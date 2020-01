Rengetegen rendelnek csomagot Kínából: elkaphatják a koronavírust?

Az internetről rendelt csomagok jelentős része Magyarországra Kínából érkezik a Magyar Posta adatai szerint. Több olvasónk is jelezte, hogy attól tart: a Kínából érkező csomagja koronavírust tartalmazhat. Egyelőre nincs információ arról, hogy meddig maradhat életben a koronavírus a gazdatesten kívül, viszont az biztos, hogy - hasonlóan például az influenzához - a vírus képes életben maradni tárgyakon is. A Pénzcentrumnak Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem kutatója nyilatkozott a kérdésben.

A Posta 2018-ban összesen 41 millió csomagot kezelt és az e-kereskedelem dinamikus növekedésével a küldemények száma évről évre jelentősen emelkedik. A 2019-es ünnepi szezonra azt jósolták, hogy lehet olyan nap, amikor a belföldi és nemzetközi csomagok száma elérheti vagy meg is haladhatja a 250 ezret. Bár januárban visszaesik a rendelések száma, még így is jelentős a csomagforgalom.

A külföldről érkező árut tartalmazó küldemény leggyakoribb kiindulási pontja Kína, innen rendelnek a legtöbben.

Ezt követi az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, Japán, Malajzia, Dél-Korea és Hongkong. Tehát egyértelműen Ázsiából érkezik a legtöbb internetről rendelt csomag hazánkba, többnyire hajón, vagy légi szállítás útján. A csomagok leggyakrabban mobiltelefont, tabletet, étrend-kiegészítőt, ruházati termékeket, kozmetikumot és elektronikai kiegészítőket, valamint LED lámpákat tartalmaztak.

Olvasóink közül többen fordultak lapunkhoz az ügyben, hogy a Kínából - vagy más ázsiai országokból, ahol a koronavírus fertőz - érkező csomagok tartalmazhatnak-e élő vírust. Január 23-án Szlávik János infektológus az m1-en elmondta, valószínűleg egyelőre nehezen terjed emberről emberre a Kínában megjelent új típusú koronavírus, és a vírus legfőképpen úgy juthatott át más országba, ha már fertőzött betegek oda utaztak. A vírus lappangási ideje 7-8 nap, ami éppen elég arra, hogy a betegek akár egy másik kontinensre is elutazzanak.

Azonban a tegnap megjelent legfrissebb jelentés szerint rohamosan emelkedik Kínában a koronavírus halottainak és válságos állapotú betegeinek száma. Vasárnap estére már 80-an haltak bele a betegségbe, reggel még 56 volt a ragály halottainak száma. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése szerint válságos állapotba estére 461 beteg került, reggel még 324 volt a számuk. Mindeközben több mint megkétszereződött, már

csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma a bő fél nappal korábbi 2684-ről.

Már a tőzsdén is érezteti hatását a koronavírus: hétfői hírek szerint egyes egészségügyi szakértők megkérdőjelezik, hogy Kína képes lesz-e megfékezni a gyorsan terjedő járványt, miután Kínában 81 ember halt meg, több mint 2700 pedig megfertőződött az új vírus által okozott betegségben. Szórványos eseteket jelentettek több mint tíz országból, köztük Franciaországból, Japánból és az Egyesült Államokból. Az idegenforgalomra és a fogyasztásra egyaránt súlyos csapást mérhet a járvány további terjedése.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért is felelős államtitkára, Menczer Tamás korábban elmondta, több ország tudósai dolgoznak a vírus elleni hatásos vakcinán. Az államtitkár jelezte továbbá, a Kínából érkező csomagok esetében nincs szükség speciális óvintézkedésekre, mivel azok nem fertőznek. A Pénzcentrum most a virológus kutató, Dr. Kemenesi Gábor véleményét is kikérte a kérdésben.

Az új típusú koronavírus (2019-nCoV) tüneteiben és terjedési módjában is nagyban hasonlít az influenzához, ezért nehéz a házilagos diagnózist is felállítani. De nem csak ebben hasonlít az influenzához: már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett. Arról kérdeztük a szakértőt, hogy a koronavírus is terjedhet-e fertőzött tárgyak (pl. fogantyúk, kilincsek) útján.

Ami kontaminált [vírussal fertőzött] felület onnan el lehet kapni, pontosan ugyanúgy, ahogy az influenzát. Abszolút párhuzamot lehet vonni a két vírus között

- mondta el Dr. Kemenesi Gábor, amiből az következik, hogy a vírus képes életben maradni a "gazdatesten" kívül is. Pusztán ha fertőzött tárgyakkal kerül az ember kapcsolatba, akkor is elkaphatja a koronavírust. Nem elhanyagolható szempont viszont a csomagküldés esetén, hogy meddig maradhat életben a vírus a fertőzött tárgyakon.

Ez a probléma, hogy ennél a vírusnál még nem tudjuk, pedig fontos lenne tudni. Hamarosan biztosan erre is választ kapunk

- vélte a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy a felület maga is befolyásolhatja, milyen sokáig tud a rajta megtelepedett vírus életben maradni. Végül megkérdeztük, hogy van-e reális esély arra, hogy a fertőzött területekről Magyarországra rendelt csomagok még élő vírus tartalmazzanak, ha kapcsolatba kerültek a vírussal:

Kizártnak tartom. Példa nélküli lenne egyrészt, másrészt a fő gócpontok most gyakorlatilag le vannak zárva. Azokban a városokban mind megállt az élet, így a csomagküldés sem lehetséges. Mivel a kínai csomagokat egyébként is többnyire hajón hozzák, túl sok idő eltelik, ezért nem nagyon látok arra esélyt, hogy ilyen formában bejuthatna az országba a vírus

- szögezte le Dr. Kemenesi Gábor.

