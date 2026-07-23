Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, a csütörtöki nyereményekért görgess lejjebb!

A hatos lottó mai, csütörtöki nyerőszámai a 30. játékhéten, 2026-ban emelkedő számsorrendben:

3; 4; 11; 20; 39; 41

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnap következő sorsoláson már 565 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán:

3 találat: 2 785 Ft

4 találat: 8 120 Ft

5 találat: 712 150 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon