Férfi vásárlás egy szupermarketben, miközben a költségvetés. Az infláció miatt alacsony árakat keres. Anglia északkeleti részén él.
Gazdaság

Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon

Pénzcentrum
2026. február 12. 08:31

A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.

Az élelmiszerek ára összességében 1,3 százalékkal nőtt, ugyanakkor vendéglátás nélkül 2,0 százalékos csökkenés látható. Jelentősen drágult a friss hazai és déli gyümölcs 12,2, a csokoládé és kakaó 10,0, a cukorka és méz 8,2, a jégkrém 7,7, a marhahús 7,2 százalékkal.

Ezzel szemben komoly árcsökkenés történt több alapélelmiszernél: a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vajé 17,2, a liszté 14,8, a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak,

  • ezen belül a színház 19,2,
  • az üdülési szolgáltatás 14,2,
  • a teherszállítás 9,5,
  • a járműjavítás és karbantartás 9,1,
  • a sport- és múzeumi belépők 8,4,
  • a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal kerültek többe.

A szeszes italok és dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohánytermékek 7,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia átlagosan 6,2 százalékkal került többe, a vezetékes gáz ára 12,8, az elektromos energiáé 1,9 százalékkal nőtt.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett. Az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal drágultak. A gyógyszerek és gyógyáruk ára 5,8 százalékkal nőtt, miközben az üzemanyagok 12,3 százalékkal olcsóbbak lettek.

Decemberhez képest januárban 0,3 százalékos volt az áremelkedés. Az élelmiszerek 0,6 százalékkal drágultak, ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal került többe, míg a marhahús 5,5 százalékkal olcsóbb lett.

A szolgáltatások 0,4 százalékkal drágultak, az autópályadíj, parkolás és autókölcsönzés 2,2 százalékkal nőtt, a távolsági utazás ára 3,2 százalékkal csökkent. A háztartási energia ára 0,9 százalékkal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gáz 2,4 százalékkal lett olcsóbb. Az üzemanyagok ára 1,5 százalékkal csökkent, a ruházati cikkek a szezonvégi akciók miatt 2,9 százalékkal kerültek kevesebbe.

Az adatok alapján az infláció mérsékelt maradt, ugyanakkor a szolgáltatások és egyes élelmiszerek továbbra is érdemi áremelkedést mutatnak, miközben több alapvető termék ára csökkent.
