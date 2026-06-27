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Ötöslottó lottó Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten

Pénzcentrum
2026. június 27. 19:31

Kihúzták az Ötöslottó 2026/26. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 27. héten a várható főnyeremény 855 millió forint lesz. 

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Ötöslottó 26. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

20; 23; 43; 56; 88.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő héten a várható főnyeremény 855 millió forint lesz

További nyeremények: 

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Jokerszám: 761671

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 27. játékhéten a várható főnyeremény 425 millió forint  lesz.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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Címlapkép: Getty Images
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