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Szórakozás

Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"

Pénzcentrum
2026. július 24. 15:29

Az amerikai Powerball, a világ egyik legnagyobb lottójátéka a brit játékosok számára is elérhetővé vált, akik így akár több mint 300 millió fontos főnyereményért is harcba szállhatnak. A hatalmas összeg kapcsán azonban egy korábbi győztes, Andrew "Jack" Whittaker története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen a férfi évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.

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Whittaker 2002 karácsonyának előestéjén a nyugat-virginiai Hurricane egyik szupermarketjében vásárolta meg a szelvényt, miközben megtankolta az autóját. Nem volt rendszeres játékos, mégis megnyerte az akkori amerikai lottótörténelem legnagyobb, egyetlen szelvényre eső főnyereményét, amely összesen 315 millió dollárra rúgott. Nem szegény emberként jutott a hatalmas összeghez, hiszen sikeres építőipari vállalkozása révén már addig is mintegy 17 millió dolláros vagyonnal rendelkezett.

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A hirtelen jött szerencse mégis túl soknak bizonyult. Whittaker az egyösszegű kifizetést választotta, így az adók levonása után végül 113 millió dollárral gazdagodott. Kezdetben kifejezetten nagylelkűnek mutatkozott, hiszen 15 millió dollárból két templomot építtetett, valamint egy alapítványt is létrehozott a rászorulók támogatására. Nyilvánosan megfogadta, hogy a pénz nem fogja megváltoztatni, és a vagyonnal Isten munkáját végzi majd - számolt be az Express.co.uk.

Az élete azonban hamarosan kisiklott. Törzsvendég lett egy helyi sztriptízbárban, ahol előfordult, hogy egyszerre 50 ezer dollár készpénzt hagyott a pultnál, máskor pedig azzal dicsekedett, hogy több mint egymillió dollár lapul a kint parkoló autójában. Ugyanannál a szórakozóhelynél kétszer is kirabolták, a második alkalommal 200 ezer dollárt tulajdonítottak el a kocsijából. Lamborghinit vásárolt, és arról vált ismertté, hogy két kézzel szórta a pénzt.

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A legsúlyosabb csapást a családi tragédiák jelentették. Két évvel a nyeremény után 17 éves unokáját, Brandit holtan találták egy elhagyatott furgon mögött. A nagyapa hetente 2000 dollár zsebpénzt adott a lánynak, és négy autót is vett neki, ami rendkívül rossz társaságot vonzott köré. Whittaker 2009-ben a 42 éves lányát, Gingert is elveszítette. Időközben egy kaszinó is beperelte fedezetlen csekkek miatt, felesége pedig 42 év házasság után elvált tőle.

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Whittaker később nyíltan megbánta a hirtelen jött gazdagságot. Úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag mindent elveszített, ami fontos volt az életében, és hozzátette, bárcsak összetépték volna a szelvényt a feleségével. Úgy érezte, a világban csak úgy fognak rá emlékezni, mint a bolondra, aki megnyerte a lottót. A férfi végül 2020 júniusában, 72 éves korában, természetes halállal hunyt el.

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Címlapkép: Getty Images
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