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Közelkép egy tollal jelölő számokról egy lottószelvény kitöltése közben. Lotto szerencsejáték függőség koncepció.
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten

Pénzcentrum
2026. július 29. 20:57

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

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Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 31. héten:

8; 13; 14; 21; 23; 27; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 31. héten:

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

6; 16; 18; 21; 27; 30; 31.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 32. játékhetén már 600 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények

  • 6 találat: egyenként 265 710 forint
  • 5 találat: egyenként 6 345 forint
  • 4 találat: egyenként 2 285 forint

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Címlapkép: Getty Images
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