Brutálisan megdrágultak a síutak: mutatjuk a trükköt, amivel mégis olcsón megúszhatod

Fénysebességgel drágulnak a síutak, főként Ausztriában nagyon drága idén a bérlet és a szállás. így a szezon végéhez közeledve, arra voltunk kíváncsiak, milyen trükkökkel lehet mégis olcsón jó helyekre eljutni - utazási szakértők válaszoltak a kérdéseikre.

Egyre többen síznek Magyarországon, 2016-ban már több, mint félmillióan hódoltak a téli sportnak a Laurent Vanat svájci elemző cég piacelemzése szerint. A síelők 90 százaléka Magyarország domborzati- és időjárási sajátosságai miatt külföldön síel, a legtöbben Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Franciaország és Olaszország pályáit keresik fel. Évente 350 ezer utazást szerveznek a magyarok síelési céllal.

Az elmúlt évtized minden fronton óriási változásokat hozott, beleértve a turizmus átalakulását is. Az utazás demokratizálódásával egyidőben, azáltal, hogy az a korábbinál szélesebb tömegek számára vált elérhetővé, szolgáltatói oldalról megkezdődött a kínálat szegmentálása, melynek eredményeképp mostanra valóban mindenki megtalálhatja az igényeinek és pénztárcájának megfelelő utazást.

Méregdrága síutak és olcsó megoldások

Ez a trend megfigyelhető a síelés kapcsán is: a továbbra is keresett, kifejezetten luxusréteget célzó, jellemzően a szezon legelején lefoglalt

osztrák síutak ára az elmúlt 10 évben közel kétszeresére, a síbérletek ára pedig a tavalyihoz képest kb. 10 százalékot drágult

- tudtuk meg Nagy Viktóriától, az Invia marketing menedzserétől. Ezzel párhuzamosan azonban megjelent a piacon rengeteg, személyre szabható, olcsóbb megoldás is. A magyarországi utasok szemlátomást az utóbbi körből válogatnak előszeretettel, és ausztriai foglalásaik esetében egyértelműen nyomon követhető az árérzékenység, mint fontos döntési faktor. Ennek érdekében sokan inkább lemondanak a pályaszállásról, míg a shuttle busz továbbra is egy alapvető, vita nélkül szükséges feltétele egy síútnak.



Nagyon keresettek még azok a síutak, melyek szervezői biztosítanak magyar nyelvű, helyszíni asszisztenciát, beleértve a síoktatást és programokat, akár versenyeket is.

A divatos helyszínek fénysebeséggel drágulnak

"Általánosságban kijelenthető a drágulás, minden ország esetén (Franciaország, Ausztria, Olaszország, Szlovénia) bár eltérő mértékben, de kézzel fogható. A síbérletek is folyamatosan drágulnak, ez főleg Ausztriában érzékelhető, itt a kisebb terepek esetén is magas bérletár" - tudta meg a Pénzcentrum Bihari Gyöngyitől, a Skinet utazási iroda vezetőjétől, aki azt is elárulta, hogy ami még tovább drágítja Ausztriában a bérletárak, hogy sok helyen kombinált, sok terepre érvényes bérletkonstrukciót ajánlanak, ami miatt jóval drágábbak a bérlet, de kihasználni mégsem lehet ezeket jól, már csak a távolságok miatt sem. A szállások esetén az éppen divatosabb helyeknél a szállások fénysebességgel drágulnak, például Nassfeld környékén. Itt kizárólag csak úgy lehet trükközni, ha olyan időszakot választanak a síelők ami nem kiemelt időszak, amikor a szálláshelyek is kedvezőbb árakat ajánlanak.

Ide utazz!

Szlovákia és Szlovénia jelenleg nem örvend akkora népszerűségnek a szervezett utazást keresők köreiben, és Ausztriához képest később is került fel a téli sportok szerelmeseinek térképére, mióta azonban ez a két ország is szerepel a potenciális, téli úticélok között, ezekben jelentős (vagyis a többi szegmensben jellemzőt meghaladó, inflációnál számottevően magasabb) drágulás nem volt megfigyelhető. Az itt található sípályák - bérlet és szállás tekintetében is - kedvezőbb áron érhetőek el, mint a felkapottabb osztrák és francia síterepek. Utóbbiak mindig is a drágábbak közé tartoztak, és exkluzivitásukat emeli az itteni kínálatok viszonylag alacsony száma is: az ide utazók a többi országgal összehasonlítva itt lényegesen kevesebb szálláslehetőségből válogathatnak.

Aki egy igazán jó ajánlatra szeretne lecsapni, annak a fentiek értelmében a szlovák és szlovén ajánlatokat javasolnánk figyelemmel követni, és azok közül is kiemelkedik a síbérlet inclusive kínálat; több szervező is olyan csomagajánlatokkal készül, mely néhány előre meghatározott időpontra tartalmazza a síbérlet és szállás árát is.

A legkedvezőbb áron még mindig Franciaországban tud szállást és síbérletet is adni a Skinet, itt az utazási irodák a francia síszüneten kívül eső időszakra, jelentős kedvezményeket kapnak, tehát itt a trükk, hogy a francia iskolai szüneten kívül kell foglalni és gyakran akár féláron is elérhetők a bérletek utazási irodáknál a pénztári árakhoz képest.

Ausztriában csak úgy lehet spórolni a bérleten, ha a terep kedvezményeit, akcióit megpróbáljuk igénybe venni, pl. márciusi ingyenes síelés Bad Kleinkircheim, gyerekek esetén Schneemann síbérlet akció, szintén Bad Kleinkirhceim Familien EUro hetek, ez is a gyerekeknek ad nagyon jó kedvezményt. Akik februárban tudnak csak menni azoknak sok trükközési lehetőség nincsen, mélyen zsebbe kell nyúlni osztrák síelés esetén.

