Kárpátalján tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök, új fejezetet nyitva a két ország kapcsolatában. A találkozón jelentős előrelépés történt a helyi magyarság kisebbségi jogainak ügyében, emellett energetikai és infrastrukturális megállapodások születtek, a magyar kormány pedig összesen kétmilliárd forintos egészségügyi, illetve szociális támogatást jelentett be - számolt be a Portfolio.

A két vezető kárpátaljai egyeztetését követő sajtótájékoztatón Magyar Péter bejelentette, hogy Magyarország egymilliárd forint értékben küld egészségügyi és energetikai eszközöket, gyógyszereket, valamint járműveket Ukrajnának. Emellett a Tisza-kormány az idei, 2026-os költségvetésből további egymilliárd forinttal támogatja a kárpátaljai magyarságot az újonnan létrehozott Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alapon keresztül.

Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a segélycsomag többek között oltóanyagokat, autóbuszokat és mobil óvóhelyeket tartalmaz. Ennek részeként a beregszászi Linner Bertalan Kórház – amelynek új szárnyát magyar támogatással újították fel – korszerű orvostechnikai eszközöket, köztük betegőrző monitorokat kap.

A politikai és gazdasági tárgyalások során a felek megállapodtak a földgáz- és gázolajszállítások bővítéséről, valamint arról, hogy a magyar vállalatok szélesebb körben férhetnek hozzá az ukrán gáztárolókhoz. Kiemelt szerepet kaptak a közös infrastrukturális beruházások is, így a tervek között szerepel a meglévő határátkelők korszerűsítése, újak építése és a közvetlen vasúti összeköttetés bővítése. Napirendre került a humanitárius célú aknamentesítés is, amelyben Magyarország a jövőben nagyobb szerepet vállal a nemzetközi koalíció keretein belül. Volodimir Zelenszkij rendkívül tartalmasnak nevezte az egyeztetést, hangsúlyozva, hogy a felmerült kérdések mindegyikében konkrét megállapodás született, a szakértői csapatok pedig már megkezdték a részletek kidolgozását.

A diplomáciai találkozó egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyar miniszterelnök szerint tíz pontban sikerült előrelépni a kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális és oktatási jogait illetően. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy sikerült megállítani a két ország közötti feszültség felesleges eszkalációját, amit az ungvári katonai temetőben tartott közös koszorúzás, majd a beregszászi Kossuth Lajos Líceumban lejátszott barátságos röplabdameccs is jelképezett.

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Bár Ukrajna európai uniós csatlakozása kapcsán eltértek a vélemények – a magyar kormányfő a szigorúan érdemalapú integráció mellett érvelt, míg az ukrán elnök a gyorsabb csatlakozásban bízik –, a megbeszélés kifejezetten konstruktív légkörben zajlott. Zelenszkij megjegyezte, hogy a korábbi magyar politikai elitből hiányolta a tiszteletet, a mostani találkozót viszont pozitívan értékelte, egy újságírói felvetés után pedig Magyar Péter hivatalosan is meghívta az ukrán államfőt egy budapesti látogatásra.

Címlapkép: MTI/Nemes János