A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Durva fordulat a devizapiacon: estére megrogyott a forint
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 377,50 forint és 379,56 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 414,02 forintról 414,04 forintra ment fel, míg a dolláré 316,76 forintról 318,95 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1922 dollárról 1,1879 dollárra változott.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
