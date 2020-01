Lelepleztük a boltok régi trükkjét: tényleg olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

A legtöbben ismerhetik azt az évtizedes ökölszabályt bevásárláskor, hogy a nagyobb kiszereléssel többet lehet spórolni: generációk nőttek fel ezt a régi beidegződést követve. Régen akár ez igaz is lehetett, de manapság már résen kell lenni a boltban, és a Nielsen adatai alapján úgy tűnik, tuják ezt a magyar vásárlók is. Nem mindegy, milyen egységáron lehet beszerezni a termékeket - és olykor ebben a tekintetben nem a legnagyobb kiszerelés a legkedvezőbb. A Pénzcentrum most utánament a dolognak, hogy kiderüljön megállja-e még a helyét a "nagyobbal jól jár" szlogen - elég érdekes dolgokra bukkantunk. Az is kiderült, hogy milyen termékekből szeretnek bespájzolni a magyar vásárlók.

Az egyik legfontosabb alapvetés az akcióvadászoknál és a spórolás szerelmeseinél, hogy ha valamilyen termékből (jellemzően nem romlandó dolgokból) a nagyobb kiszerelést választjuk, akkor bizony rengeteget lehet fogni a számla végösszegén. Sokan már automatikusan nyúlnak is a polcokon az ötliteres olaj, a 6 kilós mosópor vagy éppen a nagy Nutella után - ám lehet, hogy ez a nagykiszerelés-trükk csak egy hatalmas mítosz, amelyre évtizedek óta Magyarország háromnegyede felült.

Mielőtt utánamegyünk az ügynek, lássuk, hogy viszonyulnak a boltok a nagy kiszerelésű termékekhez: körképünkből kiderült, hogy giga-termékekből leginkább a hiperek tartanak fenn nagyobb készletet - ami a tágabb szortiment miatt kézenfekvő. A szupermarketekben is vannak XXL-es termékek, de általában csak akciók keretein belül tartanak nagyobb készletet.

Akciósan jól fogynak



Így van ez a Lidl-nél is, amely tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vásárlók körében kedveltek és népszerűek az akciós hetek, melyeket éppen ezért évente több alkalommal is meghirdetnek. Az akciós héttől függően a vásárlók szinte minden termékkategóriát lefedve, változó, de közel 70 különböző terméket találnak a polcokon, melyek nagyobb kiszerelésben és kedvező áron vásárolhatóak meg. Példaként említhető a Solevita friss narancslé, a Húsfarm XXL csirkemell filé, Milbona Edami sajt, Dulano fekete erdei sonka vagy a Bellosan kutyaeledel is. A vállalat az akcióban részt vevő termékeket a csomagoláson és a polcokon elhelyezett XXL logóval jelöli a Lidl, úgyhogy érdemes ezeket figyelni!

Az Aldi mind állandó szortimentjében, mind akciós kínálatában számos termékkategória esetében kínál nagy kiszerelésű termékeket. Az állandó szortimentben lévő termékek közül például tejföl, gyümölcsjoghurt, natúr joghurt, táblás csokoládé, napraforgóolaj, továbbá időszakosan tartós élelmiszerek (konzerv, tészta, rizs), friss élelmiszerek (sajt, joghurt, túró rudi, krémtúró), háztartási papíráru (toalettpapír, papír kéztörlő), kozmetikai termékek (tusfürdő, sampon, fogkrém), mosó- és tisztítószerek (folyékony mosószer, mosópor, folttisztító, öblítő) között egyaránt kaphatók nagy kiszerelésű változatok. A tapasztalatok szerint a vásárlók kedvelik a nagyobb kiszereléseket, a termékek kiemelkedő fogyást mutatnak. Az Aldi évente öt alkalommal szervez akciót ezekre a termékekre, alkalmanként 10-30 akciós nagy kiszerelésű terméket vásárolhatnak meg a fogyasztók a szokásosnál is kedvezőbb áron. A nagy kiszerelésű termékek akciói általában ünnepek - például karácsony, húsvét -, illetve hosszú hétvégék előtt kerülnek bevezetésre.

