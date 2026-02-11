2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Durva fordulat a devizapiacon: estére megrogyott a forint

Pénzcentrum/MTI
2026. február 11. 19:17

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 377,50 forint és 379,56 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 414,02 forintról 414,04 forintra ment fel, míg a dolláré 316,76 forintról 318,95 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1922 dollárról 1,1879 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:15
19:44
19:33
19:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 11. 16:58
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" - biztos, hogy így van?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 11. 15:15
Az RTL bejelentette felnőttfilmes sorozatának premierjét: itt a Birodalom előzetese (18+)
Az RTL a Filmszemlére időzítve bejelentette a kilencvenes évek felnőttfilmes világáról szóló új, kiz...
Bankmonitor  |  2026. február 11. 15:07
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratég...
iO Charts  |  2026. február 11. 14:39
Hulladékgazdálkodási újrahasznosítási részvények: a szeméttől az új termékekig
A hulladéklerakók telítődnek, a természetes élőhelyeket ipari folyamatok szennyezik, a levegőminőség...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 19:01
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 18:05
Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról!
Agrárszektor  |  2026. február 11. 19:31
Komoly bírság jár ezért Magyarországon: a legtöbben nem tudják, hogy tilos