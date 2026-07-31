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Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni
A július 1-jén megvalósult jelentős fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése. Az új és módosuló járatoknak köszönhetően mintegy tíz térségben javulnak az éjszakai eljutási lehetőségek, kiszámíthatóbb és közvetlenebb kapcsolatot biztosítva a főváros és a környező települések között.
A fejlesztés elsősorban a meghosszabbított üzemidejű metróközlekedés utolsó járataihoz, illetve egyes térségekben az utolsó HÉV-szerelvényekhez és az éjszakai vonatokhoz biztosít csatlakozást a főváros határától mintegy 20-35 km távolságban elhelyezkedő településekre. Új vagy módosuló járatok közlekednek Biatorbágy, Szigethalom, Kiskunlacháza, Dabas, a Dunakanyar, Veresegyház, Csömör, Nagytarcsa, Solymár és Pomáz térségében - írja közleményében a MÁV Csoport.
A fővárosból minden nap jellemzően éjfél után, 0:20 körül indulnak az új járatok, hétvégi napokon pedig több térségben további, 1:20 körüli indulások is segítik a késő esti és éjszakai hazajutást. A Budapestre éjfél előtt induló, munkanapokon, illetve naponta közlekedő új járatok már július 31-én elindulnak, míg a Szigethalom térségében tervezett fejlesztés útépítés miatt csak augusztus 11-étől lép életbe. Egyes útvonalak kijelölt szakaszain az éjszakai járatok kizárólag leszállási igény esetén közlekednek.
Az újabb menetrendi fejlesztésekkel Budapest és az agglomeráció egyre több települése érhető el közösségi közlekedéssel éjszaka is, könnyebben, közvetlenebbül és kiszámíthatóbban.
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