Ezek a magyar spájzolók kedvencei



Az Auchan, ahogyan fentebb is említettük sokkal tágabb szortimentből dolgozik, így az ő válaszaik alapján kiderül az is, hogy milyen termékekből szeretnek bespájzolni a magyarok. Mint a Pénzcentrum megkeresésére közölték, például több mint 10 féle egy literesnél nagyobb napraforgóolajat kínálnak, ketchupokból 700 gramm feletti termékek esetében beszélhetünk nagykiszerelésről - ilyenből 15 fajta van a polcokon -, a majonéznél pedig 600 gramm felett számolják a nagykiszerelést, összesen 5 ilyen akad. Vannak olyan termékek is, amelyekből szezonálisan kínálnak nagyobbat: többek között mogyorókrémből a normál, 400 grammos kiszerelés mellett 750 és 1000 grammos verziót is kínálunk húsvétkor és az év végi ünnepek idején.

A mogyorós édességből az Auchan szerint szeretik a vásárlók a nagyobbat, de azért nem esnek túlzásokba: a 750 grammos termék a normál méretűvel nagyjából azonos mennyiségben fogy, ám az 1 000 grammos verzióból közel negyedannyit értékesítenek, mint a 400 grammosból. Olajból kb. 50-50 százalék a normál- és a nagykiszerelésű termékek aránya, és a majonézeknél is így van. Ketchupból 60-40 arányban billen a mérleg a 700 gramm felettiek felé. Olaj, ketchup és majonéz esetében mind a sajátmárkás, mind az ismert gyártói márkák nagyon népszerűek. Nem csak ezek a termékek a spájzoló magyarok kedvencei: a cukros, és cukormentes ostyákból is népszerű a "vödrös" kiszerelés.

Ugyanakkor a vásárlók nem egész évben keresik a nagy kiszerelésű árukat, legalábbis ez rajzolódik ki az Auchan válaszaiból: a mogyorókrém- és édesség hegyek általában karácsonykor és húsvétkor mennek, míg az étolaj jellemzően karácsonykor és az akciók idején. Sőt, utóbbiból egyre kevésbé jellemző a készletfelhalmozás, mivel hazánkban kezd kikopni a bő olajban sütés. Ellenben az otthoni grillezés csillaga töretlenül ível fel, az utóbbi években az üzletlánc szerint nagyon megugrott a ketchupok, majonézek iránti kereslet a nyári hónapokban. Ebben az időszakban az egyes gyártók szezonális termékeket is kínálnak a kategóriában.

Szintén emelkedik még a kereslet a húsvéti és év végi ünnepi szezonban. Tapasztalataik szerint ezekben a kategóriákban nagyobb a márkahűség, mint például az olajok esetében.

Kikopik a giga mosópor



Hogy kiderüljön, tényleg annyira kapósak-e a nagyobb kiszerelésű termékek hazánkban, három népszerű termékkategóriában is kikértük a Nielsen egész piacot lefedő adatait. Kiderült, hogy mosószerekből az értékbeli forgalom több mint háromnegyedét (76%) teszi ki a legkisebb, 0-3 kg-os kiszerelés - ezzel 5 százalékpontot nőtt a szegmens piaci részesedése az előző azonos időszakhoz viszonyítva, 14 százalékos értékbeli forgalomemelkedés mellett. A 3001 g - 4,5 kilogrammos csomagolású mosószerek eladásából realizálódik a bevétel 16 százaléka. A legnagyobb csökkenést a 4501 greamm - 6000 grammos kiszerelésnél mérte a Nielsen kiskereskedelmi indexe: az értékbeli eladások 30 százalékkal, a volumen közel 33 százalékkal csökkent egy év alatt. Ezeknek majdnem 10 százalék a piaci részesedése. A 6 kiló feletti mosószerek részesedése alig több mint 1 százalék.

Hasonló a helyzet a folyékony mosószereknél, a legnagyobb szeletet a 0-3 kilós kiszerelés szakít a piacból (74%-ot), a 3-4,5 kilós kiszerelés kb. 20 százalékot, míg a 4,5-6 kilós mosógél részesedése mindössze 6 százalék körüli. Mosóporból ugyanakkor szeretjük a nagyot: bár itt is többségben vannak a legkisebb csomagolások (53%), a Nielsen kiskereskedelmi indexe szerint azonban értékben (8%) és volumenben is (12%) csökkent ez a kiszerelés a mosóporoknál. A 3001-4500 grammos termékek forgalma szintén esett az előző időszakhoz viszonyítva, így birtokolják értékben az eladás több, mint negyedét. A 2017. december - 2018. november közti periódushoz képest csak a 6 kg-nál nagyobb súlyú mosóporcsomagok tudtak növekedni, értékben 44 százalékkal, így 5 százalék felett áll a részesedésük.

