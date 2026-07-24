Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége

Több magyar autós is arról számolt be, hogy Szlovéniában kellemetlen tapasztalatokat szerzett autómentőkkel, szervizekkel és gumisműhelyekkel kapcsolatban. Előfordult, hogy hiába rendelkeztek az utazók assistance-biztosítással, így is lehúzták őket. Saját kollégánk is a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a kijelölt szlovén szerviz nem hárította el a hibát, miközben a javításért jelentős összeget számolt fel. Megkerestük a Magyar Biztosítók Szövetségét és a Magyar Gumiabroncs Szövetségetis, akikhez nem érkeztek jelzések hasonló esetekről. A biztosítási ügyekkel foglalkozó ügyvéd szerint egy ilyen helyzetben nem mindegy, hogy az autós a biztosító által kijelölt partnert veszi-e igénybe, milyen dokumentumokkal tudja igazolni a történteket, illetve hogy a biztosítási feltételek pontosan milyen költségekre terjednek ki.

Több Facebook-poszt is beszámolt róla, hogy Szlovéniában lehúzós autómentők vadásznak a bajba jutott autósokra. Egy magyar utazó például defektet kapott Olaszország felé tartva, elmondása szerint rendelkezett utas- és autó-asszisztencia biztosítással, a segélyszolgálat gyorsan ki is érkezett, majd egy közeli szervizbe szállították az autóját. A bejegyzés szerint azonban a javítás végül a vártnál jóval többe került: két új gumiabroncs cseréjéért és a kapcsolódó költségekért összesen 742 eurót (mintegy 267 ezer forintot) kellett fizetnie.

A poszt szerzője azt állítja, hogy a szervizben órákig várakoztatták, miközben szerinte a munkát rövid idő alatt el lehetett volna végezni. Beszámolója szerint a számlán 142 eurós asszisztenciadíj is szerepelt, emellett azt is sérelmezte, hogy a felszerelt gumiabroncsok ára jóval magasabb volt a Magyarországon megszokottnál. A várakozás alatt más autósok történeteit is megismerte: állítása szerint volt, aki napok óta a javításra várt, míg egy másik ügyfél arról számolt be, hogy járművét már azelőtt elszállították egy adott szervizbe, hogy biztosítójával egyeztetni tudott volna.

A szerző arra figyelmezteti az Olaszországba autóval utazókat, hogy lehetőség szerint Ausztrián keresztül közelítsék meg úti céljukat, és legyenek különösen körültekintők, ha Szlovéniában műszaki segítségre szorulnak.

Hiába volt assistance, lehúzott a biztosító által delegált szervizes

E cikk szerzője is testközelből tapasztalta meg a szlovéniai autómentéssel és szervizeléssel kapcsolatos anomáliákat. Szintén volt utasbiztosításom, amely tartalmazta az asszisztenciaszolgáltatást is. Olaszország felé tartva, közvetlenül a szlovén-olasz határ előtt a kocsi gyújtáshibát dobott, rázkódni kezdett és karácsonyfa módjára villogtak a hibajelzések. A meghibásodott autóhoz ugyan érkezett segítség a biztosító helyi partnerén keresztül, de a helyszíni javítást meg sem próbálták, hanem egy közeli szervizbe szállították a járművet. Ezt megelőzően mintegy öt órát kellett várakoznunk a segítségre a 40 fokos hőségben délután 3 órától kb. este 8-ig, noha - mint kiderült - a partner műhelye alig 800 méterre vol - jobban jártam volna, ha eltolom odáig. Nem tűnt professzionális szerviznek, a nem túl rendezett telephelyen roncsautók közé rakták le a kocsimat, dehát mit tudunk tenni, ő a biztosító partnere, ide hozott.

Ugyan az autómentős főnöke megígérte, hogy másnap előre veszik az autót, 8-kor ezzel kezdenek, de a szervizben délelőtt 11-ig mégsem kezdtek hozzá az autó javításához (akkor is vélhetően azért, mert az estére bérelt szállást el kellett hagynunk, így odamentünk), majd a hibakódok kiolvasása után ismét órák teltek el érdemi munka nélkül. Végül négy gyújtótrafó cseréjét végezték el, amelyért 255 eurót (mintegy 92 ezer forintot) számláztak ki, a kiszámlázott kétórás javítási idő (óránként nettó 44 euró) pedig még akkor sem felelt meg a valóságnak, ha belevesszük az alkatrészek beszerzését is. A biztosítás a javítás költségét nem fedezte, kizárólag a szervizbe szállítást és az esetleges szállásköltséget, valamint oda a taxit.

