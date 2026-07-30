Döntöttek! Nem halogatják tovább, ezen a hétvégén lesz a Balaton-átúszás

Megtartják szombaton a Balaton-átúszást. "A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján - a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével - úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-én, szombaton megtartjuk" - közölte a szervező Budapest Sportiroda.

Az előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy ismét egy emlékezetes sportélményben legyen részük a résztvevőknek. További, friss információ az időjárásról ezen az oldalon érhető el.

A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották. A nevezés a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én (péntek) délig nyitva tart.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel - az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje azt, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Kérésük, hogy mindenki döntsön felelősen a részvételről! Aki nem biztos magában, inkább induljon jövőre. Az úszófolyosó mentén kb. 50 méterenként vitorlások állnak majd.

Akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és vagy kaphtnak vizet és szőlőcukrot!