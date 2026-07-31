Vajon elvitte valaki az 630 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Visszatérhet a közmédiához a 80-as, 90-es évek legendás tévése: "ingyen is elvállalnám"
Rózsa György az RTL reggeli műsorában számolt be arról, hogy a közelmúltban megkereste őt a megújuló közmédia hírigazgatója. A beszélgetésből kiderült, hogy a korábbi televíziós műsorvezető akár díjazás nélkül is vállalna tanácsadói szerepet a köztévénél.
Rózsa György elmondta, hogy bár az elmúlt évek működésével kapcsolatban több kifogása is felmerült, Bodacz Balázs hírigazgató nemrég felhívta egy egyeztetésre. Rózsa György úgy véli, számos olyan észrevétele van, amellyel javítani lehetne a jelenlegi helyzeten, így szívesen vállalna egyfajta tanácsadói feladatkört, amelyet a törzsi vének tanácsához hasonlított.
Hozzátette, hogy a közszolgálati televízió nézettsége érezhetően visszaesett, amire sürgősen megoldást kell találni. Kiemelte, hogy politikai döntéshozóként ő sem elégedne meg azzal, ha az évi több mint százötvenmilliárd forintos költségvetés ellenére az üzenetek nem jutnának el a nézőkhöz.
Megoldásként azt javasolta, hogy a politikai és hírműsorok közé olyan vonzó tartalmakat építsenek be, amelyek a fajsúlyosabb blokkokra is odavonzzák a közönséget.
A Bodacz Balázzsal folytatott megbeszélésről szólva megjegyezte, hogy mindenképpen szívesen segítene, de szigorúan anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Kifejtette, hogy nyolcvanadik életévében, hatvanéves televíziós múlttal a háta mögött szégyellné magát, ha a televíziótól kapott juttatásra, egyfajta kegyelemkenyérre szorulna a megélhetéshez.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapfotó: Fortepan / Urbán Tamás
81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító, szerkesztő.
Drámai a helyzet a magyar folyókon: Budapesttől Vácig tekert a Duna száraz medrében a Kerékpárosklub elnöke
A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll.
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"
Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.
A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat.
Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 26 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/30. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 26 milliárd forintot nyert!
Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: végleg vége a megasztáros korszaknak, teljesen új útra lép az énekesnő
Tóth Gabi nem szerepel majd a Megasztár 2026 őszén induló új évadának zsűrijében, új bevételiforrás után kell néznie.
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.
A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető
Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt
Az Odüsszeián túl gyerekfilmek és horrorok uralják a friss mozis toplistát.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a csaknem félmilliárdos főnyereményt!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.
A feltűnően nagy fagylaltgombóc nem feltétlenül jelent jobb ár-érték arányt.
Szerdán ünnepli nyolcvanadik születésnapját Markos György.
Az incidens kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a jogsértés.
Helyi produkciós nehézségekre hivatkozva elmarad Rita Ora július 29-re tervezett fellépése a Budapest Parkban.