A kocsi végül délután 4 után lett kész, de a történet azonban itt sem ért véget: az autóval már Olaszországban ismét ugyanazzal a hibával kellett félreállni...

Mivel 20 kilométerre volt az úticél, némi állás után nagynehezen elcsorogtunk a szállásunkig, és újabb szerelő után néztem, ami a helyi Volkswagen-márkaképviselet volt - ugyan nem konszernes autóról volt szó, de készséggel segítettek. A 70 eurós diagnosztikai vizsgálat végül megállapította, hogy nem is az az alkatrész okozta a problémát, amelyet a szlovén szerviz kicserélt, hanem a befecskendezővel volt probléma - ergo a szlovének nem végeztek megfelelő munkát, jó pénzért.

Tehát összesen mintegy 115 ezer forintot költöttem javításra és a diagnosztikára, de az autó továbbra sem működött megfelelően. Amikor tájékoztattam a biztosítót arról, hogy a kijelölt partner jó drágán nem csinálta meg az autómat, felajánlották, hogy ha Olaszországban megjavíttatom, azt megtérítik. Az olasz szerviz nem tudta vállalni a javítást az ottartózkodásunk alatt, a szerelő azt tanácsolta, hogy hazafelé az autópályán álljak be a kamionok közé 80-90-el, és óvatosan csorogjunk haza gyakran megállva, ügyelve a terhelésre - így is történt, a 7 órás útból lett 15, de legalább hibát nem dobott az autó. Assistance-szolgáltatásom már nem volt, mert azt már egyszer elhasználtam a biztosítással.

A biztosítóval a mai napig vitában vagyok az ügy kapcsán, egyelőre feldolgozzák a panaszomat, 30 napjuk van elbírálni - azaz mostmár csak kb. 2 hét maradt ebből. Sérelmeztem, hogy a kijelölt assistance-partner szervize nem végzett megfelelő munkát, amely nyomán a tetemes - és fölösleges - javítási költségen felül is károm keletkezett - hiszen például egy napot elbuktunk a már kifizetett szállásunkból, arról meg már ne is beszéljünk, hogy az egész nyaralás idegeskedéssel telt. Azt kértem, ha már az olaszországi javítás nem valósult meg - amit kifizettek volna -, akkor kártalanítsanak a partner hanyagsága miatt. Várjuk a fejleményeket...

A magyar biztosítóknak nem érkezett jelzés

A lehúzós assistance-szervizek ügyében megkerestük a Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ), a szervezet pedig azt közölte, hogy nem érkezett hozzájuk hivatalos panasz vagy bejelentés a visszaélésekről.

A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta: külföldi autózás előtt az utasbiztosítás mellett érdemes gépjármű-assistance biztosítást is kötni. Ez segítséget nyújthat műszaki meghibásodás, defekt vagy baleset esetén, fedezheti a helyszíni javítás, a vontatás, illetve a legközelebbi szervizbe szállítás költségeit, sőt bizonyos esetekben csereautót, alternatív továbbutazást vagy szállásköltséget is biztosíthat. A MABISZ azt tanácsolja, hogy baj esetén az autósok kizárólag a biztosítási kötvényükben szereplő assistance-szolgáltatóval vegyék fel a kapcsolatot, és az ott kapott útmutatás szerint járjanak el.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet egy gyakran félreértett részletre is: a gépjármű-assistance biztosítás általában nem fedezi a szervizben elvégzett javítások és a beépített alkatrészek költségét, ezek többnyire az autósokat terhelik. Éppen ezért érdemes még az utazás előtt alaposan átnézni a biztosítási feltételeket, hogy pontosan milyen szolgáltatásokra és költségekre terjed ki a fedezet.

A MABISZ emellett arra is emlékeztetett, hogy külföldi autózás esetén kötelező érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB) rendelkezni. Az Európai Gazdasági Térség országaiban és a rendszámegyezményhez csatlakozott államokban külön zöldkártyára általában nincs szükség, ugyanakkor CASCO-biztosítás esetén célszerű ellenőrizni, hogy annak területi hatálya kiterjed-e a célországra is. A szervezet baleset esetére a MABISZ E-kárbejelentő alkalmazását is ajánlja, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy egyes országokban a helyi szabályozás korlátozhatja az ilyen alkalmazások használatát.

