékos 71 262 143 eurót, azaz majdnem 26 milliárd forintot nyert! 

Hárman is bosszankodhatnak, mert egy számra voltak a jackpottól, nekik a fenti összeg kb. tizedével kell beérni. A külföldiekkel ellentétben a magyaroknak annyira nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 85 ezer forint volt 4+1 találatért - ezt viszont 17 játékosnak is sikerült elérnie. Rajtuk kívül még több mint 15 ezer magyarnak volt szerencséje.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: bárcsak összetéptem volna a szelvényt
EZ IS ÉRDEKELHET
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 378 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden a 3,6 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:25
09:02
08:30
08:20
08:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
2026. július 24.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
2026. július 24.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
18 órája
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
3
4 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
5
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 08:05
Lerohanja a brutál kánikula Magyarországot: nem látni, mikor lesz vége a perzselő 40 foknak
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 05:50
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
Agrárszektor  |  2026. július 25. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.07.25. szombat