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Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán

Jeki Gabriella
2026. július 22. 18:58

Ha Európa legveszélyesebb országait kellene megnevezni, valószínűleg kevesen tippelnének Belgiumra vagy Spanyolországra. A hivatalos rendőrségi statisztikák alapján azonban éppen ezekben az országokban regisztrálják a legtöbb rablást lakosságarányosan. Magyarország ezzel szemben egészen más képet mutat: a kontinens egyik legalacsonyabb rablási rátájával szerepel a rangsorban. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában bemutatjuk, hogyan alakulnak az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények Európában, és milyen hosszú távú trendek rajzolódnak ki.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vajon mennyire gyakoriak az erőszakos rablások Európában? Míg lopás esetén az elkövető titokban tulajdonít el valamit, addig rablásról akkor beszélünk, amikor erőszakkal vagy fenyegetéssel veszik el valaki értékeit. A hivatalos bűnügyi statisztikák külön kategóriában kezelik ezt a bűncselekményt, hiszen a társadalmi veszélyessége is jóval nagyobb. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének első térképe azt mutatja meg, hogy évente hány rablást regisztrálnak 100 ezer lakosra vetítve az egyes európai országokban. Ezen jól látszik, hogy a legmagasabb rablási rátát Belgiumban, Spanyolországban és Franciaországban mérték. Ezzel szemben Kelet-Európa jelentős része jóval kedvezőbb képet mutat. Magyarország, Albánia, Ciprus és Liechtenstein tartozik a legalacsonyabb kategóriába. Sőt, hazánkban mindössze körülbelül 6 rablást regisztrálnak évente 100 ezer lakosra vetítve, ami európai összehasonlításban kiemelkedően alacsony érték.

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De hogyan változott a rablások, betörések és lopások száma az Európai Unióban 2010 és 2024 között? A CHART by Pénzcentrum statisztikái alapján a rablások száma hosszabb távon csökkenő tendenciát mutat. A 2010-es évek elején még jóval magasabb volt az évente regisztrált esetek száma, míg 2024-ben már körülbelül 250 ezer rablást jegyeztek fel az Európai Unióban.

De hasonló tendencia figyelhető meg a betöréseknél is. Bár az adatok kisebb hullámzásokat mutatnak, összességében itt is mérséklődés látható. Ennek ellenére 2024-ben még mindig közel 1,2 millió betörést regisztráltak a tagállamok rendőrségei. A legnagyobb számokat továbbra is a lopásoknál találjuk. A korábbi visszaesést követően az utóbbi években ismét emelkedni kezdett az esetek száma, és 2024-ben már meghaladta az ötmilliót az Európai Unióban.

Miközben tehát az uniós szintű adatok szerint hosszabb távon csökkent a rablások száma, az egyes országok között továbbra is jelentős különbségek maradtak fenn. Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetbe került, hiszen a hivatalos statisztikák alapján a legalacsonyabb rablási rátával rendelkező országok közé tartozunk.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
45 perce
Magyarországon az állam rabol elsősorban de az kimarad a bűnügyi statisztikákból.
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