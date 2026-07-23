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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. július 23. 21:00

Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A Hatoslottó nyerőszámaiért, a csütörtöki nyereményekért görgess lejjebb!

A hatos lottó mai, csütörtöki nyerőszámai a 30. játékhéten, 2026-ban emelkedő számsorrendben:

3; 4; 11; 20; 39; 41

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnap következő sorsoláson már 565 millió forint lesz a főnyeremény.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

További nyeremények a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán:

  • 3 találat: 2 785 Ft
  • 4 találat: 8 120 Ft
  • 5 találat: 712 150 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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