Érdemes előre árajánlatot kérni

A Magyar Gumiabroncs Szövetséghez (HTA) sem érkezett bejelentés a szlovén autópályák mentén működő assistance-szolgáltatókkal kapcsolatos visszaélésekről vagy indokolatlanul magas javítási számlákról. A szervezet ugyanakkor arra hívja fel a külföldre induló autósok figyelmét, hogy már az utazás előtt érdemes felkészülni az esetleges műszaki problémákra.

Ők arra hívták fel a figyelmet, hogy minden javítás vagy elszállítás előtt érdemes előzetesen - lehetőleg írásban - árajánlatot kérni, és pontosan tisztázni a kiszállás, a vontatás, az alkatrészek és a munkadíj költségeit. Fontosnak tartják azt is, hogy az autósok minden esetben kérjenek számlát az elvégzett munkáról.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy egy egyszerű defekt megfelelő felkészüléssel sokszor könnyebben kezelhető. Indulás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az autóban van-e használható pótkerék, mankókerék vagy defektjavító készlet, illetve hogy a sofőr tisztában van-e ezek használatával. Autópályán ugyanakkor a biztonság az elsődleges: veszélyes helyen senki ne kezdjen kerékcserébe vagy javításba. A szövetség azt tanácsolja, hogy a járművel biztonságos helyre kell húzódni, fel kell venni a láthatósági mellényt, majd hivatalos segítséget kell kérni.

Mit tehet az autós, ha a biztosító partnere nem megfelelően jár el?

A túlszámlázások és a hanyag szervizelés kapcsán megkerestük Dr. Karkosák Balázs ügyvédet is, aki többek között biztosítási esetekkel is foglalkozik. Többek között arra kerestük a választ, hogy mit tehet az ügyfél, ha olyan szerelő húzza le, akit egyébként a biztosítótársaság helyi partnere közvetített ki a káreseményhez.

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az utasbiztosítás és az autós assistance-szolgáltatás önmagában nem jelent automatikus garanciát arra, hogy egy külföldi meghibásodás esetén minden felmerülő költséget megtérítenek. Hozzátette: az ilyen ügyek jogilag összetettek, hiszen nemcsak a biztosítási szerződés, hanem nemzetközi jogi kérdések is szerepet játszhatnak.

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Az ügyvéd hangsúlyozta: az assistance-szolgáltatások pontos tartalmát nem általánosan a jogszabályok határozzák meg, hanem elsősorban az adott biztosítási szerződés és az ahhoz tartozó feltételek. Ezekből derül ki például, hogy a biztosító milyen segítséget nyújt, milyen összeghatárokig térít, illetve milyen esetekben kötelező a biztosító által kijelölt szolgáltató igénybevétele.

A biztosítók gyakran előírják, hogy a bajba jutott ügyfél kizárólag a saját segélyvonalukon keresztül kérjen segítséget, és a biztosító vagy szerződött partnere szervezze meg a mentést. Ha az autós saját maga választ másik szolgáltatót, annak következményeit a konkrét szerződési feltételek határozzák meg: előfordulhat korlátozott térítés, utólagos elszámolás, de akár a költségek teljes megtagadása is.

Az ügyvéd szerint ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az autós minden esetben köteles elfogadni a kijelölt szolgáltatót. Ha például előre látható problémák merülnek fel - kirívóan magas árajánlat, hiányos tájékoztatás vagy gyanús körülmények -, akkor érdemes azonnal jelezni a biztosítónak a problémát, és másik partner kijelölését kérni. Egy esetleges későbbi jogvitában fontos lehet, hogy az autós dokumentálta-e, miért tartotta indokoltnak az eltérést.

Dr. Karkosák Balázs hangsúlyozta, amennyiben valaki úgy érzi, hogy indokolatlanul magas összeget számláztak ki neki, vagy a javítás nem a ténylegesen elvégzett munkával arányos, az első lépés az összes bizonyíték megőrzése. Ide tartozhatnak a számlák, munkalapok, fényképek, diagnosztikai jegyzőkönyvek és a biztosítóval folytatott kommunikáció is.

