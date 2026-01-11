2026. január 11. vasárnap Ágota
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hungary, Kecskemét, skyline, Greek Orthodox Church, House of Youth,
Gazdaság

Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Pénzcentrum
2026. január 11. 19:00

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon, amiről neked sem érdemes lemaradni, ha képben akarsz lenni a gazdasággal és pénzügyekkel. A teljes írás elolvasásához kattints a linkre, vagy a bevezető utáni képes kiajánlókra!

Gazdaság, befektetések, pénzügyi világ

Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista 

A több mint háromezer magyarországi település közül a legtöbb helyen 2026-ban sem vezettek be új adót, vagy változott meg az eddig kivetett adók mértéke. A Magyar Államkincstár adatbázisa alapján országosan 128 településen vezettek be új adót 2026. január 1-től, több helyen akár többféle adót is. További 475 helyen pedig változott a korábban bevezetett adó mértéke. Mutatjuk, mely településeken és hogyan változott az idegenforgalmi adó, a telekadó, az építményadó és milyen új települési adókat vezettek be Magyarországon. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat

A világ fejlett gazdaságai történelmi csúcson álló adóssággal küzdenek, miközben a politikai döntéshozók egyre kevesebb mozgástérrel rendelkeznek a válságok kezelésére. Magyarország GDP-arányos államadóssága például az MNB 2025 Q3-as adatai szerint 75,1 százalékos, és bizonyos a nemzetközi trendek ennél még sokkal aggasztóbbak: Olaszország például a „következő Görögországgá” válás veszélyével néz szembe. Mostani cikkünkben annak jártunk utána, milyen tényezők teszik bizonytalanná a fejlett országok pénzügyi helyzetét, és milyen kockázatokkal kell számolni a következő évtizedben.

Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.

Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?

A Pénzcentrum friss boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra: a válaszadók többsége stagnálásról számolt be, miközben minden harmadik ember kifejezetten romlást érzett az elmúlt évben. A javulást tapasztalók aránya alacsony maradt, ami azt jelzi, hogy a gazdasági bizonytalanság még mindig széles rétegeket érint. A friss adatok alapján 2025-ben is az anyagi biztonság az egyik legerősebb meghatározója annak, hogyan érzik magukat a mindennapokban a magyarok.

Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik

A 2026-os befektetési kilátásokat a szakértők szerint továbbra is az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat elsőként a politikai és monetáris jelzésekre, miközben a részvénypiacokon a régiós eszközök, az amerikai piac szélesebb köre és a nemesfémek is érdemi szerephez juthatnak.

Egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet csökkentheti a kockázati felárakat, de tartós felértékelődést elsősorban a megállapodás részletei és a háború tényleges lezárása hozhat, különösen a régiós piacokon és az újjáépítéshez kötődő szektorokban. A Pénzcentrum idén is szakértőket és elemzőket kérdezett meg a legjobb befektetésekről. 

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

Három év stagnálás után továbbra is bizonytalan, hogy 2026 valóban fordulópontot hoz-e a magyar gazdaságban. Bár az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás csak lassan élénkül, a háztartások inkább megtakarítanak, miközben a gazdasági növekedés elmarad a korábbi várakozásoktól.

A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők szerint idén már lehet mérsékelt bővülés, de a kockázatok jelentősek. Az infláció pályája az állami árintézkedésektől függ, a forint sorsa a költségvetési helyzettől és a választási bizonytalanságoktól, a jegybank mozgástere pedig továbbra is szűk. A szakértők eltérően ítélik meg, hogy a lakossági fogyasztás, az export és az új ipari kapacitások elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy tartós növekedést indítsanak el. Az elemzésekből az is kiderül, mire számíthatunk az inflációban, a forint árfolyamában és a kamatpolitikában, és mi az, ami 2026-ban továbbra is fékezheti a magyar gazdaságot.

Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban

A felügyeleti hatóságok különös figyelmet fordítanak a nem teljesítő követelés állományok felépülésének megakadályozására, illetve a magas állományok leépítésére. Ezek kezelésére az elmúlt időszakban számos szabályozói lépés történt az Európai Unióban és hazánkban is. Ezek közül kiemelendő a nemteljesítő hitelmegállapodások hitelgondozóiról és hitelfelvásárlásáról 2025 tavaszán elfogadott törvény, amely átrendezi a követeléskezelési piac korábbi működését.

