Pénzcentrum heti hírösszefoglaló: ezekről a sztorikról ne maradj le! - 2020/5.hét

Lesújtó adat a magyar társadalomról: apáról fiúra száll tovább a szegénység

A társadalmi mobilitás terén Magyarország elég lesújtó képet fest 2020-ban. A legfrissebb index szerint ugyanis hazánk csupán a 37. helyen szerepel a World Economic Forum 82 országot vizsgáló listáján. Európában ugyanis alig van néhány ország, amit magunk mögé tudunk utasítani. Pedig a társadalmi mobilitás mértéke mutatja meg azt, hogy egy ma születendő gyereknek mekkora esélye van - gazdaságilag - eltérő életet élnie a szüleihez képest. A legtöbb vizsgált országban, így Magyarországon is azonban az látszi, hogy a legtöbb állampolgár egyszerűen beleragad abba a társadalmi-gazdasági helyzetbe, amiben a szülei is vannak.

Magyarok tömegeinek lapul értéktelen pénz a zsebében: nagyot néznek majd fizetéskor

Bődületesen sok, értékben majd 154 milliárd forintnyi pénz van a magyar lakosság birtokában bevont bankjegycímletekben - tudta meg a Pénzcentrum. Sok a felhalmozott 10 000 és 20 000 forintos is, de a legtöbben - valószínűleg figyelmetlenségből vagy nemtörődömségből - a régi 500, illetve 1000 forintosból tankoltak fel, előbbiből majd minden magyar állampolgárra jutna másfél, utóbbiból pedig egy.

Így szakadtak be a kamatok a magyar bankokban: közeleg a fordulat?

Az elmúlt években hónapról hónapra érkeztek a hírek a rekord alacsony hitelkamatokról. Arról ugyanakkor kevesebb szó esik, hogy ez forintban mit jelent egy hitelfelvevőnek. A Bank360.hu hitelszakértői most utánaszámoltak, hogy mennyivel jár jobban az, aki most vesz fel olcsóbb hitelt az évekkel korábbi kamatszintekhez képest.

Rengeteg irodistát képeznek át Magyarországon: 400 ezres kezdőfizu, diploma sem kell

"Kicsit abban van félreértés szerintem, hogy túl van misztifikálva az informatika, mintha mindenkinek kiberbiztonsággal vagy öntanuló algoritmusok fejlesztésével, vagy ilyesmivel kellene foglalkoznia. Van néhány nagyon mély tudással rendelkező mérnök, ez tény, és van nagy létszámú, különböző szinteken lévő szakember. Mi az utóbbiak képzését tűztük ki célul, hogy nagyon sok embert tudjunk ilyen típusú munkához juttatni" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Boda József, a Codecool vezérigazgatója.

Lelepleztük a boltok régi trükkjét: tényleg olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

A legtöbben ismerhetik azt az évtizedes ökölszabályt bevásárláskor, hogy a nagyobb kiszereléssel többet lehet spórolni: generációk nőttek fel ezt a régi beidegződést követve. Régen akár ez igaz is lehetett, de manapság már résen kell lenni a boltban, és a Nielsen adatai alapján úgy tűnik, tuják ezt a magyar vásárlók is. Nem mindegy, milyen egységáron lehet beszerezni a termékeket - és olykor ebben a tekintetben nem a legnagyobb kiszerelés a legkedvezőbb. A Pénzcentrum most utánament a dolognak, hogy kiderüljön megállja-e még a helyét a "nagyobbal jól jár" szlogen - elég érdekes dolgokra bukkantunk. Az is kiderült, hogy milyen termékekből szeretnek bespájzolni a magyar vásárlók.

Így kerüld el a családi katasztrófát februárban: pár száz forintba kerül a védelem

A síszezon kellős közepén vagyunk, és egyre több külföldre utazó magyar dönt úgy, hogy síbiztosítást köt az utazás előtt. A biztosítás díja a társaságoktól függően 1000-3000 forint között alakul, a legnagyobb különbségek azonban nem ebben vannak. Az alábbi gyűjtésünkben néhány biztosítótársaság síbiztosítási termékét nézzük meg: a díj mellett bemutatjuk, hogy mekkora összeghatárig terjed a kártérítés, és milyen egyéb elemek vannak benne.

Brutálisan megdrágultak a síutak: mutatjuk a trükköt, amivel mégis olcsón megúszhatod

Fénysebességgel drágulnak a síutak, főként Ausztriában nagyon drága idén a bérlet és a szállás. így a szezon végéhez közeledve, arra voltunk kíváncsiak, milyen trükkökkel lehet mégis olcsón jó helyekre eljutni - utazási szakértők válaszoltak a kérdéseikre.

