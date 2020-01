Órákra vagyunk a Brexittől: ez lesz a kinti magyarokkal és az utazókkal

Itt a vége: éjféltől Nagy-Britannia már nem lesz tagja az EU-nak. A Brexit rengeteg szálon érinti a magyarokat is, gondoljunk csak például több tízezer honfitársunkra, aki a szigetországban dolgozik. De az egyszerű turistákra is hatással lesz a kilépés. A Pénzcentrum összeszedt, mit lehet eddig tudni.

Az immáron három és fél éve tartó huzavona törénéseire visszatekintve mi magunk sem gondoltuk, hogy egyszer le fogjuk írni, de

nemegészen fél nap múlva Nagy-Britannia már nem lesz uniós tagállam.

Egészen pontosan közép-európai idő szerint éjfélkol szűnik meg a brit tagság, és kezdődik meg a december 31-ig tartó átmeneti időszak - ez alatt tárgyalják le a kilépés pontos feltételeit az EU-val. Januárig tehát továbbra is szabadon lehet munkát vállalni az Egyesült Királyságban minden magyar, illetve EU-s állampolgárnak. Mivel százezres nagyságrendben élnek és dolgoznak magyarok Nagy-Britanniában, az ő életüket is döntően befolyásolja az ország szakítása az EU-val.

Egészen a múlt hétig még az volt a mondás, hogy azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen az Egyesült Királyságban laknak, a brit tagság megszűnése után is maradhatnak az országban. Érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért - vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. Ezt a decemberi adatok szerint majdnem 80 ezer magyar meg is tette

Január 22-én úgy módosították azonban a Brexit-törvényt, hogy az Egyesült Királyságban élő és a Brexit után is maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak automatikusan biztosítani kell a további tartózkodási jogot, és erről a brit kormánynak fizikai formában létező dokumentumban kell tájékoztatnia őket. Ezt tudomásunk szerint nem vették ki a végleges törvényből sem.

Mi lesz 2021-ben?

Annak már nehezebb dolga lesz, aki az átmeneti időszak lejárta után akarna kimenni dolgozni. Bár még hivatalos szabályozások nem születtek, de a konzervatív párti brit kormány az ausztráliai pontozásos elbíráláshoz hasonló, egységes - vagyis az Európai Unióból és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes - bevándorlási szabályozást kíván életbe léptetni. Eszerint előnyben részesülnek az elbíráláskot azok, akik tudnak annyira angolul, hogy nyelvtudásukat munkájukban és mindennapi életvitelükben hasznosítani tudják.

Ugyancsak előnyös elbírálásra számíthatnak, akik a brit üzleti szektor számára elsődleges fontosságú munkát tudnak végezni, és azok is, akik maguk létesítenek olyan üzleti vállalkozásokat, amelyek brit munkavállalókat alkalmaznak és Nagy-Britanniában adóznak.

Most akkor kell vízum, vagy nem?

Ez egyelőre nem tisztázott, az átmeneti időszakban fektetik le az Egyesült Királyságba utazás szabályait. Január elsejéig semmi nem fog változni a mostani helyzethez képest, tehát aki angliai kiruccanást tervez, annak elég a személyi is a határátlépéshez - a lényeg, hogy az utazás utolsó napjáig érvényes legyen az okmány. Szigorúbb határellenőrzésekre a szakértők nem számítanak, hiszen az ország eddig sem volt tagja az automatikus belépést biztosító schengeni övezetnek. Sokkal valószínűbb, hogy olyami rendszer lesz, mint a szintén nem EU-tag Svájcban, ahol az uniós polgárok 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak.

Az is a jövő zenéje még, hogy mi lesz azokkal az uniós alapelvekkel, amelyek az utazók jogait garantálják - pl. járatkésés esetén garantált kártalanítás, ha az EU-n belül illetve onnan kifelé vagy befelé vonattal vagy repülővel utaznak. Ezekről is az átmeneti időszakban egyeztetnek, várhatóan a britek Norvégia és Izland példáját fogják követni, akik szintén nem uniós tagországok, de betartják az előírásokat.

Hasonlóan nem tudni, mi lesz a roagming-díjakkal, amiket ugye az unión belül eltöröltek. Ezekről is csak a későbbiekben lesz szó, de egyfelől a szolgáltatók sem akarnak hátrányba kerülni, így elképzelhető, hogy továbbra is biztosítani fogják az előnyöket az ügyfeleknek. Másrészt ismét csak Svájcot lehet felhozni példaként, ahol szintén nincsenek roaming-díjak az unión belüli hívásokra, és az internetre - valószínű, hogy a britek is hasonlóban gondolkodnak.