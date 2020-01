Megrohanták a magyar patikákat a kínai koronavírus miatt: ezt keresik ennyien

A Pénzcentrum értesülései szerint kezdenek kifogynia patikai készletek egészségügyi maszkokból. Az általunk megkérdezett gyógyszerész szerint ennek hátterében állhat az influenza is, viszont nem kizárt, hogy a koronavírus terjedése is növeli a termék forgalmát.

Egy körúti gyógyszertárban érdeklődtünk szájmaszk után, de mint azt a Pénzcentrum megtudta a patikustól: mindkét típusú egészségügyi maszk, amit tartanak (az egyik gumiszalaggal rögzíthető, a másikat meg kell kötni), kifogyott. A filléres termék hatékony védelmet biztosít a cseppfertőzéssel, levegőben is terjedő vírusokkal szemben.

Nem egy beteg panaszkodott arra, hogy már a negyedik, ötödik patikában jár, és sehol sem kap szájmaszkot. Kértünk utánpótlást maszkból, de még nem igazolták vissza a megrendelésünket

- mondta el az általunk megkérdezett gyógyszerész, és hozzátette, hogy az influenza járvány idején sok beteg keresi a maszkokat, viszont most sokkal több olyan vásárló is akad, aki Ázsiába utazik, és azért venne maszkot. Sok közöttük az ázsiai származású vásárló is.

Tehát az egészségügyi maszkokat sok beteg már hiába keresi a patikában, természetesen van, ahol még akadhat raktáron. Az influenza és más levegőben is terjedő vírusok ellen hatásos védelmet nyújthat a maszk, mert mechanikusan akadályozza meg a vírusok belélegzését. Sőt visszafelé is hatásos védelmet nyújt: a fertőzött beteg sem lélegzi ki a vírust, megfertőzve ezzel a környezetét.

Viszont 100 százalákos védelmet nyilvánvalóan a maszk sem nyújt, és amint átnedvesedik, érdemes cserélni, mert akkor már áthatolnak rajta a vírusok, sőt növeli a fertőzésveszélyt.

Egyáltalán nem meglepő, hogy a koronavírus-fertőzés akadályozása céljából is vásárolják a maszkot az Ázsiába készülő utasok, hiszen rohamosan emelkedik Kínában a koronavírus halottainak és válságos állapotú betegeinek száma. Vasárnap estére már 80-an haltak bele a betegségbe, reggel még 56 volt a halottak száma. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése szerint válságos állapotba estére 461 beteg került, reggel még 324 volt a számuk. Mindeközben több mint megkétszereződött, már csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma a bő fél nappal korábbi 2684-ről.

A vírus pedig nem csak Kínában, illetve Ázsia több országában fertőz: már az Egyesült Államokban is azonosították a negyedik megbetegedést, amelyet a koronavírus okozott. A beteg nemrégiben tért vissza a kínai Vuhanból, jelenleg kórházban ápolják. Kaliforniában ez az első koronavírusos megbetegedés, az Egyesült Államokban pedig a negyedik. Magyarországot is pedig már csak két ország választja el a vírustól.

