Férfi helyezi a jármű akkumulátorokat a lézerhegesztőbe az autóipari kutatási létesítményben
HRCENTRUM

Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

Pénzcentrum
2026. február 13. 20:24

Az autóipar lassulása már a dolgozók pénztárcáján is érezhető: pótlékok tűnnek el, bónuszok maradnak el, miközben a bérek legfeljebb mérsékelten nőnek – az érintettek szerint hamarosan egyre több munkavállaló számolhat azzal, hogy idén kevesebbet ér a fizetése, mint egy évvel korábban.

Az autóipari cégek többsége csökkenti a pótlékokat, és több helyen idén bónuszt sem fizetnek – hangzott el az RTL Híradó riportjában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a vállalatok a bérköltségek faragásával reagálnak a gyengélkedő ipari teljesítményre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamatot jól mutatja, hogy az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Audi Hungaria Zrt. idén nem emel alapbért, sőt a cafeteria megvonását is kilátásba helyezte. A vállalatnál több mint 11 ezren dolgoznak, a szakszervezet azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni; írásban jelezték, hogy az alapbéremelés elmaradásával még kiegyeznének, az egyszeri kifizetések és béren kívüli juttatások megszüntetését viszont elfogadhatatlannak tartják.

Igen sok cégnél vissza kellett venni a termelésből, és ezzel az összes olyan bérelem, ami nem alapbér, elkezdett csökkenni

– mondta el a televíziós csatorna kérdésére László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke, majd hozzátette: az iparágban egyre kevesebb a műszak, csökkennek a műszakpótlékok, és sok helyen elmaradnak a bónuszok is.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye, miközben a GKI Gazdaságkutató Zrt. arra figyelmeztet: az autóipar túlzott erőltetése kockázatos, és a szektor gyengélkedése lehúzza az egész ipart. A szakértők szerint mindez azt eredményezi, hogy sok dolgozó reálbére idén kevesebbet ér, mint tavaly.
Címlapkép: Getty Images
