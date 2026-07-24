Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról

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Naponta legalább öt adag zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk, a valóság azonban egészen mást mutat. Az európaiak jelentős része egy átlagos napon egyetlen adag friss zöldséget vagy gyümölcsöt sem eszik, és Magyarország is az uniós átlagnál rosszabbul teljesít. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy kontinensünk a világ egyik legfontosabb gyümölcstermelő térsége. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja ezt az ellentmondást igyekszik feltárni.
Sokat halljuk, hogy a megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás a kiegyensúlyozott étrend egyik alapja. A szakmai ajánlások szerint napi legalább öt adag zöldség és gyümölcs hozzájárulhat többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint számos krónikus betegség kockázatának csökkentéséhez. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja szerint ennek ellenére Európában még mindig sokan nem építik be ezeket rendszeresen az étrendjükbe. De vajon melyik gyümölcsből termelnek a legtöbbet az egyes európai országokban? Úgy tűnik, a kontinens nagy részén az alma számít a legfontosabb gyümölcsnek. A Baltikumtól Közép-Európán át egészen a skandináv országokig az alma dominálja a gyümölcstermesztést. Magyarország is ebbe a csoportba tartozik, vagyis nálunk is az alma a legnagyobb mennyiségben előállított gyümölcs. Spanyolországban eközben a narancs vezet, Görögországban és Albániában az őszibarack a legfontosabb gyümölcs, Szerbiában a szilva, míg a Benelux államok egy részében a körte áll az első helyen.
Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 32,9 százaléka állítja, hogy egy átlagos napon egyáltalán nem fogyaszt friss zöldséget vagy gyümölcsöt. Ez azt jelenti, hogy közel minden harmadik európai kihagyja ezeket az élelmiszereket a napi étrendjéből. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a legkedvezőbb helyzet Belgiumban és Írországban figyelhető meg, míg a bemutatott rangsor másik végén Románia áll, ahol a lakosság több mint 70 százaléka nem fogyaszt naponta friss zöldséget vagy gyümölcsöt.
Magyarország az uniós átlagnál kedvezőtlenebb helyzetben van. A hazai adatok szerint a magyarok 36,3 százaléka nem eszik minden nap zöldséget vagy gyümölcsöt. Vagyis több mint minden harmadik ember étrendjéből legalább egy átlagos napon teljesen hiányoznak ezek az élelmiszerek. Mögöttünk főként balti és délkelet-európai országok szerepelnek, köztük Lettország, Csehország, Bulgária, Szerbia és Románia, ahol még ennél is kedvezőtlenebb a helyzet.
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