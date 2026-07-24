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Működik az új Sziget-trükk: így vesznek méregdrága bérletet az élelmes magyarok
A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető: a Milpay partnerségével a látogatók több részletben fizethetik ki jegyüket vagy bérletüket. A megoldás beleilleszkedik a nemzetközi trendbe, hiszen a nagy fesztiválpiacokon a BNPL, vagyis a „vásárolj most, fizess később” típusú fizetés már tömegesen használt eszköz.
Néhány éve még természetes volt, hogy egy koncert- vagy fesztiváljegyet egy összegben fizetett ki a vásárló. A jegyárak, a megélhetési költségek és a fiatalabb korosztályok pénzügyi szokásainak változása miatt azonban ez ma már sokaknak nem ennyire egyszerű. Nekik nyújt segítséget a Sziget és a Milpay együttműködése. A Milpay a Sziget hivatalos részletfizetési partnere lett, így a látogatók a jegyeket és bérleteket több részletben is kifizethetik. A konstrukció lényege, hogy a vásárló már a tervezési szakaszban ellenőrizheti, milyen összegű vásárlás fér bele számára, majd ez alapján dönthet arról, hogy egynapos jegyet, háromnapos vagy ötnapos bérletet választ.
„A fesztiváljegy ma már sokaknak nem impulzusvásárlás, hanem komolyabb, előre megtervezett kiadás. A célunk az, hogy a látogató már a vásárlás előtt lássa, milyen részletfizetéssel számolhat, és ez alapján hozzon döntést” – mondta Bruzsa Géza, a Milpay Zrt. vezérigazgatója.
Nemzetközi trend érkezik meg a magyar piacra
A „vásárolj most, fizess később” típusú megoldások a kereskedelemben már régóta jelen vannak, de az élményalapú költéseknél, így a fesztiváloknál is egyre nagyobb szerepet kapnak. A leglátványosabb nemzetközi példa a Coachella, ahol a részletfizetés mára iparági sztenderddé vált. A 2025-ös adatok szerint a general admission jegyek körülbelül 60 százalékát már részletfizetéssel vették meg, miközben ez az arány 2009-ben még csak 18 százalék volt.
A modell lényege a pénzügyi rugalmasság: a vásárló a saját havi költségvetéséhez igazíthatja a kiadást. A magyar fesztiválpiacon ez különösen érdekes lehet, mert a fiatal felnőttek és a pályakezdők jövedelme sokszor kevésbé tervezhető, miközben az élményalapú költések iránti igény nem csökkent.
A Milpay és a Sziget eddigi belső tranzakciós adatai szerint a konstrukciót főként fiatal felnőttek használják. A 2026. május 20. és július 3. közötti adatok alapján a részletfizető vásárlók átlagéletkora 30 év, medián életkora 26 év volt. A vásárlók 63 százaléka 30 év alatti, a 18–34 évesek pedig a részletfizetést választók mintegy 76 százalékát adták.
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A korcsoportos bontás szerint a 18–24 évesek aránya 35 százalék, a 25–34 éveseké 41 százalék volt. A foglalkozás vagy jövedelemforrás alapján, ahol ez az adat rendelkezésre állt, a vásárlók 69 százaléka alkalmazott, 18 százaléka diák, 8 százaléka vállalkozó, 5 százaléka pedig jelenleg nem dolgozik.
„Az adatok alapján azt látjuk, hogy a részletfizetés elsősorban a fiatalabb, tudatosabban tervező vásárlóknál erős. Ők nem feltétlenül kevesebbet akarnak költeni, hanem jobban szeretnék beosztani a pénzüket. Számukra az a fontos, hogy előre lássák a havi terhet, és ne egyetlen nagy kiadásként jelenjen meg a fesztiválbelépő” – fogalmazott Bruzsa Géza, a Milpay Zrt. vezérigazgatója.
„A Sziget mindig is arra törekedett, hogy különböző kedvezményekkel elérhetőbbé tegye a fesztiválélményt. Ezt a célt szolgálják olyan konstrukcióink is, mint a Super Early Bird jegyek, a különböző Diákbérlet, az 21&U bérlet vagy az Éjszakai Jegy. A részletfizetés pedig újabb rugalmas lehetőséget kínál: a látogatók saját pénzügyi lehetőségeikhez igazítva tervezhetik meg a fesztivált” – tette hozzá Horváth Tamás a Sziget jegyértékesítési vezetője.
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