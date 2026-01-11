A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
A több mint háromezer magyarországi település közül a legtöbb helyen 2026-ban sem vezettek be új adót, vagy változott meg az eddig kivetett adók mértéke. A Magyar Államkincstár adatbázisa alapján országosan 128 településen vezettek be új adót 2026. január 1-től, több helyen akár többféle adót is. További 475 helyen pedig változott a korábban bevezetett adó mértéke. Mutatjuk, mely településeken és hogyan változott az idegenforgalmi adó, a telekadó, az építményadó és milyen új települési adókat vezettek be Magyarországon.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A világ fejlett gazdaságai történelmi csúcson álló adóssággal küzdenek, miközben a politikai döntéshozók egyre kevesebb mozgástérrel rendelkeznek a válságok kezelésére. Magyarország GDP-arányos államadóssága például az MNB 2025 Q3-as adatai szerint 75,1 százalékos, és bizonyos a nemzetközi trendek ennél még sokkal aggasztóbbak: Olaszország például a „következő Görögországgá” válás veszélyével néz szembe. Mostani cikkünkben annak jártunk utána, milyen tényezők teszik bizonytalanná a fejlett országok pénzügyi helyzetét, és milyen kockázatokkal kell számolni a következő évtizedben.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra: a válaszadók többsége stagnálásról számolt be, miközben minden harmadik ember kifejezetten romlást érzett az elmúlt évben. A javulást tapasztalók aránya alacsony maradt, ami azt jelzi, hogy a gazdasági bizonytalanság még mindig széles rétegeket érint. A friss adatok alapján 2025-ben is az anyagi biztonság az egyik legerősebb meghatározója annak, hogyan érzik magukat a mindennapokban a magyarok.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
A 2026-os befektetési kilátásokat a szakértők szerint továbbra is az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat elsőként a politikai és monetáris jelzésekre, miközben a részvénypiacokon a régiós eszközök, az amerikai piac szélesebb köre és a nemesfémek is érdemi szerephez juthatnak.
Egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet csökkentheti a kockázati felárakat, de tartós felértékelődést elsősorban a megállapodás részletei és a háború tényleges lezárása hozhat, különösen a régiós piacokon és az újjáépítéshez kötődő szektorokban. A Pénzcentrum idén is szakértőket és elemzőket kérdezett meg a legjobb befektetésekről.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Három év stagnálás után továbbra is bizonytalan, hogy 2026 valóban fordulópontot hoz-e a magyar gazdaságban. Bár az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás csak lassan élénkül, a háztartások inkább megtakarítanak, miközben a gazdasági növekedés elmarad a korábbi várakozásoktól.
A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők szerint idén már lehet mérsékelt bővülés, de a kockázatok jelentősek. Az infláció pályája az állami árintézkedésektől függ, a forint sorsa a költségvetési helyzettől és a választási bizonytalanságoktól, a jegybank mozgástere pedig továbbra is szűk. A szakértők eltérően ítélik meg, hogy a lakossági fogyasztás, az export és az új ipari kapacitások elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy tartós növekedést indítsanak el. Az elemzésekből az is kiderül, mire számíthatunk az inflációban, a forint árfolyamában és a kamatpolitikában, és mi az, ami 2026-ban továbbra is fékezheti a magyar gazdaságot.
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
A felügyeleti hatóságok különös figyelmet fordítanak a nem teljesítő követelés állományok felépülésének megakadályozására, illetve a magas állományok leépítésére. Ezek kezelésére az elmúlt időszakban számos szabályozói lépés történt az Európai Unióban és hazánkban is. Ezek közül kiemelendő a nemteljesítő hitelmegállapodások hitelgondozóiról és hitelfelvásárlásáról 2025 tavaszán elfogadott törvény, amely átrendezi a követeléskezelési piac korábbi működését.
A mindennapokat talán legjobbak befolyásoló eseménye az extrém havazás volt a héten. Íme néhány cikk, amely a MÁV "küzdelmei"-ről szólt a héten:
Talán emiatt nem annyira meglepő, hogy a kormány próbált valamilyen formában reagálni a helyzetre. Orbán Viktor kezdeményezésére megalakult az operatív törzs, ami a hókrízist hivatott elhárítani.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Ebben a cikkben Berceli Balázs az Időkép meteorológusa elmondta, hogy "villámárvizek kialakulására jelenleg nincs esély, mivel ezek rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékhoz kötődnek. A tartós fagy miatt ugyanakkor számítani kell jégzajlásra". Az ügyben a minisztérium is megszólalt:
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Jelenleg csípőprotézis műtétre átlagosan több mint 4 hónapot, térprotézisre közel 10 hónapot kell várniuk a betegeknek Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista lekérdező rendszerének adatai szerint a legtöbbet - több mint egy évet - a szaruhártya műtétekre kell várniuk a betegeknek.
