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A nyár nemcsak a napsütésről és a pihenésről szólt őseink számára, hanem a munkáról, a gyűjtésről és a következő, nehezebb időszakra való felkészülésről is. Ennek emlékét számos magyar szólás és közmondás őrzi, köztük jól ismert vagy épp mára szinte feledésbe merült fordulatokkal. Ebben a kvízben most próbára teheted a nyelvérzékedet és a tudásodat: vajon felismered a helyes folytatást, és megfejted a régi mondások jelentését?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak! 1/10 kérdés Mit jelent az „Egy fecske nem csinál nyarat” közmondás? Egyetlen jelből nem lehet biztos következtetést levonni. A fecskék mindig együtt költenek. A jó idő csak akkor jön el, ha sok fecske érkezik. Egy ember nem képes minden feladatot elvégezni. Következő kérdés 2/10 kérdés Egészítsd ki a szólást! „Fejéről nyáron sem akar elmenni a…” ész sapka hó korpa Következő kérdés 3/10 kérdés Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt. Mit tanít ez a közmondás? Aki nem készül fel időben, később hiányt szenvedhet. Nyáron nem érdemes dolgozni. Télen kevesebbet kell tüzelni. Télen mindig drágább a tűzifa. Következő kérdés 4/10 kérdés Egészítsd ki a közmondást! „Nyárban szaggatja a téli…” ágat csizmát bundát tésztát Következő kérdés 5/10 kérdés Hét tél, hét nyár választja meg a házasságot. Mit fejez ki ez a közmondás? A hosszú tél próbára teszi a kapcsolatokat. Tavasszal nem érdemes házasodni. Hét év után kötelező megújítani a házasságot. Egy házasság valódi minőségét csak hosszú idő után lehet megítélni. Következő kérdés 6/10 kérdés Egészítsd ki a közmondást! „Nyári szállásért meg nem telel veled a…” fehérnép pap szomszéd fecske Következő kérdés 7/10 kérdés Nyáron minden bokor szállást ád. Mit jelent ez a közmondás? A természet nyáron bőséges. A bokrok jó búvóhelyet adnak az állatoknak. Jó időben könnyebb boldogulni, mint a nehezebb időszakokban. Nyáron jó idő van. Következő kérdés 8/10 kérdés Egészítsd ki a közmondást! „Nyáron ruhát, télen … nem jó otthon hagyni.” subát tüzet erszényt kenyeret Következő kérdés 9/10 kérdés „Téli kutya, nyári menyecske.” Mire mondják? Ha valami csak egy ideig hasznos vagy jó, tartós értéke nincs. Télen kutyát, nyáron macskát érdemes tartani. Minden évszaknak megvan a maga feladata. A fiatal házasok nyáron boldogabbak. Következő kérdés 10/10 kérdés Egészítsd ki a közmondást! „Hol nyaralt, ott…” fű se nő maradjon aludjék teleljen Eredmények

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