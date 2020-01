Így szakadtak be a kamatok a magyar bankokban: közeleg a fordulat?

Az elmúlt években hónapról hónapra érkeztek a hírek a rekord alacsony hitelkamatokról. Arról ugyanakkor kevesebb szó esik, hogy ez forintban mit jelent egy hitelfelvevőnek. A Bank360.hu hitelszakértői most utánaszámoltak, hogy mennyivel jár jobban az, aki most vesz fel olcsóbb hitelt az évekkel korábbi kamatszintekhez képest.

2020-ban is kitartanak a bankok az alacsony kamatok mellett, ami nem csak a megtakarításokra, de a hitelekre is nagy hatással van

- fogalmazta meg várakozádait a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője.

A történelmi mélységben lévő kamatszint a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora szerint januárban is igen kedvező lehetőségekkel kecsegtet mindazok számára, akiknek kölcsönre van szükségük és abból szeretnék céljaikat megvalósítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például 1,5 millió forint fix kamatozással, nettó 250 000 forintos jövedelem érkeztetésével 7,82 százalékos THM mellett lehet a miénk januárban, ami 30 095 forintos törlesztőrészletet jelent 60 hónapos futamidővel számolva. A teljes visszafizetendő összeg így 1 805 700 forint, tehát a kölcsön díja 305 700 forint.

Nem volt mindig így

Persze az, hogy mennyivel kedvezőbbek most az ajánlatok, viszonyítás kérdése. Emlékeztetőül: évekkel korábban nem volt ritka az akár 20-25 százalékos teljes hiteldíj mutató sem. 2014-ben például a személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója 23 százalék volt, 2015-ben pedig 20,42 százalék. A csökkenés innentől kitartott: 2016-ban 16,69 százalék volt, egy évvel később már csak 15,14 százalék. Mostanra egészen 13,55 százalékig csökkent a hitelköltség mutató. Ahogy viszont a fenti kalkuláció alapján is láthattuk,

ha teljesítjük a banki feltételeket akkor jócskán lejjebb tudjuk küzdeni a költségeket és akár 7-8 százalék körüli THM-et is elérhetünk.

Havonta ezrek, évente százezrek

Az igazán fontos kérdés ugyanakkor mégiscsak az, hogy ez forintban mit jelent egy hiteligénylőnek. Nos, a már említett másfél millió forinttal és 60 hónapos futamidővel számolva

a 2014-ben felvett személyi hitel törlesztőrészlete az átlagos 23 százalékos THM-mel 42 286 forint lett volna,

a 2019-es átlag hitelköltségmutató (13,55%) szerint 34 553 forint,

míg 2020 januárjában a feltételek teljesítésével 7,82 százalékos THM mellett 30 095 forint lenne.



Számításaink szerint csak a törlesztőrészletek között van több mint 12 000 forint különbség, míg a teljes visszafizetendő összegben sokkal látványosabb az olcsósodás: aki a régi hitelt vette fel, az nagyjából 2 537 000 forintot fizet vissza, míg az olcsóbb finanszírozást választók csak 1 805 700 forintot, több mint 700 000 forinttal kevesebbet.

"Érdemes tehát elgondolkozni a hitelkiváltás lehetőségén akkor, ha évekkel korábban felvett személyi hitel terheit nyögjük még most is, hiszen nagy valószínűséggel egy friss hitellel kiváltva a régit csökkenthetjük a havi kiadásainkat, így mindenképpen érdemes áttanulmányozni 2020-ban is a bankok személyi kölcsön ajánlatait egy hitelkalkulátorral" - fűzte hozzá Veres Patrik

