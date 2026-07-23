2026. július 23. csütörtök Lenke
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
„Egy európai gázmérő részlete, amely a gázfogyasztást köbméterben méri (az azonosító számokat mind megváltoztattuk). Canon EOS 350D + 50 mm. Hasonló képek:”
Otthon

Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben

Jeki Gabriella
2026. július 23. 18:56

Több mint 30 millió európai csak késve tudja befizetni az energiaszámláit, miközben majdnem minden tizedik nem képes megfelelően felfűteni a lakását, egyre többen pedig nyáron már lehűteni sem tudják azt. Vajon segíthet-e ebben a villamosenergia-piac reformja?  Vagy megoldás lehet-e a fosszilis energia árának leválasztása az áram áráról, hogy a gázár ne rántsa magával a villanyszámlát. Hogyan lehet kezelni az energiaszegénységet? És miért lesz ez hazánkban is egyre aktuálisabb kérdés? A Régiók Európai Bizottsága (CoR) Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy (ENVE) szakbizottságának legutóbbi ülésén több javaslatot készítettek elő.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a rezsicsökkentés bizonyos ideig mérsékelte a háztartások energiaköltségeit Magyarországon, a 2022-es energiaválság minden korábbinál világosabbá tette, hogy az energiaárak hirtelen emelkedése családok százezreit hozhatja nehéz helyzetbe. Az Eurostat legutóbbi adatai azt mutatják, hogy 2024-ben a magyar lakosság 8,5 százaléka nem tudta megfelelően felfűteni az otthonát. Ez ugyan elmarad az Európai Unió 10,6 százalékos átlagától, de így is több százezer embert érint. Hazánkban emellett extrém magas azoknak az aránya, akik jövedelmük jelentős részét lakhatási és rezsiköltségekre fordítják, ami tovább fokozza az energiaszegénység kockázatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Milliók fizetik késve az energiaszámláikat

Nem véletlenül kap egyre nagyobb figyelmet az Európai Bizottság új Citizens Energy Package kezdeményezése, amelyet a Régiók Európai Bizottságának (CoR) Környezetvédelmi, Éghajlatváltozási és Energiaügyi (ENVE) szakbizottsága is júliusban tárgyalt. A Pénzcentrum szerkesztőségéhez eljuttatott dokumentum abból indul ki, hogy az energiaellátás egyre inkább szociális ügyet jelent. Ez tény, hiszen jelenleg több mint 30 millió európai késve fizeti energiaszámláit, közel minden tizedik ember nem tudja megfelelően kifűteni otthonát, és egyre többen nem engedhetik meg maguknak a lakások nyári hűtését sem.

A csomag több intézkedést is javasol. Arra ösztönzi például a tagállamokat, hogy az energia- és hálózati adók, illetve díjak csökkentésével mérsékeljék a lakosság terheit, támogatja a megújuló energiaforrásokra épülő energiaközösségek létrejöttét, valamint nagyobb átláthatóságot szorgalmaz a lakossági energiaszolgáltatások piacán a fogyasztók jobb védelme és tájékozottsága érdekében. Emellett kiemelt célként kezeli az energiaszegénység visszaszorítását, és sürgeti a már meglévő uniós szabályozás hatékony végrehajtását.

A dokumentum szerint a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság, az energiaellátási láncok sérülékenysége és az árak jelentős ingadozása miatt elengedhetetlen, hogy az energiabiztonság és a megfizethető energia biztosítása az európai döntéshozatal egyik legfontosabb prioritásává váljon. Itt jönnek képbe a helyi és regionális önkormányzatok, amelyek meghatározó szerepet játszanak az uniós energiapolitika gyakorlati megvalósításában. És igen, ezért megfelelő támogatást kell kapniuk feladataik ellátásához.

Energiaválság, amit eddig soha nem láttunk

Tény, hogy a történelem egyik legsúlyosabb energiaválsággal kell most szembenéznünk. A növekvő geopolitikai feszültségek mindezt tovább tetézik, a döntéshozatal pedig egyre sürgetőbb. A szépen csengő ígéretek helyett kézzelfogható megoldások kellenek.

Hosszú távon elkötelezettek vagyunk egy tiszta, megfizethető és biztonságos energiarendszer kialakítása mellett. A megoldások pedig már rendelkezésre állnak. Növelni kell az Európában termelt energia arányát, fejleszteni az energiahálózatokat és a tervezést, javítani az energiahatékonyságot, ellenállóbbá és decentralizáltabbá tenni az energiarendszereinket, valamint támogatni az energiaközösségeket és az energiamegosztási kezdeményezéseket. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet gyorsabb cselekvést követel, ha valóban csökkenteni szeretnénk energiafüggőségünket – fogalmazta meg Kostas Bakoyannis, az ENVE szakbizottság elnöke a legutóbbi ülésen.

Tény, hogy ez a helyzet egyre sürgetőbb megoldást kíván. Ezt tükrözi a Régiók Európai Bizottságának energiaügyi nyilatkozata, ami egyfajta hidat képezhet az uniós célkitűzések és a helyi megvalósítás között. Bár jogszabályokat ugyan nem alkot, fontos szerepe lehet abban, hogy az uniós energiapolitika figyelembe vegye a területi sajátosságokat, főként az engedélyezési eljárások, a villamosenergia-hálózatok fejlesztése és a társadalmi elfogadottság kérdésében. Persze itt még sok a kérdés.

