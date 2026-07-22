2026. július 22. szerda Magdolna
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
az asztalnál ülő nő egy üvegből egy pohár vizet tölt magának
Gazdaság

Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon

Hajdu László
2026. július 22. 16:01

„Ha víz nincs, semmi sincs” – ennél nagyobb igazság valószínűleg nem létezik. Ez az élet-halál kérdés még sincs a helyén kezelve, sem itthon, sem globálisan. A mindannyiunkat érintő alapkérdés történetébe, problémáiba és a lehetséges megoldásokba Szöllősi-Nagy András vízmérnök, hidrológus, az MTA doktora, az NKE egyetemi tanára, az ottani UNESCO tanszék vezetője avatta be a Pénzcentrum olvasóit. Mint a lapunknak adott interjúban bevezetésképp fogalmazott: "töretlen optimizmusomat a pesszimizmusom támasztja alá. E kijelentés csak első ránézésre tűnik ellentmondásnak: fel kell ismernünk, hogy nincs más megoldás."

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pénzcentrum: A vízért való háborúk története messzire nyúlik vissza.

Szöllősi-Nagy András: Pontosan. A világtörténelem első nagy „vízháborúja” az i.e 26. században tört ki Mezopotámia két városállama, Umma és Lagas között. A közöttük elterülő, rendkívül termékeny mezőgazdasági terület miatt az öntözőcsatornák és folyók vize alapvető szükséglet volt mindkét város számára. Az elterelés és a gátak megrongálása folyamatos feszültséget  eredményezett, ami a két városállam közötti háborúba torkollott. Pár nap csatározás után a felek rájöttek, hogy egyikük sem fog nyertesként kijönni a háborúból, tehát valahogy meg kell állapodniuk. így megszületett a történelem első vízmegosztási megállapodása, amely ma a Louvre-ben látható. Ezt sok szakértő a nemzetközi jog megalapozó dokumentumának tartja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ma is komoly konfliktusokat generál a kérdés, a szakértők szerint a 21. század nagy háborúit nem az olajért, területekért, hanem a vízért fogják vívni az országok.

Sajnos ez így van. A mai konfliktusok közül legismertebb az Etiópia és Egyiptom közötti, amely a Nagy Etióp Reneszánsz Gát, Afrika legnagyobb gátja miatt robbant ki. Eddig szerencsére a háborút megúsztuk, bár az egyiptomi kormány egyszer már közel járt ahhoz, hogy lebombázza a gátat. Amely a Kék-Níluson, 4,6 milliárd dolláros beruházással létrehozott, 9 Balaton-nyi (!) vizet tároló rendszer. Célja az etióp energiaellátás biztosítása, öntözéses gazdálkodással az élelmiszerbiztonság megteremtése és az árvizek szabályozása, tehát   az ország gazdasági fejlődésének felgyorsítása. A tározó léte máig nem szűnő, fel-fellobbanó konfliktus a két ország között. Ami nem csoda, ha tudjuk, hogy Egyiptom vízellátásának közel 90%-a a Nílustól függ, vagyis számára élet-halál kérdés a folyó hasznosítása.

Mekkora a földünk vízkészlete?

Ha a föld összes vizét 100%-nak vesszük, ennek 97,5% sós víz, ami közvetlen emberi fogyasztásra nem alkalmas. A maradék 2,5% 60%-a állandóan fagyott állapotban van az Északi- és Déli sarkon, az állandó hótakarókban és gleccserekben valamint a szibériai perfamfrosztban, vagyis az állandóan fagyott talajban.  A maradék 90%-a pedig felszín alatti rétegekben helyezkedik el. Vagyis az emberiség által – tavakban, folyókban, tározókban – közvetlenül hozzáférhető vízkészlet az összmennyiség csupán 0.007 ezreléke. Ezt hívja a szakma „James Bond mennyiségnek.”  

De régóta használjuk a felszín alatti vizeket is, nem?

Igen, ez a történet sem ma kezdődött. Perzsiában 2,5 ezer éve használják az un. qanātokat, az ősi, föld alatti vízelvezető és öntözőrendszert. Ennek lényege, hogy a hegyvidéki lemosódott víztartó rétegekből a talajvizet szivattyúk nélkül, a gravitációt kihasználva, vízszintes alagutakon keresztül vezeti le a vizet a száraz sivatagi településekre. Sőt, a vizet a hagyományos perzsa építészetben passzív hűtésre (klímaként) is használják, szélfogókkal kombinálva. Ezek a remek építmények az UNESCO Világörökség listáján is szerepelnek. A berendezés az iszlámmal átkerült Spanyolországban, majd a hódítással Latin-Amerikába is. Ez volt a világtörténelem első technológiatranszfere.

