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Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Ha Európa legveszélyesebb országait kellene megnevezni, valószínűleg kevesen tippelnének Belgiumra vagy Spanyolországra. A hivatalos rendőrségi statisztikák alapján azonban éppen ezekben az országokban regisztrálják a legtöbb rablást lakosságarányosan. Magyarország ezzel szemben egészen más képet mutat: a kontinens egyik legalacsonyabb rablási rátájával szerepel a rangsorban. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában bemutatjuk, hogyan alakulnak az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények Európában, és milyen hosszú távú trendek rajzolódnak ki.
Vajon mennyire gyakoriak az erőszakos rablások Európában? Míg lopás esetén az elkövető titokban tulajdonít el valamit, addig rablásról akkor beszélünk, amikor erőszakkal vagy fenyegetéssel veszik el valaki értékeit. A hivatalos bűnügyi statisztikák külön kategóriában kezelik ezt a bűncselekményt, hiszen a társadalmi veszélyessége is jóval nagyobb. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének első térképe azt mutatja meg, hogy évente hány rablást regisztrálnak 100 ezer lakosra vetítve az egyes európai országokban. Ezen jól látszik, hogy a legmagasabb rablási rátát Belgiumban, Spanyolországban és Franciaországban mérték. Ezzel szemben Kelet-Európa jelentős része jóval kedvezőbb képet mutat. Magyarország, Albánia, Ciprus és Liechtenstein tartozik a legalacsonyabb kategóriába. Sőt, hazánkban mindössze körülbelül 6 rablást regisztrálnak évente 100 ezer lakosra vetítve, ami európai összehasonlításban kiemelkedően alacsony érték.
De hogyan változott a rablások, betörések és lopások száma az Európai Unióban 2010 és 2024 között? A CHART by Pénzcentrum statisztikái alapján a rablások száma hosszabb távon csökkenő tendenciát mutat. A 2010-es évek elején még jóval magasabb volt az évente regisztrált esetek száma, míg 2024-ben már körülbelül 250 ezer rablást jegyeztek fel az Európai Unióban.
De hasonló tendencia figyelhető meg a betöréseknél is. Bár az adatok kisebb hullámzásokat mutatnak, összességében itt is mérséklődés látható. Ennek ellenére 2024-ben még mindig közel 1,2 millió betörést regisztráltak a tagállamok rendőrségei. A legnagyobb számokat továbbra is a lopásoknál találjuk. A korábbi visszaesést követően az utóbbi években ismét emelkedni kezdett az esetek száma, és 2024-ben már meghaladta az ötmilliót az Európai Unióban.
Miközben tehát az uniós szintű adatok szerint hosszabb távon csökkent a rablások száma, az egyes országok között továbbra is jelentős különbségek maradtak fenn. Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetbe került, hiszen a hivatalos statisztikák alapján a legalacsonyabb rablási rátával rendelkező országok közé tartozunk.
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