A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Szombati futballparádé: olasz rangadó és európai topcsaták Valentin-napon
Február 14-én, Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak: a nap csúcspontja az Inter–Juventus derbi, de a Real Madrid hazai fellépése és a Bundesliga sűrű délutánja is bőven ad okot a képernyő elé ülni.
A Valentin-napi futballprogram már kora délután elkezdődik, és egészen késő estig tart, így a szurkolók gyakorlatilag megszakítás nélkül követhetik a kontinens legjobb bajnokságait.
Hazai pályán a Ferencváros zalaegerszegi vendégjátéka ígérkezik a legizgalmasabbnak, míg nemzetközi szinten az olasz és a spanyol élvonal esti rangadói zárják majd látványosan a napot.
Fizz Liga | Magyarország
A bajnoki cím szempontjából kiemelkedően fontos mérkőzést játszik egymással a Zalaegerszegi TE és a Ferencváros. A hazaiak az őszi szezonban meglepetésre idegenben győzték le a zöld-fehéreket, így a Fradi ezúttal egyértelműen a visszavágás reményében lép pályára.
A ZTE a téli szünet óta hullámzó formát mutat, miközben a Ferencváros sem tudta minden fordulóban hozni a tőle megszokott stabilitást, ennek ellenére a szurkolók kifejezetten parázs hangulatú összecsapásra számíthatnak az 17 órakor kezdődő találkozón.
A forduló másik szombati meccsén a Paksi FC fogadja a Diósgyőr csapatát. A Paks remek szériában van, három győzelemmel a háta mögött várja a DVTK-t, amely viszont komoly gondokkal küzd, és négy meccs óta nyeretlen - igaz, néhány napja a kupában alaposan meglepték mai ellenfelüket, és 6-2-re győztek. Az őszi összecsapáson még a Diósgyőr diadalmaskodott saját közönsége előtt, így a Paks ezúttal hazai pályán készül törleszteni.
Serie A | Olaszország
A nap legrangosabb összecsapását Milánóban rendezik, ahol az Inter fogadja örök riválisát, a Juventust. A házigazda Inter elképesztő formában van, ötmeccses győzelmi sorozattal várja az Öreg Hölgyet. A torinóiak sincsenek rossz passzban: négy találkozó óta veretlenek, így a Derby d'Italia ezúttal is méltó lehet a hagyományaihoz. A 20:45-kor kezdődő rangadó minden esély megvan rá, hogy a nap egyik legizgalmasabb kilencven percét hozza.
Kora este szintén igazi toprangadót láthatunk, hiszen a Lazio a remekül teljesítő Atalantát fogadja. Mindkét csapat az élmezőnyben harcol, és bár formájuk az utóbbi hetekben ingadozott, a Bajnokok Ligája-kvalifikáció szempontjából rendkívül fontos lehet ez a három pont.
La Liga | Spanyolország
A spanyol élvonal szombati programját a Real Madrid hazai mérkőzése zárja, a királyi gárda a Real Sociedadot fogadja a Santiago Bernabéuban. A Madrid lenyűgöző formában várja a találkozót, öt egymást követő győzelemmel a háta mögött.
A baszkok sincsenek rossz helyzetben a tabellán, de a fővárosban ezúttal sem vár rájuk könnyű feladat. Az őszi összecsapáson a Real Madrid idegenben tudott nyerni, így most a Sociedad készül visszavágni a címvédőnek.
A korábbi kezdésű találkozók:
- Espanyol – RC Celta (14:00)
- Getafe – Villarreal CF (16:15)
- Sevilla FC – Deportivo Alavés (18:30)
Bundesliga | Németország
A német élvonalban ezen a napon hat mérkőzést rendeznek, a 15:30-as kezdési idősáv pedig komoly választás elé állítja a szurkolókat.
A legnagyobb figyelem a Werder Bremen–Bayern München összecsapást övezi. A bajorok nincsenek csúcsformában, az utóbbi öt bajnokijukon két vereséget is elszenvedtek, mégis favoritként utaznak Brémába. Az őszi 4–0-s hazai siker után a Bayern ismét magabiztos teljesítményben bízhat, de a Werder hazai pályán mindig veszélyes ellenfél.
A Bayer Leverkusen a St. Paulit látja vendégül. A két csapat alig másfél hete találkozott egymással, akkor a Leverkusen hazai pályán 3–0-ra nyert, és azóta is az egyik legfőbb esélyese a bajnoki címnek. A St. Pauli továbbra sem találta meg a megfelelő ritmust, így bravúrra lenne szüksége, ha pontot akar szerezni Leverkusenben.
Az esti programban a VfB Stuttgart a Kölnt fogadja. A stuttgartiak jó formában vannak, míg a Köln továbbra is hullámzó teljesítményt nyújt. Az őszi mérkőzésen a Stuttgart idegenben tudott győzni, így most hazai pályán is szeretné érvényesíteni fölényét.
A délután további összecsapásai:
- Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach (15:30)
- Hamburger SV – Union Berlin (15:30)
- TSG Hoffenheim – SC Freiburg (15:30)
Ligue 1 | Franciaország
A francia bajnokság szombati játéknapján a Marseille hazai pályán fogadja a Strasbourg együttesét. A hazaiak az utóbbi hetekben váltakozó eredményeket produkáltak, és a vendégek formája sem volt meggyőző. Az őszi találkozón a Marseille idegenben tudott győzni, így most is esélyesként lép pályára a Vélodrome-ban.
A késő esti program sem ígérkezik unalmasnak, hiszen az RC Lens jó formában utazik a Paris FC otthonába. A Lens legutóbbi négy mérkőzéséből hármat megnyert, míg a párizsiak döntetlensorozatba ragadtak, és nagyon rájuk férne már egy győzelem.
Hogyan érdemes követni a szombati kínálatot?
Aki válogatni szeretne a rendkívül sűrű kínálatból, annak a nap abszolút kötelező programja az Inter–Juventus derbi, amelyet a Real Madrid hazai mérkőzése koronázhat meg – ez a két találkozó önmagában is garantálja a felejthetetlen szombat estét.
A magyar szurkolók számára emellett kihagyhatatlan a ZTE–Ferencváros rangadó, amely a hazai bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú lehet.
Akik egymás után szeretnék nézni a mérkőzéseket, azoknak érdemes a délutánt a Bundesliga 15:30-as sávjával indítani, kiemelten a Werder Bremen–Bayern München találkozóval.
Ezt követően logikus választás a ZTE–Ferencváros meccs 17 órától, majd a Lazio–Atalanta 18:00-tól és a Paks–DVTK 19:15-től. A nap tökéletes lezárását az Inter–Juventus 20:45-ös rangadója, valamint a Real Madrid–Real Sociedad 21:00-kor kezdődő összecsapása jelentheti.
