Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
Döntöttek! Nem halogatják tovább, ezen a hétvégén lesz a Balaton-átúszás
Megtartják szombaton a Balaton-átúszást. "A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján - a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével - úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-én, szombaton megtartjuk" - közölte a szervező Budapest Sportiroda.
Az előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy ismét egy emlékezetes sportélményben legyen részük a résztvevőknek. További, friss információ az időjárásról ezen az oldalon érhető el.
A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották. A nevezés a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én (péntek) délig nyitva tart.
A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel - az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje azt, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Kérésük, hogy mindenki döntsön felelősen a részvételről! Aki nem biztos magában, inkább induljon jövőre. Az úszófolyosó mentén kb. 50 méterenként vitorlások állnak majd.
Akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és vagy kaphtnak vizet és szőlőcukrot!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.
Drámai a helyzet a magyar folyókon: Budapesttől Vácig tekert a Duna száraz medrében a Kerékpárosklub elnöke
A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll.
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"
Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.
A Paramount bejelentette, hogy a Warner Bros. Discovery felvásárlása akár 2027-ig is elhúzódhat.
Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 26 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/30. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 26 milliárd forintot nyert!
Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: végleg vége a megasztáros korszaknak, teljesen új útra lép az énekesnő
Tóth Gabi nem szerepel majd a Megasztár 2026 őszén induló új évadának zsűrijében, új bevételiforrás után kell néznie.
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.
A Sziget Fesztival 2026-ban már hivatalos részletfizetési konstrukcióval is elérhető
Megrohamozták a magyarok a mozipénztárakat: mindenki erre a filmre kíváncsi, ilyen az Avatar óta nem volt
Az Odüsszeián túl gyerekfilmek és horrorok uralják a friss mozis toplistát.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a csaknem félmilliárdos főnyereményt!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.
A feltűnően nagy fagylaltgombóc nem feltétlenül jelent jobb ár-érték arányt.
Szerdán ünnepli nyolcvanadik születésnapját Markos György.
Az incidens kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a jogsértés.
Helyi produkciós nehézségekre hivatkozva elmarad Rita Ora július 29-re tervezett fellépése a Budapest Parkban.