Hóhelyzet, szélsőséges időjárás

A mindennapokat talán legjobbak befolyásoló eseménye az extrém havazás volt a héten. Íme néhány cikk, amely a MÁV "küzdelmei"-ről szólt a héten:

Kapcsolódó cikkeink:

Talán emiatt nem annyira meglepő, hogy a kormány próbált valamilyen formában reagálni a helyzetre. Orbán Viktor kezdeményezésére megalakult az operatív törzs, ami a hókrízist hivatott elhárítani.

Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
EZ IS ÉRDEKELHET
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.

Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus

Ebben a cikkben Berceli Balázs az Időkép meteorológusa elmondta, hogy "villámárvizek kialakulására jelenleg nincs esély, mivel ezek rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékhoz kötődnek. A tartós fagy miatt ugyanakkor számítani kell jégzajlásra". Az ügyben a minisztérium is megszólalt:

Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
EZ IS ÉRDEKELHET
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.

Betegségek, járványok, kórházak helyzete

Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Jelenleg csípőprotézis műtétre átlagosan több mint 4 hónapot, térprotézisre közel 10 hónapot kell várniuk a betegeknek Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista lekérdező rendszerének adatai szerint a legtöbbet - több mint egy évet - a szaruhártya műtétekre kell várniuk a betegeknek.

Ez pedig csak az országos átlag: egyes intézményekben jóval hosszabb is lehet a várakozási idő. A Pénzcentrum 2026-ban is összevetette a kórházi várólisták adatsorait a tavalyi számokkal. Ugyanaz a tendecia folytatódik, amit a múlt év elején is megfigyelhetünk: a várólistán lévők átlagos száma növekedést, stagnálást mutat, de a várakozási idő ennek ellenére sok esetben csökken. Némely beavatkozások esetében viszont az ígéretek ellenére alig történt változás, ugyanannyit kell várniuk a betegeknek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?

Évről évre egyre több a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon, 2026 januárjában is nőtt az üres körzetek száma. A működő körzetek közül 2026 elején már több mint 1000 betöltetlen körzetet tartott nyilván a NEAK. A háziorvosok és házi gyermekorvosok száma is lassan, de folyamatosan csökken, és még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.

Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet

A szezonális depresszió jellemzően az őszi és téli hónapokban jelentkező hangulatzavar, amely komoly fáradtsággal, reményvesztettséggel és érdektelenséggel járhat. A Pénzcentrum dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológust kérte, hogy beszéljen arról, miben különbözik a szezonális depresszió a téli lehangoltságtól, milyen tünetekre érdemes figyelni, és miként változik a szervezet biokémiája a csökkenő napsütés hatására. A szakember kitért arra is, kik a legveszélyeztetettebbek, milyen tényezők súlyosbíthatják a tüneteket, valamint szó esett a kezelési lehetőségekről is.

Autók, autós tesztek, autópiaci újdonságok

Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad

Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt Performance kivitel. A frissített dizájn, az adaptív futómű és a több mint 620 lóerős hajtáslánc egyértelműen jelzi, hogy itt már nem a kompromisszummentes családi SUV a fő fókusz.

Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
EZ IS ÉRDEKELHET
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.

Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol

A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba, ami 6,4 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet. Decemberben 11 930 új autó kapott rendszámot, nagyjából az egy évvel korábbi mennyiséggel megegyezően. A márkák versenyét a Suzuki nyerte, a modellek rangsorában Magyarország kedvenc autója a Suzuki S-Cross lett, 6500 forgalomba helyezéssel.

