Visszatérhet a közmédiához a 80-as, 90-es évek legendás tévése: "ingyen is elvállalnám"

Rózsa György az RTL reggeli műsorában számolt be arról, hogy a közelmúltban megkereste őt a megújuló közmédia hírigazgatója. A beszélgetésből kiderült, hogy a korábbi televíziós műsorvezető akár díjazás nélkül is vállalna tanácsadói szerepet a köztévénél.

Rózsa György elmondta, hogy bár az elmúlt évek működésével kapcsolatban több kifogása is felmerült, Bodacz Balázs hírigazgató nemrég felhívta egy egyeztetésre. Rózsa György úgy véli, számos olyan észrevétele van, amellyel javítani lehetne a jelenlegi helyzeten, így szívesen vállalna egyfajta tanácsadói feladatkört, amelyet a törzsi vének tanácsához hasonlított.

Hozzátette, hogy a közszolgálati televízió nézettsége érezhetően visszaesett, amire sürgősen megoldást kell találni. Kiemelte, hogy politikai döntéshozóként ő sem elégedne meg azzal, ha az évi több mint százötvenmilliárd forintos költségvetés ellenére az üzenetek nem jutnának el a nézőkhöz.

Megoldásként azt javasolta, hogy a politikai és hírműsorok közé olyan vonzó tartalmakat építsenek be, amelyek a fajsúlyosabb blokkokra is odavonzzák a közönséget.

A Bodacz Balázzsal folytatott megbeszélésről szólva megjegyezte, hogy mindenképpen szívesen segítene, de szigorúan anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Kifejtette, hogy nyolcvanadik életévében, hatvanéves televíziós múlttal a háta mögött szégyellné magát, ha a televíziótól kapott juttatásra, egyfajta kegyelemkenyérre szorulna a megélhetéshez.

Címlapfotó: Fortepan / Urbán Tamás