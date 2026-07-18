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Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten

Pénzcentrum
2026. július 18. 19:19

Megkezdték az Ötöslottó 2026/29. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 29. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

1; 20; 22; 43

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Jokerszám: 772618

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Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA

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