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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
Megkezdték az Ötöslottó 2026/29. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt.
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Ötöslottó 29. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
1; 20; 22; 43
Jokerszám: 772618
Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA
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