Meddig tart ez a „James Bond” mennyiség?

A víz véges készlet. A 20. században a világ lakossága (vagyis a napi vízhasználók száma) 2 milliárdról 8,5 milliárdra. A becslések szerint 2122 körül ez a szám 11 milliárdra nő. A szakértők szerint ez a föld eltartóképességének a határa. Ekkora népeség eltartásához ugyanis intenzív öntözéses mezőgazdaságra van szükség, ami nem hozható létre például az amazóniai őserdő teljes kiírtása, a biodiverzitás drasztikus lecsökkentése nélkül. Ami egy átbillenési pontot hoz el. Ezt csak úgy tudjuk kikerülni, ha az elkövetkezendő 10-15 évben átállítjuk a globális vízkezelési és felhasználási stratégiánkat. Többek között fel kell adnunk azt a gyakorlatot, hogy egy adott osztott vízgyűjtőn fekvő ország saját vízkészletével való gazdálkodása kizárólag az ő szuverén joga.  

Magyarországon vízgazdálkodásról beszélve nem kerülhető ki Bős-Nagymaros ügye.

A vizekkel kapcsolatos konfliktusok soha nem hidrológia, hanem politikai viták. Ilyen volt a Bős-Nagymaros vita is, amely a kommunizmus jelképeként bukott el itthon. A környezetvédők nem értették meg, hogy a gátat Gönyűnél is meg lehetett volna építeni, amivel nem tették volna tönkre a Dunakanyar látványát. Sajnos a projekt átpolitizálódása rengeteget ártott a szakmának: a 90-es évek elején az egyetemi, átlag 70 fős vízmérnöki tankörök 4-re olvadtak. Ennek levét máig issza a szakma. Több alvízi gátra lenne szükség, mert a Duna medrének mélyülése, a szigetközi ágak vízproblémája továbbra is égető probléma.   Ez igaz a Tiszára is a hátság vízproblémáinak megoldását illetően.

Hogy függ össze a klímaváltozás a vízkérdéssel?

Egy szóval: közvetlenül. Vannak területek, mint például a Száhel övezet, amelyek élhetetlenek lettek. A klímaváltozás felerősíti ezt a folyamatot. Bár az árvizek sokkal hatásosabban mutatnak a médiában, az igazi gyilkos az aszály. A globális felemelegedés miatt a szélsőségek, a vízhiány csakúgy, mint a villámárvizek gyakorisága megnő térben is időben is. Hogy hazai példánál maradjunk: a gátakat, védműveket a budapesti belvárosban is egy mértékadó szintre tervezik, vagyis arra, hogy például a 100 évenként előforduló legmagasabb vízszintet is kibírják. De a régen 100 éves gyakoriságú nagyvizek ma már szinte 10 évenként fordulnak eő. Nálunk a legnagyobb, 200 éves árvíz 2002-ben, a második viszont 2013-ban volt.

Létezik globális vízstratégia?

Ez kizárólag az ENSZ égisze alatt jöhetne létre. Jelen pillanatban ennek két fő akadálya van. 2015-ben az ENSZ Közgyűlés elfogadott egy 17 fenntartható fejlődési célt tartalmazó ajánlást. Ez egy 2030-ig szóló program, amelynek fő célja a szegénység és éhínség felszámolása, a bolygó védelme, a béke és jólét biztosítása voltak. A 17 pontból kettő foglalkozik a vízzel. A víz  központi elem. Ha víz nincs, semmi sincs. Tegyük hozzá, hogy az ENSZ Közgyűlés ajánlásai nem kötelező érvényűek. A Biztonsági Tanács pedig még nem foglalkozott ezzel a problémával. Az 1977-ben megrendezett konferencia után jövőre lesz egy kormányközi „UN Water conference”, amelynek eredményei szintén ajánlások lesznek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A másik, szintén az ENSZ-hez kapcsolódó probléma, hogy a szervezeten belül 36 (!) intézmény foglalkozik a vízkérdéssel, természetesen mindegyik a saját szemszögéből nézve a problémát. Ez a tankönyvi példája annak, amit angolul organized mismanagement-nek hívnak.  Első lépésként létre kellene hozni egy független ENSZ Vízszervezetet. 1996-ben jött létre la Víz Világtanács, amely egy koordinációs NGO. Ez nagyon becsületesen  felhívja a döntéshozók figyelmét a vízgazdálkodás politikai fontosságára, és próbálja katalizálni a globális vízpolitikát. Mindeddig sajnos sokkal inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Egyelőre a vízkérdés sem globálisan, sem a nemzetek szintjén nem került a politika érdeklődésének homlokterébe. Hiszen nem lehet lebontani 4 éves ciklusokra. Pedig – ahogy említettem – ha a következő 10-15 évben nem történik meg a paradigmaváltás, akkor nagy bajban lesz az emberiség.