Ez pedig csak az országos átlag: egyes intézményekben jóval hosszabb is lehet a várakozási idő. A Pénzcentrum 2026-ban is összevetette a kórházi várólisták adatsorait a tavalyi számokkal. Ugyanaz a tendecia folytatódik, amit a múlt év elején is megfigyelhetünk: a várólistán lévők átlagos száma növekedést, stagnálást mutat, de a várakozási idő ennek ellenére sok esetben csökken. Némely beavatkozások esetében viszont az ígéretek ellenére alig történt változás, ugyanannyit kell várniuk a betegeknek.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Évről évre egyre több a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon, 2026 januárjában is nőtt az üres körzetek száma. A működő körzetek közül 2026 elején már több mint 1000 betöltetlen körzetet tartott nyilván a NEAK. A háziorvosok és házi gyermekorvosok száma is lassan, de folyamatosan csökken, és még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A szezonális depresszió jellemzően az őszi és téli hónapokban jelentkező hangulatzavar, amely komoly fáradtsággal, reményvesztettséggel és érdektelenséggel járhat. A Pénzcentrum dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológust kérte, hogy beszéljen arról, miben különbözik a szezonális depresszió a téli lehangoltságtól, milyen tünetekre érdemes figyelni, és miként változik a szervezet biokémiája a csökkenő napsütés hatására. A szakember kitért arra is, kik a legveszélyeztetettebbek, milyen tényezők súlyosbíthatják a tüneteket, valamint szó esett a kezelési lehetőségekről is.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt Performance kivitel. A frissített dizájn, az adaptív futómű és a több mint 620 lóerős hajtáslánc egyértelműen jelzi, hogy itt már nem a kompromisszummentes családi SUV a fő fókusz.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba, ami 6,4 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet. Decemberben 11 930 új autó kapott rendszámot, nagyjából az egy évvel korábbi mennyiséggel megegyezően. A márkák versenyét a Suzuki nyerte, a modellek rangsorában Magyarország kedvenc autója a Suzuki S-Cross lett, 6500 forgalomba helyezéssel.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül. A legfrissebb adatok szerint Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, amely önmagában akkora, mint több nagyhatalom készlete együttvéve. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok 2026 elején katonai lépésre szánta el magát az ország ellen: a hivatalos indok a kábítószer-terrorizmus volt, ám az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nyíltan beszélt arról is, hogy amerikai olajcégek bevonásával kívánják újraszervezni Venezuela kitermelését. A lépés ugyanakkor túlmutat egy regionális konfliktuson: jól mutatja, hogy a globális energiahordozók feletti ellenőrzés ismét a nagyhatalmi politika egyik legkeményebb eszközévé vált, ráadásul az USA támadása veszélyes precedenst teremthet, más nagyhatalmak is vérszemet kaphatnak.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajpiaci földrengésnek tűnhet, ám a valóság jóval lassabban mozdul: a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország jelenlegi termelése marginális, infrastruktúrája romokban, így a magyar miniszterelnök által emlegetett árzuhanás egyelőre illúzió. Az Energiaklub szakértői szerint a geopolitikai zaj mögött valójában az látszik, hogy a fosszilis függőség továbbra is stratégiai kockázat, miközben az USA és Oroszország venezuelai játszmája inkább politikai, mintsem piaci természetű.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is. Miközben az amerikai finomítók gyors nyereségre számíthatnak a nehéz venezuelai nyersolaj visszatérésével, Kína egyik kulcsfontosságú beszerzési csatornája szűkülhet be. A Maduro utáni korszak ígérete azonban korántsem jelent gyors olajipari feltámadást inkább hosszú, kockázatokkal teli geopolitikai játszmát vetít előre.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Az amerikai külügyminiszter szerint minimális az esélye Grönland katonai megszállásának, miközben a Trump-adminisztráció továbbra is a sziget megszerzését tervezi. Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek, hanem a sziget Dániától való megvásárlását célozzák.
A hétfői tájékoztatón, ahol elsősorban a venezuelai akcióról volt szó, Chuck Schumer demokrata szenátor kérdésére Rubio minimálisnak nevezte annak esélyét, hogy az Egyesült Államok erőszakkal foglalná el Grönlandot.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Az elmúlt tíz évben olyan ütemben drágultak a lakások Magyarországon, amire Európában alig akad példa. Miközben sok országban lassult vagy megállt az áremelkedés, itthon az ingatlanárak legalább a duplájukra nőttek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan lett Magyarország az uniós lakáspiaci drágulás egyik „bajnoka”, és mit jelent ez a vásárlók és bérlők számára.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni - közölte a Pénzcentrum kérdésére Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Elmondása szerint az ország elektromos hálózatán mindeddig nem tapasztaltak komolyabb meghibásodást.
A magyar, és egyébként a külföldi sajtó egyik legszélesebb körben megosztott híre, hogy hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója. Emlékére ebben a cikkben összegyűjtöttünk öt elgondolkodtató idézetet Tarr Bélától, a Sátántangó és A torinói ló rendezőjétől, amelyek jól kirajzolják a nemrég elhunyt alkotó világképét. Krasznahorkai László így búcsúzott a Sátántangó című művét megfilmesítő legendás rendezőtől.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.