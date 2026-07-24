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Bodapest, Magyarország augusztus 08, 2023: Az emberek az évente megrendezett Ozora Fesztiválon a magyarországi Ozora falu közelében.
Szórakozás

Működik az új Sziget-trükk: így vesznek méregdrága bérletet az élelmes magyarok

Pénzcentrum
2026. július 24. 14:02

A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető: a Milpay partnerségével a látogatók több részletben fizethetik ki jegyüket vagy bérletüket. A megoldás beleilleszkedik a nemzetközi trendbe, hiszen a nagy fesztiválpiacokon a BNPL, vagyis a „vásárolj most, fizess később” típusú fizetés már tömegesen használt eszköz. 

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Néhány éve még természetes volt, hogy egy koncert- vagy fesztiváljegyet egy összegben fizetett ki a vásárló. A jegyárak, a megélhetési költségek és a fiatalabb korosztályok pénzügyi szokásainak változása miatt azonban ez ma már sokaknak nem ennyire egyszerű. Nekik nyújt segítséget a Sziget és a Milpay együttműködése. A Milpay a Sziget hivatalos részletfizetési partnere lett, így a látogatók a jegyeket és bérleteket több részletben is kifizethetik. A konstrukció lényege, hogy a vásárló már a tervezési szakaszban ellenőrizheti, milyen összegű vásárlás fér bele számára, majd ez alapján dönthet arról, hogy egynapos jegyet, háromnapos vagy ötnapos bérletet választ.

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„A fesztiváljegy ma már sokaknak nem impulzusvásárlás, hanem komolyabb, előre megtervezett kiadás. A célunk az, hogy a látogató már a vásárlás előtt lássa, milyen részletfizetéssel számolhat, és ez alapján hozzon döntést” – mondta Bruzsa Géza, a Milpay Zrt. vezérigazgatója.

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Nemzetközi trend érkezik meg a magyar piacra

A „vásárolj most, fizess később” típusú megoldások a kereskedelemben már régóta jelen vannak, de az élményalapú költéseknél, így a fesztiváloknál is egyre nagyobb szerepet kapnak. A leglátványosabb nemzetközi példa a Coachella, ahol a részletfizetés mára iparági sztenderddé vált. A 2025-ös adatok szerint a general admission jegyek körülbelül 60 százalékát már részletfizetéssel vették meg, miközben ez az arány 2009-ben még csak 18 százalék volt.

A modell lényege a pénzügyi rugalmasság: a vásárló a saját havi költségvetéséhez igazíthatja a kiadást. A magyar fesztiválpiacon ez különösen érdekes lehet, mert a fiatal felnőttek és a pályakezdők jövedelme sokszor kevésbé tervezhető, miközben az élményalapú költések iránti igény nem csökkent. 

A Milpay és a Sziget eddigi belső tranzakciós adatai szerint a konstrukciót főként fiatal felnőttek használják. A 2026. május 20. és július 3. közötti adatok alapján a részletfizető vásárlók átlagéletkora 30 év, medián életkora 26 év volt. A vásárlók 63 százaléka 30 év alatti, a 18–34 évesek pedig a részletfizetést választók mintegy 76 százalékát adták.

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A korcsoportos bontás szerint a 18–24 évesek aránya 35 százalék, a 25–34 éveseké 41 százalék volt. A foglalkozás vagy jövedelemforrás alapján, ahol ez az adat rendelkezésre állt, a vásárlók 69 százaléka alkalmazott, 18 százaléka diák, 8 százaléka vállalkozó, 5 százaléka pedig jelenleg nem dolgozik.

„Az adatok alapján azt látjuk, hogy a részletfizetés elsősorban a fiatalabb, tudatosabban tervező vásárlóknál erős. Ők nem feltétlenül kevesebbet akarnak költeni, hanem jobban szeretnék beosztani a pénzüket. Számukra az a fontos, hogy előre lássák a havi terhet, és ne egyetlen nagy kiadásként jelenjen meg a fesztiválbelépő” – fogalmazott Bruzsa Géza, a Milpay Zrt. vezérigazgatója.

„A Sziget mindig is arra törekedett, hogy különböző kedvezményekkel elérhetőbbé tegye a fesztiválélményt. Ezt a célt szolgálják olyan konstrukcióink is, mint a Super Early Bird jegyek, a különböző Diákbérlet, az 21&U bérlet vagy az Éjszakai Jegy. A részletfizetés pedig újabb rugalmas lehetőséget kínál: a látogatók saját pénzügyi lehetőségeikhez igazítva tervezhetik meg a fesztivált” – tette hozzá Horváth Tamás a Sziget jegyértékesítési vezetője.

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Címlapkép: Getty Images
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