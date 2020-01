Koronavírus: elkezdték visszamondani a kínai utakat a magyarok

Kína Hupej tartománya az utazásra nem javasolt kategóriába került az egyre gyorsabban terjedő koronavírus miatt, az ország számos nevezetességét elzárták a látogatók elől. Ez hatással van a turizmusra is, itthon is egyre több magyar mondja vissza Kínába tervezett kirándulását - tudta meg a Pénzcentrum. Jó ha tudod, milyen körülmények között kapod vissza a befizetett utazásod teljes árát.

A legfrissebb jelentések szerint január 28-án már 132-re emelkedett Kínában a tüdőgyulladást okozó koronavírus miatt elhunytak száma, azaz egy nap alatt további 25 beteg halt meg - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. A bizonyítottan a kórokozó által fertőzöttek száma 1459-cel 5974-re emelkedett, a gyanús eseteké megközelíti a 10 ezret.

A Külügyminisztérium január 27-én turisztikai, utazási szempontból az I. vagyis a nem javasolt kategóriába tette át Kína Hupej tartományát.

A Konzuli Szolgálat közlése szerint a járvány a bejelentés óta már a tartományon kívül is megjelent Kína több régiójában: Hupej tartomány mellett Zhejiang, Kanton, Hunan, Henan, Anhui, Csungking, Shandong, Jiangxi és Sichuan tartományok számítanak a legfertőzöttebb területeknek, ezekben a tartományokban lépte át az igazolt betegek száma a 100 főt. Pekingben 91, Sanghajban 80 főt tartanak számon. De ezen kívül Hongkongban, Makaón, Tajvanon, Dél-Koreában, Vietnámban, Thaiföldön, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is észleltek megbetegedéseket.

Drasztikusan csökken a turizmus

Már most kimutatható hatással van a koronavírus a magyarországi turizmusra: hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából, a következő napokban több száz kínai vendég már biztosan nem érkezik meg lefoglalt budapesti szállására. De a magyarok is óvatosabbak, és meggondolják, hogy útra keljenek-e az ázsiai országba.

Vannak visszamondások, és minél közelebbi az utazás dátuma, annál nagyobb valószínűséggel hátrálnak ki belőle az utazni készülők

- tudta meg a Pénzcentrum Bakó Balázstól, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének helyettes szóvivőjétől, aki hozzátette, a csak hónapokkal később induló utazások esetében egyelőre még nem érzékelhető a visszaesés. Fontos leszögezni, hogy Kína rendkívül jól kezeli a helyzetet, mind kommunikációjában, mind pedig a biztonsági intézkedések terén, ahogy a hazai utazási irodák is kifejezetten rugalmasak - ez a jól felfogott érdekük egy ilyen helyzetben.

Ezt Dózsa Tamás, a Budavár Tours Utazási Iroda utazásszervezője is megerősítette: irodájuk a kínai utak visszamondása esetében semmiféle kötbért nem számít fel, hanem egy az egyben visszatéríti a már befizetett összeget. Tapasztalataik szerint pár lemondás már náluk is van, de az őszi kínai körutazásra jelentkezők bizakodók és fenntartják utazási szándékukat.:

Az egészségügyi problémákat jellemzően sokkal komolyabban veszik az emberek, mint például a politikai zavargásokat, ilyen esetekben mindig több a visszamondás. A Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának javaslatait mi is naprakészen frissítjük a honlapunkon

- mondta el Dózsa Tamás. Hupej tartomány ugyan nem tartozik turisták népszerű célpontjai közé, inkább üzleti utakra érkeznek ide, de országszerte egyre több, tömegeket vonzó nevezetességet és látogatóközpontot zárnak be annak érdekében, hogy a járvány terjedése kiküszöbölhető legyen.

Január 24. óta a pekingi Tiltott Város és a kínai Nagy Fal fővároshoz közel eső szakaszai sem fogadják a látogatókat, az országban tartózkodó szervezett csoportok mozgását is korlátozzák, ahogy az ilyenkor felpezsdülő belföldi turizmust is. Láthatóan a lehető legnagyobb szigorral járnak el a kínai hatóságok.

A tájékoztatás teljes körű

"Mivel ez most többek közt az egzotikus utazások szezonja, hozzánk is érkeznek érdeklődések, de alapvetően a foglalások számán mi nem érezzük a történéseket" - tudtuk meg Nagy Viktóriától, az Invia marketing menedzserétől. Ők igyekeznek az utazást tervező, vagy már indulásra kész utasaikat egyik irányba sem befolyásolni: "a legtöbb, amit tehetünk, hogy segítünk a hiteles és naprakész információk, a Konzuli Szolgálat és a WHO friss híreinek elérésében - azok alapján viszont már mindenkinek a maga felelőssége egy ilyen döntést meghozni."

Emellett megkerestük a Neckermann, a Tui, az Aldi Travel és a Bono utazási irodákat is, ám mivel nekik Kína nem tartozik a fő profiljuk közé, érdemi információval nem tudtak szolgálni az ügy kapcsán.

Jobb, ha tudod!

A teljes országot még nem, de Kína Hupej tartományát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába sorolta. És bár mint megtudtuk, népszerű turisztikai látványosság ebben a régióban jellemzően nincs, ám ha valakinek mégis ide szól foglalása, az jobb, ha tisztában van a törvényi szabályozással. A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szól, és kimondja:

Ha az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, akkor

az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

ha az utazásszervező erre nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Az utazó az utazás megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani a szerződést, ha a célállomás vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Címlapkép: Getty Images