Mit tesz, tehet a szakma?

A jó hír, hogy a szakma ma már szinte minden információnak a birtokában van. A műholdak naponta 1 exabyte adatot továbbítanak csak a vizet illetően Összehasonlításként: egy exabite-on 100 milliárd darab fotót tárolhatunk, vagy 250 millió full HD minőségű filmet nézhetünk meg. Ennek az iszonyatos mennyiségű adatnak a feldolgozásában pedig hatalmas segítséget nyújt az AI. Az MTA gondozásában jelent meg a közelmúltban a „Fenntartható Magyarország” című ajánláscsomag, amelyben kiemelt helyen szerepel a vízgazdálkodás kérdése is. De meg kell említenem, hogy a mostani helyzet kialakulásában a szakma is vétkes: nem kommunikáltuk a társadalmak felé a kérdést. Vagy túl tudományosan, vagy sehogy sem próbáltuk meggyőzni a közvéleményt. Pedig, ha a társadalom ingerküszöbét nem éri el a vízkérdés drámája, akkor a politika sem fog lépni. Anélkül pedig a „business as usual” folytatódik.   

Egy szóval: nemzetközi és hazai téren is két kulcsmozzanattól függ az előrelépés: intézményi integráció és a társadalom figyelmét felkeltő szakmai kommunikáció.   

Vannak jó példák a vízgazdálkodásra? Ezek átvihetők, adaptálhatók más régiókban?

Kanada, Skandinávia és Japán az egyértelmű jó példák. Sajnos az ö környezettudatosságuk máshol egyelőre nem működik, komplett társadalmakat, több százéves beidegződéseket, civilizációs mintákat nem lehet varázsütés szerűén megváltoztatni. Viszont nincs sok időnk.  Sok jó példát lehetne adaptálni. Hogy ne menjünk messzire itthon a középiskolai tananyagba be kellene építeni a környezettudatosságot. Természetesen ezek hosszú távú folyamatok, de el kell kezdeni őket. Magyarországot tekintve most van bennem egy csendes optimizmus: míg a közelmúltig itthon is (csakúgy, mint az ENSZ-ben) teljesen széttagolt volt ez a terület, most újra van Környezetvédelmi Minisztérium., amelynek integráns része a vízgazdálkodás.

 
Címlapkép: Getty Images
#víz #árvíz #vízhiány #gazdaság #ensz #környezetvédelem #fenntarthatóság #klímaváltozás #vízügy #aszály

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
29 perce
A fullba tolt konzumidiotizmusra, minél nagyobb fölösleges túlfogyasztásra (+ túlszaporodásra) épülő gazdaság túl gyorsan él fel minden erőforrást és ezzel elpusztítja saját magát. Ezt már a '80-as években leírták elég sokan, persze senki se hallgatott rájuk. Az ember is csak egy állatfaj korlátozott képességekkel, nem tud túllépni a saját magán és ezért lassan lejár az ideje, az evolúció átlépi ezt a lépcsőt is.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:01
15:53
15:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 21. 16:45
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 22. 13:39
Jöhet A Nemzet Hülyéje és az Ígéret az RTL-re
Új produkciókkal készül az RTL. Az egyik, A Nemzet Hülyéje egy nemzetközi formátum, Az Ígéret pedig...
Holdblog  |  2026. július 22. 11:01
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy juta...
iO Charts  |  2026. július 22. 11:01
Lehet Anthropic részvényt venni? IPO-hozzáférés, kockázatok és alternatívák
Miről szól a Partvonalról rovat? A korábbi Partvonalról rész után, amiben az OpenAI-t tárgyaltuk ki,...
Bankmonitor  |  2026. július 22. 09:51
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészlet...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026. július 22.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
1 hete
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
3 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
1 napja
Súlyos fordulat Magyarországon: az euró bevezetése hozhatja el a kegyelemdöfést a kiváltságosoknak?
5
1 hete
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 13:03
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 12:15
Valakit leköpni nem véleménynyilvánítás: komoly pénzbüntetés is járhat érte
Agrárszektor  |  2026. július 22. 16:33
Megérkezett a jelentés: szinte az ország teljes területét jelentős aszály sújtja