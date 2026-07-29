Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 31. héten:

8; 13; 14; 21; 23; 27; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 31. héten:

6; 16; 18; 21; 27; 30; 31.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 32. játékhetén már 600 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények

6 találat: egyenként 265 710 forint

5 találat: egyenként 6 345 forint

4 találat: egyenként 2 285 forint

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