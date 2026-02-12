Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Az élelmiszerek ára összességében 1,3 százalékkal nőtt, ugyanakkor vendéglátás nélkül 2,0 százalékos csökkenés látható. Jelentősen drágult a friss hazai és déli gyümölcs 12,2, a csokoládé és kakaó 10,0, a cukorka és méz 8,2, a jégkrém 7,7, a marhahús 7,2 százalékkal.
Ezzel szemben komoly árcsökkenés történt több alapélelmiszernél: a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vajé 17,2, a liszté 14,8, a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.
A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak,
- ezen belül a színház 19,2,
- az üdülési szolgáltatás 14,2,
- a teherszállítás 9,5,
- a járműjavítás és karbantartás 9,1,
- a sport- és múzeumi belépők 8,4,
- a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal kerültek többe.
A szeszes italok és dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohánytermékek 7,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia átlagosan 6,2 százalékkal került többe, a vezetékes gáz ára 12,8, az elektromos energiáé 1,9 százalékkal nőtt.
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett. Az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal drágultak. A gyógyszerek és gyógyáruk ára 5,8 százalékkal nőtt, miközben az üzemanyagok 12,3 százalékkal olcsóbbak lettek.
Decemberhez képest januárban 0,3 százalékos volt az áremelkedés. Az élelmiszerek 0,6 százalékkal drágultak, ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal került többe, míg a marhahús 5,5 százalékkal olcsóbb lett.
A szolgáltatások 0,4 százalékkal drágultak, az autópályadíj, parkolás és autókölcsönzés 2,2 százalékkal nőtt, a távolsági utazás ára 3,2 százalékkal csökkent. A háztartási energia ára 0,9 százalékkal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gáz 2,4 százalékkal lett olcsóbb. Az üzemanyagok ára 1,5 százalékkal csökkent, a ruházati cikkek a szezonvégi akciók miatt 2,9 százalékkal kerültek kevesebbe.
Az adatok alapján az infláció mérsékelt maradt, ugyanakkor a szolgáltatások és egyes élelmiszerek továbbra is érdemi áremelkedést mutatnak, miközben több alapvető termék ára csökkent.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