Koronavírus

Megrohanták a magyar patikákat a kínai koronavírus miatt: ezt keresik ennyien

Egy körúti gyógyszertárban érdeklődtünk szájmaszk után, de mint azt a Pénzcentrum megtudta a patikustól: mindkét típusú egészségügyi maszk, amit tartanak (az egyik gumiszalaggal rögzíthető, a másikat meg kell kötni), kifogyott. A filléres termék hatékony védelmet biztosít a cseppfertőzéssel, levegőben is terjedő vírusokkal szemben.

Rengetegen rendelnek csomagot Kínából: elkaphatják a koronavírust?

Az internetről rendelt csomagok jelentős része Magyarországra Kínából érkezik a Magyar Posta adatai szerint. Több olvasónk is jelezte, hogy attól tart: a Kínából érkező csomagja koronavírust tartalmazhat. Egyelőre nincs információ arról, hogy meddig maradhat életben a koronavírus a gazdatesten kívül, viszont az biztos, hogy - hasonlóan például az influenzához - a vírus képes életben maradni tárgyakon is. A Pénzcentrumnak Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem kutatója nyilatkozott a kérdésben.

Koronavírus: elkezdték visszamondani a kínai utakat a magyarok

Kína Hupej tartománya az utazásra nem javasolt kategóriába került az egyre gyorsabban terjedő koronavírus miatt, az ország számos nevezetességét elzárták a látogatók elől. Ez hatással van a turizmusra is, itthon is egyre több magyar mondja vissza Kínába tervezett kirándulását - tudta meg a Pénzcentrum. Jó ha tudod, milyen körülmények között kapod vissza a befizetett utazásod teljes árát.

Itt vannak az igazi halálhozók: messze nem az új koronavírustól kell a legjobban félni?

Óriási port kavar napjainkban az eddig ismeretlen koronavírus rohamos terjedése. És bár Magyarországon eddig még nem történt megbetegedés, a világ 18 országába már eljutott a kór. Nem csoda, hogy a magyar Külügyminisztérium utazási szempontból az I. vagyis a nem javasolt kategóriába tette azt a kínai tartomány, ahonnan a vírus kiindult. Igen ám, csakhogy a világban megannyi más, igen súlyos, fertőző betegség is leselkedik áldozatokra várva, ráadásul a WHO szerint nem egy ezek közül sokkal több embert tudna potenciálisan megfertőzni, mint az új, 2019-es koronavírus. Mutatjuk, melyek ezek.

Magyarok és a világ

Súlyos jelentés a hazai oktatás minőségéről: maguk a magyarok mondtak ítéletet

11 év leforgása alatt Magyarországon durván kevesebb lett azon állampolgárok aránya, akik elégedettek lennének a hazai oktatás színvonalával. Mindez ráadásul 2018-ra odáig fajult, hogy a 35 OECD országból a 3. legelégedetlenebbek lettünk. Ráadásul 2007-hez képest nálunk csökkent a 2. legtöbbel az elégedettek aránya. Így történhetett meg az, hogy míg 2007-ben az OECD átlagtól csupán 8 százalékkal voltunk lemaradva, addig 2018-ra a különbség 18 százalékra nőtt.

Brexit: ez lesz a kinti magyarokkal és az utazókkal

Itt a vége: éjféltől Nagy-Britannia már nem lesz tagja az EU-nak. A Brexit rengeteg szálon érinti a magyarokat is, gondoljunk csak például több tízezer honfitársunkra, aki a szigetországban dolgozik. De az egyszerű turistákra is hatással lesz a kilépés. A Pénzcentrum összeszedte, mit lehet eddig tudni.

Nyugdíj

Élesedik a nyugdíjkrízis: van kiút a nyomorból, itt a mesterterv?

Január folyamán több nyugdíjasok ügyét pártoló szervezet kezdeményezett párbeszédet a nyugdíjszámítás, nyugdíjminimum, és általánosságban az idősek szociális helyzetének ügyében. Változásokat sürget a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nyugdíjas tagozata is, különböző eszközökkel. A Pénzcentrum most megkérdezte a szervezetek vezetőit, mit lehet remélni az öregségi nyugdíj legkisebb összegének megemelésével, alapnyugdíj bevezetésével kapcsolatban, illetve hatásos lehet-e a döntéshozókra a több oldalról érkező nyomásgyakorlás.

Küszöbön a totális összeomlás: sanyarú sors vár a magyar nyugdíjasokra

Magyarországon az időskori függőségi hányados jelenleg megegyezik az OECD országok átlagával, 27,9-el. Azonban ez várhatóan az elkövetkezendő 30 évben csaknem a duplájára emelkedik majd, amely rengeteg terhet fog róni az aktív dolgozó lakosságra és meg fogja nehezíteni az idősek helyzetét. A nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlen lesz, de az idősek szociális helyzetének javítása, vagy csak szinten tartása is nem csak a nyugdíjakon fog múlni. Egész Európában gondot fog jelenteni az idősellátás, az elszigeteltség, vagy akár a demencia.

