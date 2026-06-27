A Szikora Róberttel közösen készített dal több tízmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, és a duó egyik meghatározó slágerének számít.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/26. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 27. héten a várható főnyeremény 855 millió forint lesz.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 26. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
20; 23; 43; 56; 88.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő héten a várható főnyeremény 855 millió forint lesz
További nyeremények:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 4 találatos: 2 532 935 Ft
- 3 találatos: 23 900 Ft
- 2 találatos: 3 060 Ft
Jokerszám: 761671
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 27. játékhéten a várható főnyeremény 425 millió forint lesz.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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