Donald Trump tettei, és hatásuk a világgazdaságra, geopolitikai helyzetre

Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat

A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül. A legfrissebb adatok szerint Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, amely önmagában akkora, mint több nagyhatalom készlete együttvéve. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok 2026 elején katonai lépésre szánta el magát az ország ellen: a hivatalos indok a kábítószer-terrorizmus volt, ám az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nyíltan beszélt arról is, hogy amerikai olajcégek bevonásával kívánják újraszervezni Venezuela kitermelését. A lépés ugyanakkor túlmutat egy regionális konfliktuson: jól mutatja, hogy a globális energiahordozók feletti ellenőrzés ismét a nagyhatalmi politika egyik legkeményebb eszközévé vált, ráadásul az USA támadása veszélyes precedenst teremthet, más nagyhatalmak is vérszemet kaphatnak.

Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett

A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajpiaci földrengésnek tűnhet, ám a valóság jóval lassabban mozdul: a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország jelenlegi termelése marginális, infrastruktúrája romokban, így a magyar miniszterelnök által emlegetett árzuhanás egyelőre illúzió. Az Energiaklub szakértői szerint a geopolitikai zaj mögött valójában az látszik, hogy a fosszilis függőség továbbra is stratégiai kockázat, miközben az USA és Oroszország venezuelai játszmája inkább politikai, mintsem piaci természetű.

Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.

Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is. Miközben az amerikai finomítók gyors nyereségre számíthatnak a nehéz venezuelai nyersolaj visszatérésével, Kína egyik kulcsfontosságú beszerzési csatornája szűkülhet be. A Maduro utáni korszak ígérete azonban korántsem jelent gyors olajipari feltámadást  inkább hosszú, kockázatokkal teli geopolitikai játszmát vetít előre.

Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?

Az amerikai külügyminiszter szerint minimális az esélye Grönland katonai megszállásának, miközben a Trump-adminisztráció továbbra is a sziget megszerzését tervezi. Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek, hanem a sziget Dániától való megvásárlását célozzák.

A hétfői tájékoztatón, ahol elsősorban a venezuelai akcióról volt szó, Chuck Schumer demokrata szenátor kérdésére Rubio minimálisnak nevezte annak esélyét, hogy az Egyesült Államok erőszakkal foglalná el Grönlandot. 

Otthon Start, lakásárak, rezsiárak

Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?

Az elmúlt tíz évben olyan ütemben drágultak a lakások Magyarországon, amire Európában alig akad példa. Miközben sok országban lassult vagy megállt az áremelkedés, itthon az ingatlanárak legalább a duplájukra nőttek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan lett Magyarország az uniós lakáspiaci drágulás egyik „bajnoka”, és mit jelent ez a vásárlók és bérlők számára.

Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat

A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni - közölte a Pénzcentrum kérdésére Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Elmondása szerint az ország elektromos hálózatán mindeddig nem tapasztaltak komolyabb meghibásodást.

Tarr Béla halála

A magyar, és egyébként a külföldi sajtó egyik legszélesebb körben megosztott híre, hogy hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója. Emlékére ebben a cikkben összegyűjtöttünk öt elgondolkodtató idézetet Tarr Bélától, a Sátántangó és A torinói ló rendezőjétől, amelyek jól kirajzolják a nemrég elhunyt alkotó világképét. Krasznahorkai László így búcsúzott a Sátántangó című művét megfilmesítő legendás rendezőtől.
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #gazdaság #tesla #földgáz #donald trump #lakásárak #befektetések #kőolaj #otthon start #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
17:57
17:02
16:33
16:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 10. 06:00
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 10. 08:41
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha...
MEDIA1  |  2026. január 9. 16:29
Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Kiadó és a Tárki alapítója, az RTL-es Kolosi Péter édesapja
Hosszan tartó betegség után, január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletembe...
Bankmonitor  |  2026. január 9. 16:26
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban az...
ChikansPlanet  |  2026. január 9. 08:00
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése let...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 10.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
2026. január 11.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
2026. január 10.
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. január 11. vasárnap
Ágota
2. hét
Január 11.
"Tanuld meg a nevedet Morse kóddal!" nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
3 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
3 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 17:57
Kvíz: Rég láttad a Forrest Gumpot? Lássuk, mire emlékszel az örök klasszikusból!
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 17:02
Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!
Agrárszektor  |  2026. január 11. 18:31
Fokozódik a járványhelyzet ebben a térségben: újabb eseteket találtak