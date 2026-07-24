Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt

Július 16-án került mozikba Christopher Nolan legújabb filmje, az Odüsszeia. Az év egyik legjobban várt filmje megtörte a nyári uborkaszezont: több mint 136 ezer jegyet adtak el rá az első héten. Ilyen nézőszám nem volt azóta, hogy a mozikba került az Avatar harmadik része bő féléve.

A Filmforgalmazók Egyesületének legfrissebb adatai szerint 136 ezer néző vett jegyet az Odüszeia című filmre, mely összesen 382 millió forint bevételt hozott a mozipénztárakban országszerte. A nézők száma csaknem annyi volt, mint ahánya az öszes többi filmre együttvéve jegyet váltottak a magyar mozikban ( 138 844). Az Odüsszeia így a mozis toplista élére ugrott, megelőzve a két hete listavezető Minyonok és szörnyek című filmet. A top3-ba még befért a Vaiana, a Disney legújabb élőszereplős feldolgozása.

A júlis 16-tól 22-ig tartó mozis műsorhéten 275 ezer jegy kelt el, közel fele Nolan legújabb, monumentális filmjére, mely Homérosz klasszikusát, az Odüsszeiát adaptálta. A csaknem háromórás hőseposz a nyár legjobban várt filmje volt, legalábbis a mafab.hu keresési számadatai alapján. A filmben Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, feleségét Anne Hathaway, fiát Tom Holland - és feltűnik még a vásznon többek közt Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, valamit Elliot Page, John Leguizamo, Mia Goth, Benny Safdie, Lupita Nyong'o, Samantha Morton és Jon Bernthal is.

Az Odüsszeián túl gyerekfilmek és horrorok uralják a toplistát: a második helyen a Minyonok és szörnyek végzett, harmadik lett a Vaiana és negyedik a Toy Story 5. A Megszállottság bejött az ötödik helyre, míg a Gonosz halott: Égj! lett a hatodik, a Horrorra akadva pedig a hetedik.

A nyolcadik helyen Olivia Wilde új filmje, a Meghívás végzett, mely a 2020-as spanyol film, a Szenvedélyes szomszédok remake-je. Továbbra is a toplista elején van az áprilisban bemutatott Michael, illetve Steven Spielberg legújabb sci-fije, A leleplezés napja is befért még a 10 közé.

Egyes mozikban még játsszák a Backrooms című pszichothrillert, a Szürke zóna című akciófilmet, vagy az egészen egyedi állatos detektívsztorit, a Birkakrimit is. El lehet még csípni Az ördög Pradát visel 2-t, A mandalóri és Grogut, A pasi gyerekkel jönt, de A zongorahangolót és a Keserű karácsonyt is.

Mi jön még a nyáron? A legnagyobb érdeklődésre valószínűleg a Pókember: Vadonatúj nap (a Tom Holland-sorozat vagyis az MCU-n belüli Póki negyedik része) július 29-től, lesz Mancs őrjárat: A dínók földje augusztus 6-tól a szülők nagy örömére (vagy bánatára), és 20 év után újra mozikba küldik aznap a Donnie Darkót is. Augusztus 13-án érkezik Az Oak Street vége című misztikus kaland-sci-fi is, viszont az igazán izgalmas új filmekre már őszig valószínűleg várni kell.