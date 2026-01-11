Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon, amiről neked sem érdemes lemaradni, ha képben akarsz lenni a gazdasággal és pénzügyekkel. A teljes írás elolvasásához kattints a linkre, vagy a bevezető utáni képes kiajánlókra!

A több mint háromezer magyarországi település közül a legtöbb helyen 2026-ban sem vezettek be új adót, vagy változott meg az eddig kivetett adók mértéke. A Magyar Államkincstár adatbázisa alapján országosan 128 településen vezettek be új adót 2026. január 1-től, több helyen akár többféle adót is. További 475 helyen pedig változott a korábban bevezetett adó mértéke. Mutatjuk, mely településeken és hogyan változott az idegenforgalmi adó, a telekadó, az építményadó és milyen új települési adókat vezettek be Magyarországon.

A világ fejlett gazdaságai történelmi csúcson álló adóssággal küzdenek, miközben a politikai döntéshozók egyre kevesebb mozgástérrel rendelkeznek a válságok kezelésére. Magyarország GDP-arányos államadóssága például az MNB 2025 Q3-as adatai szerint 75,1 százalékos, és bizonyos a nemzetközi trendek ennél még sokkal aggasztóbbak: Olaszország például a „következő Görögországgá” válás veszélyével néz szembe. Mostani cikkünkben annak jártunk utána, milyen tényezők teszik bizonytalanná a fejlett országok pénzügyi helyzetét, és milyen kockázatokkal kell számolni a következő évtizedben.

A Pénzcentrum friss boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra: a válaszadók többsége stagnálásról számolt be, miközben minden harmadik ember kifejezetten romlást érzett az elmúlt évben. A javulást tapasztalók aránya alacsony maradt, ami azt jelzi, hogy a gazdasági bizonytalanság még mindig széles rétegeket érint. A friss adatok alapján 2025-ben is az anyagi biztonság az egyik legerősebb meghatározója annak, hogyan érzik magukat a mindennapokban a magyarok.

A 2026-os befektetési kilátásokat a szakértők szerint továbbra is az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat elsőként a politikai és monetáris jelzésekre, miközben a részvénypiacokon a régiós eszközök, az amerikai piac szélesebb köre és a nemesfémek is érdemi szerephez juthatnak.

Egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet csökkentheti a kockázati felárakat, de tartós felértékelődést elsősorban a megállapodás részletei és a háború tényleges lezárása hozhat, különösen a régiós piacokon és az újjáépítéshez kötődő szektorokban. A Pénzcentrum idén is szakértőket és elemzőket kérdezett meg a legjobb befektetésekről.

Három év stagnálás után továbbra is bizonytalan, hogy 2026 valóban fordulópontot hoz-e a magyar gazdaságban. Bár az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás csak lassan élénkül, a háztartások inkább megtakarítanak, miközben a gazdasági növekedés elmarad a korábbi várakozásoktól.

A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők szerint idén már lehet mérsékelt bővülés, de a kockázatok jelentősek. Az infláció pályája az állami árintézkedésektől függ, a forint sorsa a költségvetési helyzettől és a választási bizonytalanságoktól, a jegybank mozgástere pedig továbbra is szűk. A szakértők eltérően ítélik meg, hogy a lakossági fogyasztás, az export és az új ipari kapacitások elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy tartós növekedést indítsanak el. Az elemzésekből az is kiderül, mire számíthatunk az inflációban, a forint árfolyamában és a kamatpolitikában, és mi az, ami 2026-ban továbbra is fékezheti a magyar gazdaságot.

A felügyeleti hatóságok különös figyelmet fordítanak a nem teljesítő követelés állományok felépülésének megakadályozására, illetve a magas állományok leépítésére. Ezek kezelésére az elmúlt időszakban számos szabályozói lépés történt az Európai Unióban és hazánkban is. Ezek közül kiemelendő a nemteljesítő hitelmegállapodások hitelgondozóiról és hitelfelvásárlásáról 2025 tavaszán elfogadott törvény, amely átrendezi a követeléskezelési piac korábbi működését.

Hóhelyzet, szélsőséges időjárás

A mindennapokat talán legjobbak befolyásoló eseménye az extrém havazás volt a héten. Íme néhány cikk, amely a MÁV "küzdelmei"-ről szólt a héten:

Talán emiatt nem annyira meglepő, hogy a kormány próbált valamilyen formában reagálni a helyzetre. Orbán Viktor kezdeményezésére megalakult az operatív törzs, ami a hókrízist hivatott elhárítani.

Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus

Ebben a cikkben Berceli Balázs az Időkép meteorológusa elmondta, hogy "villámárvizek kialakulására jelenleg nincs esély, mivel ezek rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékhoz kötődnek. A tartós fagy miatt ugyanakkor számítani kell jégzajlásra". Az ügyben a minisztérium is megszólalt:

Betegségek, járványok, kórházak helyzete

Jelenleg csípőprotézis műtétre átlagosan több mint 4 hónapot, térprotézisre közel 10 hónapot kell várniuk a betegeknek Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista lekérdező rendszerének adatai szerint a legtöbbet - több mint egy évet - a szaruhártya műtétekre kell várniuk a betegeknek.