A mosószer kategóriájának összforgalma 2018. december és tavaly november között 49 és fél milliárd forintot tett ki. Ezzel értékben 7 százalékot növekedett, azonban a mennyiségi eladás több, mint 6%-ot esett a Nielsen kiskereskedelmi indexe szerint.

Nem divat a kannás olaj

25,5 milliárd forintra rúgott a napraforgó-étolaj forgalma 2018. december - 2019. november között, ami 3 százalékkal kevesebb, mint az ezt megelőző, azonos időszakban. Ugyanekkora mértékben

csökkent a kategória mennyiségi eladása, összesen több, mint 67 millió litert értékesítettek a termékből.

A 401-2500 négyzetméteres boltokban generálta a legnagyobb értékbeli forgalmat a napraforgóolaj, a csatorna részesedése 47 százalék. Ez az egyetlen csatorna, ahol értékben és mennyiségben is nőtt a kategória eladása. Az értékbeli eladás több, mint negyede realizálódott a legnagyobb, 2500+ négyzetméteres üzletekben. Itt csökkent a legnagyobb mértékben az értékbeli és a volumenbeli forgalom is, az előző időszak eladásának több, mint tizedével.

A kategóriában a kisebb kiszerelésé a főszerep: a 70 százalékot is megközelíti értékbeli piaci részesedésük az 1 literesnél nem nagyobb termékeknek. Az ennél nagyobb űrtartalmú, maximum 5 literes napraforgó-étolajok 31 százalékot hasítanak ki a forgalomból, ez egyszázalékos értékbeli csökkenés, míg mennyiségi változásról érdemben nem beszélhetünk.

Az ötliteresnél nagyobb kiszerelésű termékek forgalma a 200 ezer forintot sem éri el.

Vödör helyett pohárból esszük a tejfölt

A 2018 decembere és tavaly november közti 12 hónap során több, mint 3 százalékos növekedéssel 40,5 milliárd forintos kiskereskedelmi forgalmat hozott a tejföl kategóriája. Ennek közel fele (48%-a) a 401-2500 négyzetméter területű boltokban termelődött. Itt nőtt a legnagyobb mértékben a kategória értékbeli eladása, 7 százalékkal magasabb összeget mutat a Nielsen kiskereskedelmi indexe az előző azonos időszakhoz képest. Az ennél nagyobb, valamint az 51-200 négyzetméteres üzletek is megközelítették az egyötödös piaci részesedést.

A tejfölre fordított forintok majdnem 70 százalékát poharas kiszerelésre költjük.

A 201-500 milliliteres kiszerelésnél látható a legmagasabb értékbeli eladás, a forgalom közel fele (48%-a) ebből realizálódik. 18 százalékos részesedést mutat a Nielsen kiskereskedelmi indexe a maximum 180 ml-es tejfölöknél. A legnagyobb, fél litert meghaladó űrtartalmú termékek több, mint egyharmadot hasítanak ki értékben az eladásból, ez alig 3 százalékos növekedés, míg érdemi mennyiségi elmozdulás nem történt. Az 500+ ml-es tejfölökből származó bevétel 91 százalékát a vödrös tejfölök generálják.

Tényleg olcsóbb a nagyobb?

Évtizedes ökölszabály Magyarországon, hogy "a nagyobbal jobban jár", de ezelőtt öt évvel a Pénzcentrum már talált pár olyan terméket, amelyekre egyértelműen nem igaz ez a "népi alapvetés". Bár, néhány esetben valóban jobban járunk a nagyobbal, de a legtöbbször szinte semmit sem spórolunk, illetve az is előfordulhat, hogy összességében akár többet is fizetünk, mintha ugyanannyit vennénk valamiből, kisebb csomagonként. Mindennek a kulcsa ugyanis az egységárban rejlik: tudod, ez az a kis szám, amit a vételár alá, kisbetűvel szoktak írni a boltban. Azt jelenti, hogy mennyibe kerül egy kilónyi, liternyi, stb. az adott termékből, és ez bizony akár kiszerelésenként is változhat.

Most újból átnéztük az áruházak kínálatát, hogy kiderüljön, változott-e a valami öt év alatt. Már rögtön az elején egy érdekességre bukkantunk: egy folyékony mosószernél nem a legnagyobb kínált kiszereléssel lehet a legtöbbet spórolni! Nézzük csak meg az egységárakat a különféle kiszereléseknél: az 1,1 literesnek literje 1545 forintba kerül, a legnagyobb, 3,685 literesnél több mint 100 forinttal olcsóbb az egységár, 1438 forint pere liter. Eddig tiszta sor, de itt érkezik meg a csavar a történetbe: ugyanebből van 2,2 literes kiszerelés is, amiből egy literért 1318 forintot kell fizetni, tehát majdnem 230-cal kevesebbet, mint a kicsiért, és 120 forinttal kevesebbet, mint a gigaadagért.

