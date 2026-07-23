Kihúzták a Skandináv lottó 2026/30. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 470 millió forintos főnyereményt.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, a csütörtöki nyereményekért görgess lejjebb!
A hatos lottó mai, csütörtöki nyerőszámai a 30. játékhéten, 2026-ban emelkedő számsorrendben:
3; 4; 11; 20; 39; 41
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnap következő sorsoláson már 565 millió forint lesz a főnyeremény.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
További nyeremények a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán:
- 3 találat: 2 785 Ft
- 4 találat: 8 120 Ft
- 5 találat: 712 150 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Nyáreste, fürdő és buli – ez a Strandok Éjszakája, melyet a Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal hirdetett meg.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
Bár valóban kaptak büntetést, a nemzeti lottótársaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz.
Komoly bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker is érintett
10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: hibát találtak a lottósorsolások körül, de az eredményeket nem érintette a probléma.
Tizenhat év kihagyás után tért vissza a Las Vegas-i póker-világbajnokságra Majka.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az X millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/29. heti sorsolásán.
Hihetetlen összegért kelt el Pelé történelmi meze: évtizedekig rejtegették, most rekordáron csaptak le rá
Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros vb-győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze.
Szívszorító: nyugdíjas hétköznapjairól vallott a magyar színészlegenda - “megtanultam együtt élni a magánnyal”
Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/29. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A dublini születésű művész leginkább az 1989-es A bal lábam – Christy Brown története című drámában nyújtott alakításával írta be magát a filmtörténelembe.
Nem a Bridgerton vagy a Stranger Things, hanem egy januári krimisorozat vezeti a mezőnyt a Netflixen.
Befejezi Két férfi, egy eset című, 46 éve futó, népszerű krimisorozatát a ZDF német tévécsatorna - közölte pénteken a mainzi műsorszolgáltató.
Vajon elvitte valaki az 325 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Valóságos vihart kavartak a közösségi médiában a Zara bő szárú, lenge nadrágjai, amelyeket a felhasználók már csak "halálnadrágként" emlegetnek.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/29. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Lássuk, elvitte-e valaki a 405 millió forintos főnyereményt.
Szeptember 4-én visszatér az Amazon Prime Video kínálatába a The Grand Tour.
Tömegével váltottak jegyet erre a filmre a magyar mozikban: elkapkodták az IMAX‑helyeket a hétvégére
"Mindannyian ismerjük a művet, mindannyian tudjuk, mit jelent, tudjuk, mit ígér, és remélhetőleg a film közönsége is úgy érzi majd, hogy betartottuk ezt az ígéretet"
Már megjelentek a földmérők Galambos Lajos tavainál, a helyieket egy nagyszabású fejlesztés terve aggasztja.