900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell

A magyar munkaerőpiacot meghatározó nagyvállalatok nemcsak gazdasági teljesítményük, hanem foglalkoztatási szerepük miatt is kiemelt figyelmet érdemelnek. Márciusban indult cikksorozatunkban azt vizsgáljuk meg, milyen bérekre, juttatásokra és munkalehetőségekre számíthatnak azok, akik az ország legnagyobb munkáltatóinál szeretnének elhelyezkedni. A Magyar Posta, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és az Audi Hungaria Zrt. után ezúttal a több mint négyezer embert foglalkoztató Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-t vesszük górcső alá, ami a Bosch-csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb gyártó központja. Megnéztük, hogyan alakult a vállalat létszáma és bérköltsége az elmúlt években, valamint azt is, milyen fizetésre számíthatnak a leendő munkavállalók, ha itt dolgoznának.

A Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. a Bosch csoport egyik legjelentősebb magyarországi vállalata, amelynek központja Hatvanban működik. A vállalat és gyár fő profilja a csoport mobilitási üzletágának részeként vezérlő elektronikák, szenzorok, radarok és kamerarendszerek gyártása. “A vállalat stratégiai célja, hogy munkavállalói szakértelmének, valamint csúcstechnológiát képviselő gyártási megoldásainak folyamatos fejlesztésével az automatizált, balesetmentes és környezetbarát autózás jövőjében aktív szerepet vállaljon” – írják a weboldalukon.

A Bosch csoport Magyarországon több önálló vállalat összehangolt működésével van jelen, és az ország egyik legnagyobb külföldi ipari munkáltatójának számít. A magyarországi Bosch csoport 2025 végén mintegy 16 800 munkavállalót foglalkoztatott, gyártó-, fejlesztő- és kereskedelmi egységei, valamint szervizhálózata pedig az egész országot lefedik. A Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. ebből is kiemelkedő szerepet tölt be: a hatvani telephelyen jelenleg több mint 4700-an dolgoznak.

A társaság éves beszámolói alapján az elmúlt években a foglalkoztatotti létszám, a bérköltségek és a gazdálkodási mutatók is jelentősen változtak, amelyek jól kirajzolják a vállalat működésének és szerkezetének átalakulását.

Létszám

A statisztikai létszámadatok alapján Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. magyarországi állománya az elmúlt öt évben összességében csökkent: míg 2021 végén összesen 5 639-en dolgoztak a vállalatnál, addig 2025 végén ez a szám már csak 4 704 volt, ami több mint 16 százalékos csökkenést jelent.

Emellett ebben az időszakban a szervezeten belül jelentősen átalakult a fizikai és a szellemi foglalkozású munkavállalók aránya is. A fizikai dolgozók száma 2021 és 2025 között 4118 főről 2464 főre esett vissza, vagyis több mint 40 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan a szellemi foglalkozású munkavállalók száma viszont nőtt: a 2021-es 1521 főről 2025-re 2240 főre, ami több mint 47%-os emelkedés.

A munkavállalói létszám a 2022-es jelentősebb visszaesést követően viszonylag stabil maradt 2024-ig, 2025-ben mérséklődött újra kissé. Az adatok alapján a vállalat munkaerő-összetétele az elmúlt években egyértelműen a magasabb arányú szellemi foglalkoztatás irányába tolódott el.

A Bosch kiemelte, hogy cég profiljából adódóan a legnagyobb létszámban a közvetlen termeléshez kapcsolódó fizikai és technikai munkakörökben (így például az automata gyártósorok üzemeltetését végző munkatársakként), valamint az ezeket támogató mérnöki és logisztikai területeken dolgoznak.

Kérdésünkre, miszerint terveznek-e létszámbővítést vagy leépítést a következő években, a Bosch azt válaszolta, hogy elsődleges céljuk a meglévő stabil bázisuk megtartása mellett az, hogy a hatékonyság és a versenyképesség folyamatos növelésével, a piaci kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodva fenntartható módon, hosszútávon is eredményesen működjenek.

