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Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

Pénzcentrum
2026. július 31. 17:59

A nyár nemcsak a napsütésről és a pihenésről szólt őseink számára, hanem a munkáról, a gyűjtésről és a következő, nehezebb időszakra való felkészülésről is. Ennek emlékét számos magyar szólás és közmondás őrzi, köztük jól ismert vagy épp mára szinte feledésbe merült fordulatokkal. Ebben a kvízben most próbára teheted a nyelvérzékedet és a tudásodat: vajon felismered a helyes folytatást, és megfejted a régi mondások jelentését?

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Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

1/10 kérdés
Mit jelent az „Egy fecske nem csinál nyarat” közmondás?
Egyetlen jelből nem lehet biztos következtetést levonni.
A fecskék mindig együtt költenek.
A jó idő csak akkor jön el, ha sok fecske érkezik.
Egy ember nem képes minden feladatot elvégezni.
2/10 kérdés
Egészítsd ki a szólást! „Fejéről nyáron sem akar elmenni a…”
ész
sapka
korpa
3/10 kérdés
Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt. Mit tanít ez a közmondás?
Aki nem készül fel időben, később hiányt szenvedhet.
Nyáron nem érdemes dolgozni.
Télen kevesebbet kell tüzelni.
Télen mindig drágább a tűzifa.
4/10 kérdés
Egészítsd ki a közmondást! „Nyárban szaggatja a téli…”
ágat
csizmát
bundát
tésztát
5/10 kérdés
Hét tél, hét nyár választja meg a házasságot. Mit fejez ki ez a közmondás?
A hosszú tél próbára teszi a kapcsolatokat.
Tavasszal nem érdemes házasodni.
Hét év után kötelező megújítani a házasságot.
Egy házasság valódi minőségét csak hosszú idő után lehet megítélni.
6/10 kérdés
Egészítsd ki a közmondást! „Nyári szállásért meg nem telel veled a…”
fehérnép
pap
szomszéd
fecske
7/10 kérdés
Nyáron minden bokor szállást ád. Mit jelent ez a közmondás?
A természet nyáron bőséges.
A bokrok jó búvóhelyet adnak az állatoknak.
Jó időben könnyebb boldogulni, mint a nehezebb időszakokban.
Nyáron jó idő van.
8/10 kérdés
Egészítsd ki a közmondást! „Nyáron ruhát, télen … nem jó otthon hagyni.”
subát
tüzet
erszényt
kenyeret
9/10 kérdés
„Téli kutya, nyári menyecske.” Mire mondják?
Ha valami csak egy ideig hasznos vagy jó, tartós értéke nincs.
Télen kutyát, nyáron macskát érdemes tartani.
Minden évszaknak megvan a maga feladata.
A fiatal házasok nyáron boldogabbak.
10/10 kérdés
Egészítsd ki a közmondást! „Hol nyaralt, ott…”
fű se nő
maradjon
aludjék
teleljen
Címlapkép: Getty Images
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