Ha a vita a biztosító és az ügyfél között alakul ki - például a biztosító nem a szerződés szerint térít -, akkor először a biztosító panaszkezelési eljárását kell igénybe venni. Ha ez nem vezet eredményre, a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.

Más a helyzet azonban akkor, ha maga a külföldi szerviz végzett hibás munkát vagy alkalmazott tisztességtelen árképzést. Ilyenkor a követelést főszabály szerint nem a biztosítóval, hanem közvetlenül a javítóval szemben kell érvényesíteni. Hogy erre mely ország jogszabályai vonatkoznak, és melyik bíróság járhat el, azt nemzetközi jogi szabályok alapján kell meghatározni.

A sürgősségi javítások sem jelentenek korlátlan térítést

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy az sem jelenti automatikusan a biztosító teljes helytállási kötelezettségét, ha egy javítás sürgős helyzetben, külföldön történik. A térítés mértékét minden esetben a biztosítási feltételek határozzák meg: lehetnek szolgáltatási limitek, kizárások vagy olyan költségek, amelyeket a biztosító nem vállal át.

Fontos kérdés az is, hogy ha a biztosító partnere hibásan javítja meg az autót, akkor ki felel a következményekért. Az ügyvéd szerint ha az adott biztosítási termék egyáltalán nem fedezi a javítás költségeit, abból még nem következik automatikusan, hogy a biztosító köteles megtéríteni a hibás javításból eredő károkat. Vizsgálni kell ugyanakkor azt is, hogy a biztosító milyen szerepet vállalt a szolgáltatás megszervezésében.

Az ügyvéd arra is kitért: nem jelent megoldást az sem, ha valaki egy már fennálló műszaki probléma után, például a hazautazás előtt köt új assistance-biztosítást.

A Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint a biztosító kockázatviselése nem terjedhet ki olyan biztosítási eseményre, amely a kockázatviselés kezdete előtt már bekövetkezett, vagy amelynek bekövetkezése már ismert volt. Emellett az assistance-termékek feltételei rendszerint kifejezetten kizárják a már fennálló meghibásodásokból eredő szolgáltatási igényeket. Ezért egy hazafelé, már ismert műszaki hiba fennállása mellett megkötött új assistance-biztosítás nagy valószínűséggel nem nyújtott volna fedezetet a már bekövetkezett meghibásodás következményeire. Az, hogy egy adott biztosítás pontosan milyen eseteket zár ki, azonban minden esetben az adott biztosítási feltételek alapján ítélhető meg

- részletezte.

Ez a legfontosabb tanulság

Dr. Karkosák Balázs kiemelte: a legfontosabb az assistance-szolgáltatással kapcsolatos károk elkerüléséhez, a biztosítási szerződés és az ahhoz kapcsolt biztosítási feltételek minél teljesebb körű vizsgálata és ismerete a megkötést megelőzően. Ebből derül ki ugyanis, hogy a biztosító pontosan mit és milyen korlátig fedez. Ez alapján dönthető el, hogy az assistance-szolgáltatás mellett egyebek, pl. javítás, szállás költségei beletartoznak-e a szerződéssel fedezett költségekbe.

Az utazás során a legfontosabb a biztosítási szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján a tájékoztatási kötelezettség betartása, amely során a biztosítót valamennyi körülményről tájékoztatni szükséges. Ha mégis kár érné a biztosítottat, akkor azt a biztosító felé haladéktalanul be kell jelenteni, a megfelelő dokumentumokkal (számlák, megrendelések, stb)

- magyarázta. Amennyiben pedig nem térülnek meg ezek a költségek, akkor két módon történhet az igényérvényesítés. Ha a biztosító nem teljesítette megfelelően a szolgáltatást, akkor a biztosítónál megtett panaszt követően a Pénzügyi Békéltető Testülethez lehet fordulni.

Tisztességtelen szerződéses feltételek alkalmazása esetén azok megtámadása is sikeres lehet a biztosítóval szemben. Amennyiben pedig a külföldi javítóval szemben kíván igényt érvényesíteni a károsult, azt a biztosítási jogviszonytól függetlenül, közvetlenül a javítóval szemben, a nemzetközi jog által kijelölt bíróság előtt teheti meg

- tette hozzá.