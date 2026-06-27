Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot

Hat év hollandiai élet után ma már egy svájci faluban él családjával Valkó Eszter, az RTL egykori műsorvezetője. A televíziós szakember nyíltan beszélt a külföldi újrakezdésről, a negyvennégy éves korában, lombikprogram segítségével született kisfiáról, a nyelvi akadályok okozta szakmai kihívásokról, valamint arról is, hogy miért kénytelen visszautasítani a hazai tévés felkéréseket - írta a Blikk.

A Hollandiába költözés közös döntés volt, miután a férje egy vonzó munkalehetőséget kapott. Eszter számára a környezetváltozás esélyt jelentett arra, hogy maga mögött hagyja az otthoni stresszt és a szakmai bizonytalanságot, és végre a családalapításra koncentrálhasson. A lelki megnyugvás végül meghozta az eredményt, így több sikertelen próbálkozás után, az utolsó lombikprogramnak köszönhetően, negyvennégy évesen édesanya lett. Bár a várandósság ténye már külföldön derült ki, a szülésre hazatért, mert ragaszkodott a saját magyar orvosához.

A hollandiai évek alatt – amelyek során végül Utrechtben telepedtek le – Eszter adminisztrációs feladatokat látott el a férje munkahelyén, nyelvet tanult és új barátságokat kötött. Hat év után azonban újabb váltás következett, és a család két évvel ezelőtt Svájcba költözött. Jelenleg egy Zürichtől harminc kilométerre fekvő, idilli faluban élnek, közvetlenül az Alpok és egy tó szomszédságában. Az összetartó közösségben hétéves kisfiuk, Simon már egyedül jár iskolába. A gyermek ráadásul több nyelven is kommunikál, hiszen a holland és az angol mellett már a svájci németet is érti.

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Az egykori műsorvezető jelenleg munkát keres, de rádiós és televíziós múltja miatt nincs könnyű helyzetben, hiszen a kommunikációs szférában elengedhetetlen az anyanyelvi szintű nyelvtudás. Számára most az a legfontosabb, hogy olyan munkát találjon, amely a megélhetés biztosítása mellett örömöt is szerez neki.

A magyar képernyőkön ma már csak elvétve tűnik fel, és bár évente többször is hazalátogatnak, a hazai felkérésekre az esetek többségében nemet kell mondania. A forgatások ugyanis komoly szervezést igényelnének, hiszen a kisfiát nem tudja hetekre kivenni az iskolából, a férje pedig folyamatos munkája miatt nem maradhat egyedül a gyermekkel. Bár a tévézést és a rádiózást továbbra is szereti, és nyitott lenne a családi életével összeegyeztethető, hosszabb távú műsorokra, jelenleg elfogadta a helyzetet, hogy egyelőre a kisfia jelenti számára az első számú közönséget.