Ez pedig csak az országos átlag: egyes intézményekben jóval hosszabb is lehet a várakozási idő. A Pénzcentrum 2026-ban is összevetette a kórházi várólisták adatsorait a tavalyi számokkal. Ugyanaz a tendecia folytatódik, amit a múlt év elején is megfigyelhetünk: a várólistán lévők átlagos száma növekedést, stagnálást mutat, de a várakozási idő ennek ellenére sok esetben csökken. Némely beavatkozások esetében viszont az ígéretek ellenére alig történt változás, ugyanannyit kell várniuk a betegeknek.

Évről évre egyre több a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon, 2026 januárjában is nőtt az üres körzetek száma. A működő körzetek közül 2026 elején már több mint 1000 betöltetlen körzetet tartott nyilván a NEAK. A háziorvosok és házi gyermekorvosok száma is lassan, de folyamatosan csökken, és még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.

A szezonális depresszió jellemzően az őszi és téli hónapokban jelentkező hangulatzavar, amely komoly fáradtsággal, reményvesztettséggel és érdektelenséggel járhat. A Pénzcentrum dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológust kérte, hogy beszéljen arról, miben különbözik a szezonális depresszió a téli lehangoltságtól, milyen tünetekre érdemes figyelni, és miként változik a szervezet biokémiája a csökkenő napsütés hatására. A szakember kitért arra is, kik a legveszélyeztetettebbek, milyen tényezők súlyosbíthatják a tüneteket, valamint szó esett a kezelési lehetőségekről is.

Autók, autós tesztek, autópiaci újdonságok

Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt Performance kivitel. A frissített dizájn, az adaptív futómű és a több mint 620 lóerős hajtáslánc egyértelműen jelzi, hogy itt már nem a kompromisszummentes családi SUV a fő fókusz.

A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba, ami 6,4 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet. Decemberben 11 930 új autó kapott rendszámot, nagyjából az egy évvel korábbi mennyiséggel megegyezően. A márkák versenyét a Suzuki nyerte, a modellek rangsorában Magyarország kedvenc autója a Suzuki S-Cross lett, 6500 forgalomba helyezéssel.

Donald Trump tettei, és hatásuk a világgazdaságra, geopolitikai helyzetre

A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül. A legfrissebb adatok szerint Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, amely önmagában akkora, mint több nagyhatalom készlete együttvéve. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok 2026 elején katonai lépésre szánta el magát az ország ellen: a hivatalos indok a kábítószer-terrorizmus volt, ám az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nyíltan beszélt arról is, hogy amerikai olajcégek bevonásával kívánják újraszervezni Venezuela kitermelését. A lépés ugyanakkor túlmutat egy regionális konfliktuson: jól mutatja, hogy a globális energiahordozók feletti ellenőrzés ismét a nagyhatalmi politika egyik legkeményebb eszközévé vált, ráadásul az USA támadása veszélyes precedenst teremthet, más nagyhatalmak is vérszemet kaphatnak.

A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajpiaci földrengésnek tűnhet, ám a valóság jóval lassabban mozdul: a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország jelenlegi termelése marginális, infrastruktúrája romokban, így a magyar miniszterelnök által emlegetett árzuhanás egyelőre illúzió. Az Energiaklub szakértői szerint a geopolitikai zaj mögött valójában az látszik, hogy a fosszilis függőség továbbra is stratégiai kockázat, miközben az USA és Oroszország venezuelai játszmája inkább politikai, mintsem piaci természetű.

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is. Miközben az amerikai finomítók gyors nyereségre számíthatnak a nehéz venezuelai nyersolaj visszatérésével, Kína egyik kulcsfontosságú beszerzési csatornája szűkülhet be. A Maduro utáni korszak ígérete azonban korántsem jelent gyors olajipari feltámadást inkább hosszú, kockázatokkal teli geopolitikai játszmát vetít előre.

Az amerikai külügyminiszter szerint minimális az esélye Grönland katonai megszállásának, miközben a Trump-adminisztráció továbbra is a sziget megszerzését tervezi. Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek, hanem a sziget Dániától való megvásárlását célozzák.

A hétfői tájékoztatón, ahol elsősorban a venezuelai akcióról volt szó, Chuck Schumer demokrata szenátor kérdésére Rubio minimálisnak nevezte annak esélyét, hogy az Egyesült Államok erőszakkal foglalná el Grönlandot.

Otthon Start, lakásárak, rezsiárak

Az elmúlt tíz évben olyan ütemben drágultak a lakások Magyarországon, amire Európában alig akad példa. Miközben sok országban lassult vagy megállt az áremelkedés, itthon az ingatlanárak legalább a duplájukra nőttek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan lett Magyarország az uniós lakáspiaci drágulás egyik „bajnoka”, és mit jelent ez a vásárlók és bérlők számára.

A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni - közölte a Pénzcentrum kérdésére Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Elmondása szerint az ország elektromos hálózatán mindeddig nem tapasztaltak komolyabb meghibásodást.

Tarr Béla halála

A magyar, és egyébként a külföldi sajtó egyik legszélesebb körben megosztott híre, hogy hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója. Emlékére ebben a cikkben összegyűjtöttünk öt elgondolkodtató idézetet Tarr Bélától, a Sátántangó és A torinói ló rendezőjétől, amelyek jól kirajzolják a nemrég elhunyt alkotó világképét. Krasznahorkai László így búcsúzott a Sátántangó című művét megfilmesítő legendás rendezőtől.