Komoly kihívást jelent az energiapolitikával kapcsolatos félretájékoztatás. Ide tartozik a hiteles információk nyújtása a lakosságnak, az együttműködés erősítése és a társadalmi bizalom növelése. A különböző kormányzati szintek közötti együttműködés erősítése sem várhat, ahol az energiapolitikai intézkedések végrehajtásának frontvonalában a régiók és városok állnak. Itt jönnek képbe a bevált gyakorlatok a megújuló energiaforrások alkalmazásától az energiaközösségek fejlesztésén át a határokon átnyúló együttműködések ösztönzéséig – emelte ki a szakember, aki szerint az uniós beruházási prioritásokat ezzel párhuzamosan úgy kell alakítani, hogy elegendő, rugalmas és célzott forrás jusson a helyi energiaprojektekre.

A gyakorlatba ültetett Polgári Energiacsomag iránymutatásával összhangban az energiapolitika középpontjába az embereket állítanák. És miben más ez a dokumentum, mint a többi? Csökkentené az energiaszegénységet, erősítené az amúgy ingatag közbizalmat, és nagyobb mozgásteret biztosítana a helyi önkormányzatoknak az energiaátmenet koordinálásában és irányításában.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kis moduláris atomreaktorok: megoldás vagy inkább veszély?

A konferencia a nukleáris energia legújabb fejleményeivel is foglalkozott, egyértelmű fókusszal a kis moduláris atomreaktorokra (SMR). Bár jól látható, hogy a kérdés teljesen megosztja a tagállamokat, a szervezők szerint Európának tényszerű és szakmai alapú vitát kell folytatnia ahhoz, hogy ne maradjon le a technológia nyújtotta lehetőségekről.

A kis moduláris atomreaktorokra sokan a következő évtized egyik legígéretesebb energiatermelési technológiájaként tekintenek. A hagyományos atomerőműveknél jóval kisebb teljesítményű, gyárban előállítható reaktorok elviekben jóval gyorsabban építhetők meg, rugalmasabban illeszthetők az energiarendszerbe, és képesek lehetnek kiegyensúlyozni az időjárásfüggő megújuló energiaforrások termelését. Támogatóik meggyőződéssel állítják, hogy ez egyszerre erősítheti Európa energiabiztonságát és csökkentheti a fosszilis energiahordozóktól való függőséget.

A technológia ugyanakkor továbbra is komoly viták tárgya. Több tagállam stratégiai lehetőségként tekint rá, míg mások a magas beruházási költségek, a radioaktív hulladék kezelése, valamint a még korlátozott gyakorlati tapasztalatok miatt óvatosabb álláspontot képviselnek. A tudományos bizonyítékok és gazdasági elemzések pedig még finoman szólva is foghíjasok.

És Magyarország? Nos, nálunk sem ismeretlen a technológia. Az előző kormányzat már megkezdte a kis moduláris atomreaktorok hazai alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatát, elsősorban hosszabb távú energiabiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból. Ennek részeként szakmai és szabályozási előkészítő munka indult, ugyanakkor konkrét beruházási döntés nem született. Ugyanakkor széles körű egyetértés körvonalazódik Európában arról, hogy az energiaigény növekedése, az elektrifikáció felgyorsulása és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése miatt érdemes figyelemmel kísérni a technológia fejlődését.

A kis moduláris reaktorokkal kapcsolatos legtöbb fejlesztés azonban még az engedélyezési vagy demonstrációs fázisban tart, ezért a gazdaságosságukról, a tényleges építési költségekről és a villamosenergia-rendszerben betöltött jövőbeli szerepükről ma még több a nyitott kérdés, mint a biztos válasz. És igen. A technológiáról ideológiai viták helyett bizonyítékokon alapuló szakmai párbeszédre van szükség a jövőben.

Az ENVE szakbizottságon felszólalók egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak egyrészt összpontosítania kell a megújuló energiaforrások fejlesztésére, másrészt minden olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológia lehetőségeit is érdemes mérlegelnie, amely hozzájárulhat az ellátásbiztonság növeléséhez és az energiaárak stabilizálásához. A végső döntést ugyan továbbra is a tagállamok hozzák meg saját energiamixükről, de abban egyetértés látszik, hogy Európa nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon az energiaiparban zajló technológiai fejlődésről.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #rezsi #rezsicsökkentés #európai unió #megújuló energia #energiapolitika #nukleáris energia #energiaválság #energiaárak #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:28
19:14
18:56
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Alattomos veszélyt rejt rengeteg magyar otthona: sokan nem is tudják, mi betegíti meg őket folyamatosan
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
2026. július 23.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
3
2 hete
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
4
2 hete
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
5
2 hete
Komoly fordulat Magyarország egyik térségében: hamarosan aranyat érhetnek az itteni ingatlanok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 19:14
Olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: teljesen kiszáradhat Európa az aszályban
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 18:28
Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben
Agrárszektor  |  2026. július 23. 19:28
Kész vége, ennyi volt: végleg bezárt a Balaton legendás borgazdasága