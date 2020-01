Itt vannak az igazi halálhozók: messze nem az új koronavírustól kell a legjobban félni?

Óriási port kavar napjainkban az eddig ismeretlen koronavírus rohamos terjedése. És bár Magyarországon eddig még nem történt megbetegedés, a világ 18 országába már eljutott a kór. Nem csoda, hogy a magyar Külügyminisztérium utazási szempontból az I. vagyis a nem javasolt kategóriába tette azt a kínai tartomány, ahonnan a vírus kiindult. Igen ám, csakhogy a világban megannyi más, igen súlyos, fertőző betegség is leselkedik áldozatokra várva, ráadásul a WHO szerint nem egy ezek közül sokkal több embert tudna potenciálisan megfertőzni, mint az új, 2019-es koronavírus. Mutatjuk, melyek ezek.

Javában tombol a koronavírus járvány a világban. A legfrissebb jelentések szerint a Kínából induló új szupervírus január 28-ig 132 ember halálát okozta Kínában, a fertőzöttek száma pedig már 5 974-re emelkedett. Világszerte ráadásul már 18 ország jelezte, hogy határain belül találtak fertőzött embert. Nem csoda hát, hogy nagyon rövid időn belül óriási koronavírus para lett úrrá a világon, némelyik repülőgép-társaság már fel is függesztette kínai járatait, miközben Ausztrália karaténsziget létrehozását javasolja.

A koronavírus tehát jócskán felforgatta a világ járványügyeseit, és természetesen Magyarország is tett lépéseket a vírus rohamos terjedése után. Így például a Külügyminisztérium január 27-én turisztikai, utazási szempontból az I. vagyis a nem javasolt kategóriába tette át Kína Hupej tartományát.

Hupej tartomány és annak székhelye, Wuhan városa 2020. január 23. óta le van zárva, a tartományt és a várost elhagyni, oda belépni sem légi, sem szárazföldi úton nem lehet, így az oda tervezett utazásukat mindenképpen javasoljuk elhalasztani. A Kína egyéb területeire történő utazások során megfelelő körültekintést javasolunk

- írja tájékoztatásában a külügy.

Vannak mások is

Bár most minden a koronavírusról szól, legalábbis annak egy eddig ismeretlen alfajáról, azért arról sem szabad megfeledkezni, hogy a világban jócskán tombolnak olyan kórok, amik a WHO jelenlegi tudása szerint, bizony jócskán súlyosabbak, mint a mostani koronavírus. Ehhez persze rögtön érdemes is hozzátenni, hogy a most rohamosan terjedő vírusról még nagyon kevés adat áll a tudósok rendelkezésére, de a WHO január 23-i előrejelzései szerint

az új koronavírussal megfertőződött ember várhatóan, átlagosan 1,4-2,5 embert fertőz meg.

Ezzel a számmal pedig az új, 2019-es koronavírus jócskán elmarad az olyan gyilkos kóroktól, mint a kanyaró, a himlő vagy a járványos gyermekbénulás. E betegséget elkapó emberek ugyanis a WHO becslései szerint átlagosan, sorrendben: 12-18; 5-7; 5-7 embert fertőznek meg. Ez pedig a himlő vagy a járványos gyermekbénulás esetében is legalább kétszer akkora mennyiség, mint a mostani koronavírus esetén. Míg egy kanyarós 9-10-szer annyi embert fertőzne meg áltagosan, mint a most tomboló, eddig ismeretlen koronavírus.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az új koronavírust félvállról kellene venni, sőt, senki nem is teszi. A következőket például jó, ha mindenki az eszébe vési:

A megbetegedés kellő körültekintéssel kerülhető el, az ellene való védekezés a higiéniai szabályok fokozott betartásával lehetséges (gyakori és alapos kézmosás, fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülése, nyers vagy ismeretlen eredetű hús - és tejtermékek fogyasztásának mellőzése).