Hiányszakmák, toborzás és fluktuáció

A hiányszakmákról kérdezve a céget, Bosch megjegyezte, hogy az autóipar technológiai transzformációja folyamatosan formálja a humánerőforrás-szükségletet. Szellemi területen jellemzően tapasztalt szakembereket keresnek komplex gyártási projektek vezetésére, valamint olyan munkatársakat, akik egyszerre rendelkeznek logisztikai és informatikai és/vagy automatizációs tudással. Fizikai területen pedig mindig van igény az olyan középfokú végzettségű emberekre, akik képesek automata gyártósorok üzemeltetésére, és nyitottak a többműszakos munkarendre.

A vállalatnál fontosnak tartjuk a belső tudástranszfert, így válik a tudás szervezeti értékké. A kollégáknak számos saját fejlesztésű belső képzést, például soft skill tréningeket, nyelvtanulási lehetőségeket kínálunk, emellett pedig szorosan együttműködünk több felsőoktatási intézménnyel is. Évek óta jól működik az egyetemi duális képzésünk, ami támogatja a szakember-utánpótlást

– tették hozzá.

Arról is beszéltek, hogy a nyitott pozícióik betöltésének átlagos ideje körülbelül két hónap, ugyanakkor a komplexebb, több szakterület integrált ismeretét igénylő munkakörök – mint például a klasszikus mérnöki feladatokat ötvöző performance engineer – vagy a magasan kvalifikált IT-pozíciók betöltése a piacon tapasztalható szakemberhiány miatt hosszabb időt és célzottabb toborzást igényel.

Kiemelték azt is, hogy a pozíciók szakmai elvárásainak megfelelő jelölteket tekintve nem tapasztalnak klasszikus túljelentkezést, és tapasztalataik szerint a toborzás fókuszában ma már inkább a specifikus kompetenciákkal rendelkező szakemberek megtalálása áll.

A fluktuációra rátérve pedig azt mondták el, hogy a hatvani Boschnál a munkatársi fluktuáció az iparági átlag alatt van, ami szerintük a térségben betöltött stabil munkáltatói szerepünknek köszönhető.

Aktívan építünk a munkatársaink folyamatos visszajelzéseire, és ezek alapján célzott fejlesztési akciókat hajtunk végre. A kollégák a piaci átlagot meghaladó alapbért kapnak, modern munkakörnyezetben dolgoznak, támogatjuk őket a szakmai fejlődésükben, emellett pedig egyéb béren kívüli juttatásokban részesülnek

– jegyezték meg.

Bérköltségek

A vállalat bérköltségei az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedtek, miközben a vállalat statisztikai létszáma összességében csökkent. Míg 2021-ben a teljes bérköltség 113,3 millió eurót tett ki, addig 2025-re ez az összeg 145,5 millió euróra nőtt, ami közel 28 százalékos emelkedést jelent.

A növekedés elsősorban az alapbérek és járandóságok emelkedésének volt köszönhető. Ez a tétel 2021-ben még 79,6 millió eurót tett ki, 2025-re azonban már meghaladta a 101,3 millió eurót. A pótlékokra – vagyis a túlórákra, műszakpótlékokra és készenléti díjakra – fordított összeg szintén növekedett: 15,2 millió euróról közel 21 millió euróra emelkedett az időszak során. A jutalmakra és prémiumokra fordított kifizetések ugyan némileg ingadoztak, de összességében szintén emelkedő pályát mutattak: 2021-ben közel 18,5 millió eurót, 2025-ben pedig már több mint 23,1 millió eurót fordított erre a vállalat.