Hoppá-hoppá, a másik emlegetett kedvenc, az ostya körül is akad látnivaló. Például a lenti kakaósból konkrétan egységárban a legkisebb a legolcsóbb, míg a kilós vödörnyi édesség a legdrágább - az ár pedig arányosan emelkedik a kiszerelés méretével. Konkrétan 230 forint a különbség a legkisebb és a kilós egységára között, a 250 grammos csomag javára.

Másutt is előfordult, hogy a legkisebb kiszereléssel járna a legjobban az ember fia: szembetűnő a különbség az étolaj egységáránál például. A literes 503 forintba kerül, míg az ötliteres kiszerelés egységára 510 forint per literre jön ki. Ha viszont az ember többet akar venni, mint egy liter, akkor árban az hatalmas étolajjal jár a legjobban, legalábbis, ha azt nézzük, hogy a kétliteres kiszerelés egységára 515, a háromliteresé pedig 533 forint literenként. Tehát ezzel sem lehet olyan hű de sokat megtakarítani, maximum a nagykiszerelés praktikussága lehet vonzó.

Tejfölből is találtunk olyat, amiből érdemes a középutat választani: bár a legtöbb magyar spájzoló egyből lecsapna a 800 grammos vödörre, korántsem ez a legjobb az egységár tekintetében. Sőt, a 870 forintos kilónkénti ár 161 forinttal több, mint ugyanezen márkából a 450 grammos kiszerelés kilónkénti ára! A 175 grammos tejfölből 794-re jönne ki egy kilónyi.

Ugyanez a helyzet egy másik tejföl esetében is, de ott nem ennyire szembetűnőek a különbségek - azaz, a legkisebb, 150 grammos egységára 300 forinttal jön ki többre, mint a 800 grammos terméké. De a középső és a legnagyobb adag egységárában 15 forintos a különbség, a 330 grammos javára.

Összességében tehát elmondható, hogy bár sok esetben tényleg kevesebbre jön ki az egységár, ha a nagyobb kiszerelésű termékeket választjuk, de a figyelem sosem lankadhat! Ugyan nem nagy a különbség, de gondoljunk csak bele, egy nagybevásárlás végére már azért elég szép összeg tud kerekedni az ilyen, párszáz forintos eltérésekből. Úgyhogy emelkedjünk felül a régi beidegződésen, és

ne automatikusan a legnagyobb kiszerelést válasszuk, hanem az egységárak alapján döntsünk!

Érdemes továbbá átböngészni az akciókat, hiszen előfordulhat, hogy pont a kisebb kiszerelésű termékek egységárát csökkentik le a boltok, így pedig megfontolandó több kicsit venni egy nagy helyett. Bár nem túl praktikus megoldás, hiszen számszakilag több terméket kell hazacipelni, de ezt tudjuk be a spórolás egyik hátulütőjének.

Megjött a magyarok esze?

Összevetve a Nielsen adatait, a boltok válaszait, illetve az egységáras példákat, az alábbi tényeket összegezhetjük a magyar vásárlókról:

Kikopóban van a régi beidegződés, hiszen a Nielsen szerint sem veszünk kiemelkedően sok nagykiszerelésű terméket.

Sokan rájöttek, nem a méret a lényeg: több esetben (pl. folyékony mosószer) jól fogy az a méretkategória is, amelyiknek a legjobb az egységára - ez pedig nem feltétlen a legnagyobb.

A Nielsen számaiból is látható, hogy a bevásárlás sokkal inkább alapul ad-hoc döntéseken, mint előregondolkodáson. Mára sokan felhalmozás helyett igyekeznek csak annyit venni (pl. tejfölből, olajból), amennyire éppen szükség van otthon.

Előbbinek - bár arra részletesebben nem tértünk most ki - köze lehet a termékek áremelkedésének is: egységáron hiába olcsóbb például a 399 forintos, 330 grammos tejfől, mint a 229 forintért kapható kis poharas, a vásárlót inkább az érdekli, hogy mennyit fog fizetni a kasszánál.



A példákat az Auchan és a Tesco webáruházából vettük.