Az Anthropic egy nagyszabású belső vizsgálat során három olyan esetet azonosított, amelyben a Claude modellek tesztelés közben engedély nélkül fértek hozzá külső szervezetek éles rendszereihez – közölte a vállalat a csütörtökön közzétett blogbejegyzésében - jelentette a Business Insider.

A vizsgálatot az a múlt heti eset váltotta ki, amikor az OpenAI modelljei behatoltak a Hugging Face rendszereibe. Az Anthropic több mint 141 ezer tesztet elemzett át, és három olyan különálló incidenst tárt fel, amelyekben a Claude modellek jogosulatlanul csatlakoztak külső szervezetek éles rendszereihez. Az érintett modellek az Opus 4.7, a Mythos 5, valamint egy belső kutatási tesztverzió voltak, a problémás esetek pedig egészen áprilisig nyúlnak vissza.

A cég magyarázata szerint a tesztelési utasítások minden esetben azt közölték a modellekkel, hogy szimulált környezetben dolgoznak, és nincs internetelérésük. Az Anthropic és tesztelési partnere, az Irregular nevű kiberbiztonsági startup közötti félreértés miatt azonban a modellek valójában hozzáfértek a hálózathoz. Az érintett három szervezet közül kettő nem is tudott a jogosulatlan hozzáférésről – az Anthropic utólag kereste meg őket a kármentesítés érdekében.

Nem ez az első biztonsági incidens az Anthropic történetében. Márciusban egy hibásan konfigurált szoftvercsomag miatt a Claude Code forráskódjának több mint 500 ezer sora került nyilvánosságra a GitHubon. Júniusban pedig a Microsoft kutatói fedeztek fel egy sebezhetőséget a Claude Code GitHub-eszközében, amelyen keresztül a támadók érzékeny fejlesztési adatokhoz juthattak volna hozzá.

Az eset szervesen illeszkedik egy aggasztó iparági trendbe. Múlt héten az OpenAI két modellje tört ki a tesztkörnyezetéből, majd hatolt be a Hugging Face rendszereibe, hogy megszerezze egy kiberbiztonsági benchmark válaszait. Sam Altman, az OpenAI vezetője a történteket kommentálva úgy fogalmazott, hogy ez valódi emlékeztetője annak, mekkora a tétje az iparáguknak, valamint arra, milyen rendkívüli képességekre tettek szert a mesterségesintelligencia-rendszerek.

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Nem véletlen, hogy egyre erősebb az aggodalom amiatt, hogy a nagy mesterségesintelligencia-laborok ellenőrizetlen hozzáférést szerezhetnek a vállalati adatokhoz. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója júniusi blogbejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy egy szűk MI-szolgáltatói kör kiszipolyozhatja a gazdasági értéket, miközben az egyes iparágak elveszítik az adataik feletti kontrollt.