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A bérköltségek állományi bontása jól tükrözi a vállalat munkaerő-összetételének átalakulását is. 2021-ben még a fizikai dolgozók bérköltsége volt magasabb, akkor ez közel 66,5 millió euró tett ki, míg a szellemi foglalkozásúaké 46,8 millió eurót. Ez a helyzet azonban 2023-ra megfordult: ekkor már a szellemi állomány bérköltsége (közel 67,9 millió) meghaladta a fizikai dolgozókét (62,8 millió euró). A különbség a következő években tovább nőtt, 2025-ben a szellemi munkavállalók bérköltsége már elérte 77,1 millió eurót, szemben a fizikai dolgozók közel 68,4 millió eurós bérköltségével.

Hasonló tendencia rajzolódik ki a személyi jellegű egyéb kifizetések esetében is, amelyek olyan juttatásokat foglalnak magukban, amelyek nem tartoznak közvetlenül a bérköltséghez. Ezek összege 2021 és 2025 között összességében emelkedett, közel 15,3 millió euróról 17,8 millió euróra. A szellemi állomány esetében ezek a kifizetések a 2022-es évet kivéve végig magasabbak voltak, mint a fizikai dolgozóknál, különösen 2023-tól.

A bérköltségek és az egyéb személyi jellegű kifizetések együttes összege 2021-ben közel 128,6 millió eurót tett ki, míg 2025-re 163,3 millió euróra emelkedett. Ez majdnem 35 millió eurós, vagyis mintegy 27 százalékos növekedést jelent öt év alatt. Ugyanakkor mindehhez hozzá kell tenni, hogy ugyanebben az időszakban a vállalat teljes munkavállalói létszáma csaknem ezer fővel csökkent, vagyis a bérköltségek növekedése nem azonos létszám mellett történt.

Másrészt természetesen az infláció alakulásáról is szót kell ejteni, hiszen ez a 2021 és 2025 közötti időszakban igen nagy mértékben növekedett Magyarországon. A kumulált inflációs adatok alapján 2021 és 2025 között az árak 51,9 százalékkal emelkedtek az országban, ami azt jelenti, hogy a nominális béreknek is ennyivel kellene emelkednie ahhoz, hogy reálértéken is ugyanannyit érjenek – ez a bérnövekedés viszont összességében nem valósult meg a Boschnál. (Természetesen az egyes munkakörök esetében a bérekben történt változások eltérőek lehetnek.)

Ennyit lehet ma keresni a Boschnál

A Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. 2025 végén tehát 4704 munkavállalót foglalkoztatott, akik közül 2464-en fizikai, 2240-en pedig szellemi munkakörben dolgoztak. A vállalat éves bérköltsége 2025-ben – a személyi jellegű egyéb kifizetések nélkül – 145,49 millió eurót tett ki, amelyből 68,36 millió euró jutott a fizikai, 77,13 millió euró pedig a szellemi állományra. Mindebből az következik, hogy egy munkavállalóra átlagosan 30 929 euró bérköltség jutott, ami havi mintegy 2577 eurónak felel meg, ez forintra átszámolva körülbelül 927 ezer forint.

A fizikai foglalkozású munkavállalók esetében a 68,36 millió eurós éves bérköltség és a 2464 fős létszám alapján egy dolgozóra átlagosan 27 745 euró éves, vagyis körülbelül 2312 euró havi bérköltség jutott, ami körülbelül 832 ezer forint. A szellemi állományban ezzel szemben a 77,13 millió eurós bérköltség 2240 munkavállaló között oszlott meg, ami éves szinten átlagosan 34 432 eurót, havonta pedig mintegy 2869 eurót, vagyis körülbelül 1 milló 33 ezer forintot jelentett egy főre vetítve.

A két állomány között így közel 24 százalékos különbség figyelhető meg az egy főre jutó átlagos havi bérköltségben: a szellemi foglalkozású dolgozókra átlagosan mintegy 557 euróval magasabb összeg jutott havonta, mint a fizikai munkakörökben dolgozókra. Ez összhangban áll a vállalat tevékenységével is, hiszen a gyártás mellett jelentős számú mérnököt, fejlesztőt, informatikust és más magasan képzett szakembert foglalkoztat, akik jellemzően magasabb bérkategóriába tartoznak.

Érdemes hangsúlyozni, hogy a fenti számítások átlagértékek, amelyek elfedik az egyes munkakörök közötti jelentős különbségeket. A vállalatnál a termelésben dolgozó operátoroktól és technikusoktól kezdve a fejlesztőmérnökökön át a vezetői pozíciókig rendkívül széles a bérezési skála, így az egy főre jutó bérköltség nem tekinthető az egyes munkavállalók tényleges keresetének.

Juttatások

A Bosch ugyan nem árult el pontos adatokat a fizetésekről, de azt a Pénzcentrumnak elmondták, hogy rendszeresen vizsgálják és elemezik a piaci béreket, és a hatvani gyárban a piaci átlag feletti bércsomagot és egyéb juttatásokat is kínálnak.

A Bosch csoport a versenyképes alapbéren, a bónuszokon és a műszakpótlékokon túl egy rendkívül széleskörű jóléti csomagot kínál a kollégáknak. A jól ismert cafeteria-rendszeren felül támogatja a sportolást és rendszeres egészségügyi szűrőprogramokon is részt vehetnek a munkavállalók. A cégcsoport figyelmet fordít a munka és magánélet egyensúlyára, ahol a munkakör lehetővé teszi, rugalmas munkaidőt biztosít. A hatvani munkavállalók támogatására pedig gyermekeiknek óvodai és iskolai csoportokat működtet

– részletezték.

Mint kifejtették, a hatvani Bosch gyár az elmúlt években komplex, fizikai és pszichológiai jóllétre egyaránt fókuszáló intézkedéseket vezetett be. Elmondták, hogy fontosnak tartják a biztonságos, egészséges, támogató és inspiráló munkahelyi környezetet. Ergonomikus munkaállomásokat (állítható székek, asztalok, monitorállványok) alakítottak ki, a zajszintet hangelnyelő burkolatokkal csökkentették, fejlesztették a világítást, valamint a beltéri levegő minőségét is javították, emellett a vállalatnál gondoskodnak a munkaruháról és annak professzionális tisztításáról is.

Az egészségmegőrzés is kiemelt szerepet kap a cégnél: átfogó egészségprogramot működtetnek, ortopéd szakorvos és gyógytornász bevonásával segítik a munkatársaikat a terhelő munkafolyamatok során, de emelést segítő eszközöket is telepítettek, a kritikus területeken pedig hőmérséklet-kiegyenlítő megoldásokat vezettek be.

„A Bosch hisz a közösség erejében, a kollégáinknak új, modern közösségi tereket (konyhák, pihenőszobák), kerékpártárolókat és céges parkolókat hoztunk létre. Ezenfelül ingyenes, anonim jogi, pénzügyi és mentális/egészségügyi tanácsadást is elérhetővé tettünk a vállalat dolgozóinak. A cégnél a fenntarthatóság is nagy hangsúlyt kap: zöld irodai megoldásokkal, szelektív hulladékgyűjtéssel és a papírmentes gyártás bevezetésével csökkentjük környezeti lábnyomunkat” – sorolták.

Kihívások

Arra a kérdésünkre, hogy mi ma a legnagyobb kihívás a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. mint munkáltató számára, azt válaszolták, hogy az egyik legmeghatározóbb kihívásuk az, hogy ebben a rendkívül intenzív globális versenyben továbbra is helyt tudjanak állni. Mint mondták, az iparági transzformáció – különösen az elektromos autózás piacát övező makrogazdasági bizonytalanságok és a gyorsan változó fogyasztói igények – gyors reakciókészséget követelnek meg a vállalatoktól. Szerintük ebben a felgyorsult piaci környezetben munkáltatóként az a legfőbb feladatuk, hogy a kollégáiknak a külső kihívások ellenére is a megszokott stabilitást, a kiszámíthatóságot és a szakmai fejlődés lehetőségét is megadják.